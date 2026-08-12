3 episódios: série de ação volta com força e é imperdível para quarta (12/08)

Depois de mais de um ano de espera, "Reacher" está de volta. A 4ª temporada da série estrelada por Alan Ritchson estreia nesta quarta-feira, 12, no Prime Video, com os três primeiros episódios liberados de uma vez.

Os cinco capítulos restantes chegam semanalmente, sempre às quartas-feiras, até completar a temporada com oito episódios ao todo. A série já teve a 5ª temporada confirmada pela plataforma, sinal da confiança da Amazon no sucesso da franquia.

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Do que se trata a nova temporada

A série acompanha Jack Reacher (Alan Ritchson), ex-investigador da polícia militar que, desde que voltou à vida civil, segue sem rumo fixo pelos Estados Unidos. Na 4ª temporada, baseada no 13º livro da franquia de Lee Child, um encontro aparentemente banal com uma mulher em comportamento suspeito dentro do metrô de Nova York dá terrivelmente errado e arrasta Reacher para uma conspiração complexa e perigosa que envolve nomes dos mais altos escalões do poder.

Como já é tradição na série, Reacher cruza caminho com um elenco quase inteiramente novo a cada temporada. Desta vez, os destaques ficam por conta de Maria Sten, Anthony Michael Hall, Sonya Cassidy, Brian Tee e Johnny Berchtold, além de Marc Blucas e Kathleen Robertson como um casal envolvido na trama política do enredo.

Mais ação do que nunca, segundo o próprio ator

Em entrevistas recentes, Alan Ritchson afirmou que a 4ª temporada é a melhor já produzida na franquia, com sequências de ação ainda mais elaboradas do que nas fases anteriores. Segundo o ator, a equipe usou a experiência acumulada nas três primeiras temporadas para aprimorar justamente os aspectos que ele considerava passíveis de melhora, principalmente a coreografia e o impacto das cenas de combate.

Vale a pena assistir?

Sim, especialmente para quem já acompanha a franquia e gosta de ação direta ao ponto, sem grandes rodeios. A fórmula de "Reacher", um herói solitário, quase indestrutível, que sempre acaba enfiado em confusões maiores do que imaginava, segue funcionando bem, e a novidade de personagens a cada temporada mantém a trama fresca mesmo com o protagonista repetido.ç