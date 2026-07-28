Filme da Netflix no TOP 10 vai salvar sua terça do tédio (28/07)

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Mesmo no meio da semana, sempre sobra um tempo para relaxar com um bom filme. E, para quem procura uma história leve, divertida e fácil de acompanhar depois de um dia corrido, 72 Horas em Miami pode ser a escolha certa para esta terça-feira, 28.

A produção acaba de chegar ao catálogo da Netflix e já aparece em destaque na plataforma, ocupando atualmente a segunda posição do TOP 10 de filmes mais assistidos.

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Estrelado por Kevin Hart, o longa aposta em uma sequência de situações caóticas, festas, confusões e humor exagerado para acompanhar um executivo que acaba vivendo o fim de semana mais inesperado de sua vida.

Um erro muda completamente os planos

Na trama, Joe (Kevin Hart) é um executivo de 40 anos que tenta salvar uma carreira em queda no competitivo mercado publicitário.

Convencido de que perdeu a conexão com o público mais jovem, ele enxerga uma oportunidade quando é adicionado por engano ao grupo de mensagens de uma despedida de solteiro.

Em vez de deixar a conversa, Joe decide acompanhar os planos dos rapazes como uma espécie de pesquisa de mercado.

A estratégia, porém, foge do controle quando ele embarca para Miami ao lado do grupo e passa a enfrentar três dias de festas, ressacas, situações absurdas e encontros inesperados.

Ao longo da viagem, o protagonista também precisa lidar com problemas pessoais, rever sua relação com Jennifer e perceber que experiência nem sempre significa entender as novas gerações.

Kevin Hart lidera elenco da comédia

Além de Kevin Hart, o elenco reúne Marcello Hernández, Mason Gooding, Kam Patterson, Ben Marshall, Zach Cherry, Michael Mando, Teyana Taylor, Kevin Dunn, Anna Garcia e Elysée Sanvillé.

A direção é de Tim Story, enquanto o roteiro foi escrito por Jon Hurwitz, Kevin Burrows, Matt Mider e Hayden Schlossberg.

Humor, exageros e situações inesperadas

Grande parte da comédia nasce do contraste entre Joe e os quatro jovens que o acompanham durante a viagem. Enquanto ele tenta parecer moderno para recuperar sua relevância profissional, o grupo vive situações cada vez mais caóticas envolvendo festas, criminosos, drogas, romances e decisões impulsivas.

O longa também aposta em referências à cultura pop e no humor físico característico de Kevin Hart, levando a história para momentos cada vez mais exagerados conforme a viagem avança.

Vale a pena?

Para quem gosta de comédias besteirol, cheias de confusões, humor exagerado e situações absurdas, 72 Horas em Miami entrega exatamente essa proposta e pode render boas risadas durante pouco mais de uma hora e meia.

Já espectadores que preferem histórias mais elaboradas ou personagens com maior profundidade provavelmente encontrarão um filme superficial, que aposta mais no ritmo acelerado e nas piadas do que em uma narrativa complexa.

Ainda assim, o sucesso na Netflix — onde já ocupa a segunda posição do TOP 10 — mostra que a produção encontrou seu público.