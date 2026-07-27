Novo filme de Resident Evil tem detalhes revelados; veja o que esperar

Siga o A TARDE no Google

Depois de anos dividindo opiniões nos cinemas, Resident Evil ganhará uma nova adaptação em 2026.

O filme, produzido pela Sony Pictures e pela Constantin Films, promete reiniciar a franquia com uma história inédita, ambientada em uma nova versão de Raccoon City e inspirada na atmosfera dos jogos da Capcom.

Tudo sobre Cineinsite em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

A produção chega após o desempenho abaixo do esperado de Resident Evil: Bem-vindo a Raccoon City e já desperta curiosidade entre os fãs, especialmente após as novidades reveladas durante a San Diego Comic-Con.

Dirigido por Zach Cregger, o projeto não terá ligação com os filmes anteriores e aposta em uma narrativa original, ainda que mantenha referências aos games que deram origem à franquia.



Qual será a história?

A história acompanha Bryan, um entregador médico que acaba envolvido, sem querer, em uma corrida desesperada pela sobrevivência quando uma noite aparentemente comum se transforma em um pesadelo.

Segundo a sinopse oficial, o protagonista enfrenta "uma corrida frenética e cheia de ação pela sobrevivência, enquanto uma noite fatídica e horripilante desmorona ao seu redor".



Embora apresente uma trama inédita, o filme utiliza elementos característicos da série de jogos, como o surto biológico, a cidade de Raccoon City e a atmosfera de sobrevivência.

Filme terá nova versão de Raccoon City

Diferentemente dos jogos clássicos, a história será ambientada em 2026, durante uma reimaginação do famoso surto zumbi.

Durante a San Diego Comic-Con, Zach Cregger explicou que optou por atualizar a cronologia para construir uma narrativa própria.

"Esse filme não se passa nos anos 1990, quando Resident Evil 2 foi lançado, e acontece mesmo na neve, em 2026. É por isso que ele [o protagonista] tem um celular, por que eu tomei liberdade de contar a história que eu queria e fazer o filme que eu gostaria de fazer", afirmou.

O diretor também deixou claro que o projeto não pretende reproduzir fielmente os acontecimentos de Resident Evil 2. "Não estou fazendo uma adaptação cena por cena de Resident Evil 2. Há diferenças entre este filme e o jogo. Só queria deixar isso claro. Não acho que isso prejudique o filme."

Inspiração nos jogos, mas sem adaptação direta

Apesar de não adaptar um único título da Capcom, o longa busca reproduzir o clima de tensão e sobrevivência que marcou principalmente Resident Evil 2.

A proposta é construir uma história completamente inédita, utilizando a atmosfera e diversos elementos presentes na franquia de games, sem seguir exatamente os acontecimentos vistos nos jogos.

Quem está por trás do novo filme?

A direção é de Zach Cregger, cineasta responsável pelos filmes de terror Noites Brutais e A Hora do Mal.

O roteiro foi escrito pelo próprio diretor em parceria com Shay Hatten, conhecido por trabalhos como John Wick: Capítulo 4 e Army of the Dead.

Quem faz parte do elenco?

O elenco principal reúne nomes conhecidos do cinema e da televisão.

Entre os confirmados estão:

Austin Abrams (Dash & Lily);

Zach Cherry (Ruptura);

Kali Reis (True Detective: Terra Noturna);

Paul Walter Hauser (O Caso Richard Jewell).

O filme terá ligação com as adaptações anteriores?

Não. O novo Resident Evil funcionará como um reboot completo da franquia nos cinemas e não terá conexão com os filmes anteriores.

Segundo Zach Cregger, o objetivo é construir uma interpretação própria do universo criado pela Capcom. O diretor afirmou, inclusive, que nunca assistiu aos filmes lançados anteriormente.

Apesar de as adaptações anteriores terem sido frequentemente criticadas pelos fãs dos jogos e pela crítica especializada, a franquia se mostrou um grande sucesso comercial.

Os filmes estrelados por Milla Jovovich arrecadaram cerca de US$ 1,2 bilhão nas bilheterias mundiais e se consolidaram como uma das séries de filmes baseadas em videogames de maior sucesso financeiro. Ainda assim, o novo longa seguirá um caminho completamente diferente.

Em entrevista ao Double Toasted, Zach Cregger afirmou que nunca assistiu aos filmes anteriores de Resident Evil e reconheceu que sua abordagem pode surpreender parte do público, especialmente quem conhece apenas a franquia cinematográfica.

"Imagino que, se houver pessoas por aí que sejam apenas fãs fervorosos da franquia de filmes, elas provavelmente não estarão preparadas para o que vou fazer. Mas acho que os fãs dos jogos provavelmente ficarão empolgados", disse.

Com estreia marcada para 2026, o novo filme tenta abrir um novo capítulo para Resident Evil, apostando em uma abordagem diferente das adaptações anteriores, mas preservando elementos que fizeram a franquia se tornar uma das mais populares dos videogames.

Veja o trailer do novo Resident Evil!