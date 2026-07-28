15 filmes inesquecíveis que parecem ter sido lançados ontem

Quem nunca pesquisou um filme que marcou a infância, a adolescência ou algum momento especial da vida e se surpreendeu ao descobrir que ele foi lançado há mais de duas décadas?

A sensação de que o tempo passou rápido costuma aparecer justamente quando esses clássicos voltam às conversas nas redes sociais ou entram novamente nos catálogos dos streamings.

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Boa parte dessas produções continua sendo exibida na televisão, inspira memes, ganha novas gerações de fãs e permanece entre as mais lembradas do cinema. Por isso, é comum esquecer que muitos desses títulos estrearam nos anos 2000.

Seja pela qualidade da história, pelos personagens inesquecíveis ou pela influência na cultura pop, alguns filmes simplesmente parecem não envelhecer. Mesmo depois de quase 20 ou até 25 anos, eles seguem atuais e continuam conquistando público ao redor do mundo.

Em 2026, diversas produções celebram aniversários importantes. Entre animações, comédias, dramas e filmes de ação, a lista reúne títulos que continuam populares, são frequentemente revisitados pelos fãs e ajudam a explicar por que certos sucessos permanecem relevantes tanto tempo depois de chegarem aos cinemas.

15 filmes que fazem aniversário em 2026

As Branquelas (2004)

Cena de As Branquelas - Foto: Divulgação

Lançada em 2004, As Branquelas completa 22 anos em 2026 e segue como uma das comédias mais populares da década. Mesmo depois de tanto tempo, o filme continua sendo lembrado por suas cenas icônicas e por permanecer presente nas redes sociais e na televisão.



Na história, os irmãos Marcus e Kevin Copeland, agentes do FBI interpretados por Marlon Wayans e Shawn Wayans, enfrentam problemas após uma investigação fracassada.

Quando um plano de sequestro envolvendo as irmãs Brittany e Tiffany Wilson muda completamente a missão da dupla, os policiais decidem assumir a identidade das jovens para evitar serem demitidos e tentar salvar suas carreiras.

Procurando Nemo (2003)

Cena de Procurando Nemo - Foto: Divulgação

Em 2026, Procurando Nemo celebra 23 anos e continua sendo uma das animações mais queridas da Pixar. A produção conquistou diferentes gerações e permanece entre os filmes mais lembrados quando o assunto é animação.



A trama acompanha Marlin, um peixe-palhaço que vive de forma superprotetora após perder a esposa e toda a ninhada. Quando seu único filho, Nemo, é capturado por um mergulhador, ele atravessa o oceano em uma busca desesperada ao lado da divertida Dory.

Enquanto isso, Nemo tenta escapar de um aquário antes de acabar nas mãos da temida Darla, sobrinha do dentista responsável por sua captura.

Tropa de Elite (2007)

Cena de Tropa de Elite - Foto: Divulgação

Mesmo prestes a completar duas décadas, Tropa de Elite continua sendo um dos filmes brasileiros mais influentes do século XXI. Lançado em 2007, o longa chega a 2026 com quase 20 anos e permanece como referência quando o assunto é cinema nacional, além de seguir presente no imaginário popular por suas cenas e personagens marcantes.



A história acompanha o cotidiano de um capitão do BOPE, interpretado por Wagner Moura, que deseja deixar a corporação e precisa encontrar alguém para assumir sua função.

Paralelamente, dois amigos de infância ingressam na Polícia Militar e passam a enfrentar a corrupção dentro do batalhão, destacando-se pela honestidade e pela forma como encaram o trabalho.

Meninas Malvadas (2004)

Cena de Meninas Malvadas - Foto: Divulgação

Mais de duas décadas após sua estreia, Meninas Malvadas continua sendo uma das comédias adolescentes mais populares do cinema. Em 2026, o filme completa 22 anos sem perder espaço na cultura pop, mantendo diálogos, personagens e cenas que seguem sendo compartilhados nas redes sociais.



A trama gira em torno de Cady Heron, vivida por Lindsay Lohan, uma adolescente que cresceu na África estudando em casa e precisa se adaptar à rotina de uma escola pública nos Estados Unidos.

Ao conhecer os diferentes grupos de estudantes, ela descobre como as disputas e intrigas podem transformar completamente sua vida, especialmente quando acaba se apaixonando pela pessoa errada.

O Diabo Veste Prada (2006)

Cena de O Diabo Veste Prada - Foto: Divulgação

Lançado em 2006, O Diabo Veste Prada completa 20 anos em 2026 e continua sendo lembrado como um dos filmes mais icônicos sobre moda e mercado de trabalho. A produção permanece atual ao retratar os desafios da vida profissional e o impacto da busca pelo sucesso na vida pessoal.



No longa, Andrea Sachs, interpretada por Anne Hathaway, conquista uma vaga na Runaway Magazine, uma das revistas de moda mais importantes de Nova York.

O que parecia ser a oportunidade dos sonhos rapidamente se transforma em um grande desafio quando ela passa a trabalhar diretamente para Miranda Priestly, executiva vivida por Meryl Streep, conhecida pelas exigências e pelo comportamento rigoroso com sua equipe.

Shrek 2 (2004)

Cena de Shrek 2 - Foto: Divulgação

Mais de duas décadas depois de chegar aos cinemas, Shrek 2 continua sendo lembrado como uma das sequências de animação mais bem-sucedidas da história. Lançado em 2004, o filme completa 22 anos em 2026 e segue conquistando novas gerações com seu humor, personagens marcantes e referências à cultura pop.



Na continuação, Shrek e Fiona retornam da lua de mel e recebem um convite dos pais da princesa para um jantar no reino. Sem saber que a filha agora vive como ogra, o rei e a rainha esperam conhecer o genro idealizado.

A visita acaba desencadeando uma série de conflitos, que ainda ganha a participação do Gato de Botas, enviado para separar o casal.

Os Incríveis (2004)

Cena de Os Incríveis - Foto: Divulgação

Lançado em 2004, Os Incríveis completa 22 anos em 2026 e continua sendo considerado um dos maiores sucessos da Pixar. A animação permanece popular por combinar ação, humor e uma história sobre família que atravessou gerações.



A trama acompanha Roberto Pêra, conhecido no passado como Sr. Incrível, que foi obrigado a abandonar a vida de super-herói após uma série de processos contra pessoas com superpoderes.

Quinze anos depois, vivendo uma rotina comum ao lado da esposa Helena e dos filhos, ele recebe um misterioso convite para cumprir uma missão secreta, reacendendo o desejo de voltar à antiga vida.

Ratatouille (2007)

Cena de Ratatouille - Foto: Divulgação

Mesmo prestes a completar duas décadas, Ratatouille continua sendo uma das animações mais elogiadas da Pixar. Lançado em 2007, o filme chega a 2026 com quase 20 anos e segue encantando o público ao mostrar que talento e paixão podem surgir nos lugares mais inesperados.



A história acompanha Remy, um rato que sonha em se tornar chef de cozinha, apesar de contrariar os desejos de sua família. Depois de se separar dos parentes, ele acaba chegando a Paris e encontra o restaurante do famoso chef Gusteau.

Lá, conhece Linguine, um jovem funcionário da cozinha, e os dois passam a trabalhar juntos em segredo para transformar o restaurante e realizar um sonho improvável.

Harry Potter e a Pedra Filosofal (2001)

Cena de Harry Potter e a Pedra Filosofal - Foto: Divulgação

Em 2026, Harry Potter e a Pedra Filosofal celebra 25 anos desde sua estreia nos cinemas. O primeiro filme da franquia continua sendo um dos maiores fenômenos da cultura pop e segue conquistando novos fãs ao apresentar o universo mágico criado por J.K. Rowling.



A história acompanha Harry Potter, um garoto órfão de 10 anos que leva uma vida difícil ao lado dos tios Dursley. Tudo muda quando ele recebe um convite para estudar em Hogwarts, escola dedicada à formação de jovens bruxos.

Com a ajuda de Hagrid, Harry descobre um mundo que jamais imaginou existir e inicia uma jornada repleta de aventuras ao lado de Rony Weasley e Hermione Granger.

Click (2006)

Cena de Click - Foto: Divulgação

Lançado em 2006, Click completa 20 anos em 2026 e continua sendo lembrado por equilibrar humor e emoção em uma história que conquistou o público. O filme estrelado por Adam Sandler permanece entre os títulos mais populares da carreira do ator.



Na trama, Michael Newman é um arquiteto que dedica boa parte do tempo ao trabalho e acaba deixando a família em segundo plano. Em busca de um novo controle remoto, ele conhece o excêntrico Morty e leva para casa um aparelho experimental capaz de controlar diferentes momentos de sua própria vida.

A novidade, que inicialmente parece facilitar sua rotina, acaba transformando seu futuro de maneiras inesperadas.

Madagascar (2005)

Cena de Madagascar - Foto: Divulgação

Mais de duas décadas após seu lançamento, Madagascar continua sendo uma das animações mais queridas da DreamWorks. Em 2026, o filme completa 21 anos e segue conquistando diferentes gerações com seus personagens carismáticos e sua aventura divertida.



A história acompanha o leão Alex, a zebra Marty, a girafa Melman e a hipopótamo Gloria, animais que vivem confortavelmente no zoológico do Central Park, em Nova York. Quando Marty decide fugir para conhecer o mundo além dos muros do zoológico, os amigos partem em sua busca.

Depois de uma sequência de acontecimentos inesperados, o grupo acaba chegando à ilha de Madagascar, onde precisa aprender a sobreviver em meio à natureza selvagem.

Sr. e Sra. Smith (2005)

Cena de Sr. & Sra. Smith - Foto: Divulgação

Lançado em 2005, Sr. e Sra. Smith completa 21 anos em 2026 e continua sendo lembrado como um dos filmes de ação mais populares dos anos 2000. A produção também marcou época pela parceria de Brad Pitt e Angelina Jolie nas telonas, tornando-se um dos títulos mais comentados da década.



Na trama, John e Jane Smith levam uma vida aparentemente comum como um casal casado, mas escondem um grande segredo: ambos trabalham como assassinos de aluguel e desconhecem a verdadeira profissão um do outro.

A rotina muda completamente quando os dois recebem a missão de eliminar o mesmo alvo e acabam descobrindo a dupla identidade que mantinham em segredo.

Jogos Mortais (2004)

Cena de Jogos Mortais - Foto: Divulgação

Mais de duas décadas após sua estreia, Jogos Mortais segue como uma das franquias de terror mais influentes do cinema. Lançado em 2004, o primeiro filme completa 22 anos em 2026 e continua sendo apontado como um dos responsáveis por popularizar uma nova fase do gênero nos anos 2000.



A história acompanha a investigação conduzida pelo detetive David Tapp, interpretado por Danny Glover, para capturar Jigsaw, um assassino conhecido por submeter suas vítimas a testes extremos de sobrevivência.

Conforme a investigação avança, a busca pelo criminoso se torna uma obsessão para o policial, que enfrenta um adversário cada vez mais difícil de localizar.

Monstros S.A. (2001)

Cena de Monstros S.A - Foto: Divulgação

Em 2026, Monstros S.A. celebra 25 anos desde seu lançamento e continua sendo uma das animações mais queridas da Pixar. Mesmo após um quarto de século, o filme permanece conquistando novas gerações com sua mistura de humor, aventura e emoção.



A trama se passa em uma dimensão paralela onde monstros geram energia ao assustar crianças durante a noite. Os principais funcionários da fábrica são Sully, considerado o maior assustador da empresa, e seu inseparável amigo Mike Wazowski.

A rotina da dupla muda completamente quando a pequena Boo entra acidentalmente no mundo dos monstros, dando início a uma aventura que desafia tudo o que eles acreditavam sobre os humanos.

O Segredo de Brokeback Mountain (2005)

Cena de O Segredo de Brokeback Mountain - Foto: Divulgação

Lançado em 2005, O Segredo de Brokeback Mountain completa 21 anos em 2026 e permanece como um dos dramas mais marcantes do século XXI. A produção segue sendo lembrada pela sensibilidade com que retrata uma história de amor e pelos inúmeros prêmios e reconhecimento conquistados ao longo dos anos.



O filme acompanha Jack Twist e Ennie Del Mar, dois jovens contratados para cuidar de um rebanho de ovelhas durante o verão de 1963 em Brokeback Mountain. Isolados por semanas, eles desenvolvem uma amizade que, aos poucos, se transforma em um relacionamento amoroso, mudando suas vidas para sempre.