4 filmes em alta no Prime Video para este fim de semana (01 e 02/08)

O fim de semana chegou e, para quem pretende aproveitar os dias de descanso em casa, o Prime Video oferece um catálogo recheado de filmes para todos os gostos. Entre lançamentos recentes e produções que rapidamente conquistaram espaço entre as mais assistidas, não faltam opções para uma boa maratona.

A plataforma reúne histórias de ação, aventura, suspense e terror que vêm chamando a atenção dos assinantes. Muitos desses títulos acabaram de chegar ao streaming e já aparecem entre os filmes em alta, tornando-se uma excelente pedida para quem procura novidades.

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Com tantas estreias disponíveis, escolher o que assistir pode levar mais tempo do que o esperado. É justamente por isso que uma boa curadoria faz toda a diferença, reunindo apenas produções que estão em destaque e conquistando o público.

Pensando nisso, o Cineinsite A TARDE preparou uma lista recheada de boas opções com quatro filmes que estão no TOP 10 do Prime Video e prometem agradar quem procura uma maratona cheia de ação, suspense e grandes aventuras.

4 filmes para ver agora no Prime Video

Mestres do Universo

Cena de Mestres do Universo - Foto: Divulgação

Dirigido por Travis Knight, Mestres do Universo marca o retorno da clássica franquia ao cinema. Após quase 20 anos longe da Espada do Poder, o príncipe Adam (Nicholas Galitzine) recupera sua conexão com a arma e precisa voltar para Eternia.



Para salvar seu reino, Adam terá que enfrentar o temido Esqueleto (Jared Leto), que ameaça destruir tudo ao seu redor. Ao lado de aliados como Teela (Camila Mendes) e Duncan/Homem-de-Armas (Idris Elba), ele precisará aceitar seu destino como He-Man.

A Boca do Diabo

Cena de A Boca do Diabo - Foto: Divulgação

Ambientado na Tailândia, A Boca do Diabo acompanha quatro amigos universitários que embarcam em uma expedição por cavernas submersas. O passeio, que parecia inesquecível, rapidamente se transforma em uma luta desesperada pela sobrevivência.



Presos no local, eles precisam enfrentar a falta de oxigênio e a presença de um perigoso predador. Enquanto tentam escapar, antigos conflitos voltam à tona e colocam o grupo diante de decisões cada vez mais difíceis.

Esquema de Risco: Operação Fortune

Cena de Esquema de Risco: Operação Fortune - Foto: Divulgação

Em Esquema de Risco: Operação Fortune, o agente secreto Orson Fortune (Jason Statham) recebe uma missão de alto risco para impedir que uma poderosa tecnologia militar caia nas mãos erradas.



Para concluir a operação, ele e sua equipe recrutam uma das maiores estrelas de Hollywood e embarcam em uma missão internacional repleta de espionagem, ação e reviravoltas para evitar uma ameaça global.

Manual Prático da Vingança Lucrativa

Cena de Manual Prático da Vingança Lucrativa - Foto: Divulgação

Manual Prático da Vingança Lucrativa acompanha Becket Redfellow (Glen Powell), herdeiro de uma fortuna bilionária que acredita ter sido injustamente afastado da riqueza construída por sua família.



Disposto a recuperar o patrimônio que considera seu por direito, Becket cria um plano ambicioso para eliminar os parentes que estão em seu caminho. O filme mistura humor ácido, suspense e uma disputa marcada por ganância e vingança.