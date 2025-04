10 filmes e séries para curtir no fim de semana chuvoso em Salvador

Cineinsite A TARDE preparou uma lista com 10 destaques imperdíveis nos serviços de streaming - Foto: Divulgação

Se o tempo nublado e chuvoso em Salvador pede um programa mais tranquilo, a dica é aproveitar os lançamentos das plataformas de streaming. Com novas temporadas, estreias de filmes e produções que acabaram de chegar ao catálogo, não faltam opções para maratonar e curtir sem sair de casa.

Pensando nisso, o Cineinsite A TARDE preparou uma lista com 10 destaques imperdíveis nos principais serviços de streaming. Entre ficção científica, drama, ação e suspense, as produções oferecem uma boa variedade de gêneros para todos os gostos neste fim de semana.

Confira a seleção abaixo

BLACK MIRROR (7ª TEMPORADA) – NETFLIX

Na série Black Mirror, lançada pela Netflix, acompanhamos em cada episódio histórias e contos de antologias explorando um mundo de alta tecnologia. A série explora as sensações do mal-estar contemporâneo, onde os princípios morais da humanidade colidem com as inovações tecnológicas. Do romance ao terror, da comédia ao drama, cada episódio explora uma narrativa diferente, traçando uma antologia que mostra o lado danoso da vida dependente da tecnologia.

THE LAST OF US (2 ª TEMPORADA) – DISPONÍVEL EM 13 DE ABRIL NA MAX

Em 26 de setembro de 2003, um surto provocado por um fungo chamado cordyceps causa um colapso nos Estados Unidos, transformando humanos em criaturas agressivas e canibais conhecidas como infectados. Vinte anos após o início da infecção, em 2023, Joel, um sobrevivente marcado pelas perdas, é contratado para escoltar Ellie, uma adolescente imune à doença, até uma base dos Vaga-Lumes — grupo miliciano que busca desenvolver uma possível cura.

O que começa como uma simples missão de contrabando se transforma em uma jornada perigosa, onde Joel e Ellie enfrentam tanto ameaças humanas quanto monstros infectados, criando laços enquanto lutam pela sobrevivência.

G20 – PRIME VIDEO

A presidente dos Estados Unidos, Danielle Sutton, viaja com sua família para a cúpula do G20 na África do Sul, onde pretende apresentar um plano estratégico voltado à estabilização de países em desenvolvimento. No entanto, o que seria um evento diplomático de alto nível se transforma em um pesadelo quando terroristas invadem a recepção e fazem reféns os principais líderes mundiais.

Enquanto os criminosos utilizam deepfakes para manipular os mercados financeiros e favorecer criptomoedas, Danielle consegue escapar com alguns dignitários. Ex-militar, ela precisa recorrer às suas habilidades de combate e liderança para resgatar sua família, enfrentar a ameaça e impedir um colapso econômico global.

HOLLAND – PRIME VIDEO

A professora Nancy Vandergroot leva uma vida tranquila ao lado do marido e do filho, em uma rotina que parece perfeita. No entanto, tudo começa a desmoronar quando ela e um amigo desconfiam de um segredo obscuro. À medida que investigam, descobrem que nada ao seu redor é o que aparenta ser — e a verdade pode ser mais sombria do que imaginavam.



O JARDINEIRO – NETFLIX

A mãe de Elmer usou a frieza dele para transformá-lo em um assassino. Mas, quando ele se apaixona pela próxima vítima, seu disfarce como um pacato jardineiro corre perigo.

THE WHITE LOTUS (3 ª TEMPORADA) – MAX

The White Lotus é uma série da HBO que explora as dinâmicas entre hóspedes e funcionários de um resort de luxo fictício. Cada temporada se passa em um destino diferente e apresenta uma nova trama, com personagens inéditos e dilemas próprios. A produção mergulha em temas como riqueza, privilégio, ansiedade existencial e as complexidades das relações humanas, revelando tensões que se escondem sob a superfície do paraíso.

AQUI – PRIME VIDEO

Aqui é um filme que atravessa o tempo para explorar a experiência humana por meio de um único cenário: a sala de uma casa. A trama acompanha diferentes famílias que ocuparam o espaço ao longo dos séculos, revelando mudanças sociais, emocionais e tecnológicas que moldaram o mundo — desde os primórdios da humanidade até um futuro próximo.

Com Tom Hanks e Robin Wright nos papéis de Richard e Margaret, o longa destaca a história de um casal prestes a se despedir do lar onde compartilharam memórias de amor, perdas, alegrias e transformações profundas. É uma jornada emocional e reflexiva, ancorada em um lugar onde vidas se entrelaçam e o tempo deixa sua marca.

NÃO FALE O MAL – PRIME VIDEO

Uma família é convidada para passar um fim de semana inteiro em uma casa solitária no campo, mas à medida que o fim de semana avança, eles logo perceberão que a família que os convidou tem um lado sombrio dentro deles.

9-1-1 (8ª TEMPORADA) – DISNEY+

9-1-1 é uma série que acompanha o dia a dia de bombeiros, paramédicos e policiais de Los Angeles enquanto lidam com os mais variados e impactantes chamados de emergência. A cada episódio, o público é levado a situações intensas — muitas vezes inspiradas em casos reais — que testam os limites físicos e emocionais desses profissionais. Além da ação, a trama mergulha nos dramas pessoais dos personagens, mostrando como eles tentam equilibrar o estresse da profissão com os desafios da vida fora do uniforme.

AINDA ESTOU AQUI – GLOBOPLAY

Ambientado no Brasil de 1971, durante a ditadura militar, Ainda Estou Aqui é baseado nas memórias do escritor Marcelo Rubens Paiva sobre sua mãe, Eunice Paiva. A trama acompanha a trajetória real de uma mulher que, após o desaparecimento do marido sequestrado pela Polícia Militar, é obrigada a se reinventar como ativista enquanto cuida sozinha dos cinco filhos.