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4 filmes em alta no Prime Video para este fim de semana (01 e 02/08)
Estes filmes no TOP 10 do Prime Video são ótimas escolhas para maratonar
O fim de semana chegou e, para quem pretende aproveitar os dias de descanso em casa, o Prime Video oferece um catálogo recheado de filmes para todos os gostos. Entre lançamentos recentes e produções que rapidamente conquistaram espaço entre as mais assistidas, não faltam opções para uma boa maratona.
A plataforma reúne histórias de ação, aventura, suspense e terror que vêm chamando a atenção dos assinantes. Muitos desses títulos acabaram de chegar ao streaming e já aparecem entre os filmes em alta, tornando-se uma excelente pedida para quem procura novidades.
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Com tantas estreias disponíveis, escolher o que assistir pode levar mais tempo do que o esperado. É justamente por isso que uma boa curadoria faz toda a diferença, reunindo apenas produções que estão em destaque e conquistando o público.
Pensando nisso, o Cineinsite A TARDE preparou uma lista recheada de boas opções com quatro filmes que estão no TOP 10 do Prime Video e prometem agradar quem procura uma maratona cheia de ação, suspense e grandes aventuras.
4 filmes para ver agora no Prime Video
Mestres do Universo
Dirigido por Travis Knight, Mestres do Universo marca o retorno da clássica franquia ao cinema. Após quase 20 anos longe da Espada do Poder, o príncipe Adam (Nicholas Galitzine) recupera sua conexão com a arma e precisa voltar para Eternia.
Para salvar seu reino, Adam terá que enfrentar o temido Esqueleto (Jared Leto), que ameaça destruir tudo ao seu redor. Ao lado de aliados como Teela (Camila Mendes) e Duncan/Homem-de-Armas (Idris Elba), ele precisará aceitar seu destino como He-Man.
A Boca do Diabo
Ambientado na Tailândia, A Boca do Diabo acompanha quatro amigos universitários que embarcam em uma expedição por cavernas submersas. O passeio, que parecia inesquecível, rapidamente se transforma em uma luta desesperada pela sobrevivência.
Presos no local, eles precisam enfrentar a falta de oxigênio e a presença de um perigoso predador. Enquanto tentam escapar, antigos conflitos voltam à tona e colocam o grupo diante de decisões cada vez mais difíceis.
Esquema de Risco: Operação Fortune
Em Esquema de Risco: Operação Fortune, o agente secreto Orson Fortune (Jason Statham) recebe uma missão de alto risco para impedir que uma poderosa tecnologia militar caia nas mãos erradas.
Para concluir a operação, ele e sua equipe recrutam uma das maiores estrelas de Hollywood e embarcam em uma missão internacional repleta de espionagem, ação e reviravoltas para evitar uma ameaça global.
Manual Prático da Vingança Lucrativa
Manual Prático da Vingança Lucrativa acompanha Becket Redfellow (Glen Powell), herdeiro de uma fortuna bilionária que acredita ter sido injustamente afastado da riqueza construída por sua família.
Disposto a recuperar o patrimônio que considera seu por direito, Becket cria um plano ambicioso para eliminar os parentes que estão em seu caminho. O filme mistura humor ácido, suspense e uma disputa marcada por ganância e vingança.