4 séries curtas de suspense da Netflix para este fim de semana

Essas séries de suspense da Netflix são ideias para quem busca tramas cheias de reviravoltas neste fim de semana - Foto: Divulgação

Com o fim de semana se aproximando, nada melhor do que mergulhar em histórias envolventes que prendem do início ao fim. E quando o assunto é maratona, as séries curtas da Netflix se tornam a escolha perfeita para quem quer começar e terminar uma trama em poucos dias.

O catálogo da plataforma está recheado de produções de suspense que apostam em mistérios, crimes e segredos obscuros, muitas delas, inclusive, figurando entre as mais assistidas do momento e garantindo lugar no TOP 10.

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De assassinatos chocantes a passados sombrios que voltam à tona, essas histórias exploram personagens complexos e situações limite, mantendo o espectador preso a cada episódio.



Pensando nisso, o Cineinsite A TARDE preparou uma lista com ótimas opções para quem quer transformar o sofá em um verdadeiro palco de tensão neste fim de semana.

4 séries para ver AGORA na Netflix

Amor e Morte

Cena de Amor e Morte | Foto: Divulgação

Candy Montgomery (Elizabeth Olsen) é uma dona de casa que leva uma vida tranquila no Texas, ao lado do marido Pat (Patrick Fugit). Candy tem uma vida similar à de sua vizinha e melhor amiga, Betty Gore (Lily Rabe): ambas dividem seu tempo entre cuidar da família e ir à igreja, onde participam do coral.



Mas essa vida não é o suficiente para Candy que, entediada, decide começar um caso extraconjugal. Percebendo o interesse de Allan (Jesse Plemmons), marido de Betty, eles iniciam um atordoado relacionamento. Mas quando Allan decide encerrar o caso, a situação resulta em uma morte brutal.

Ninguém Pode Saber

Cena de Ninguém Pode Saber | Foto: Divulgação

Andy (Bella Heathcote) e Laura (Toni Collette), mãe e filha que são pegas de surpresa em um tiroteio. Após o ocorrido, Andy testemunha a mãe fazendo algo que não imaginava que ela fosse capaz.



Aos poucos, Andy percebe que a mãe está mudando sua perspectiva a respeito de tudo em suas vidas. Por conta disso, Andy começa a descobrir segredos do passado que Laura se esforçou muito para manter escondidos.

Naquela Noite

Cena de Naquela Noite | Foto: Divulgação

Naquela Noite acompanha o dilema moral de três irmãs quando uma viagem de férias na República Dominicana se transforma num pesadelo repleto de mentiras e culpa. Após atropelar um homem, Elena é tomada pelo ressentimento e pela perspectiva do acidente destruir sua vida.



Com medo de ser presa e perder a guarda do filho, ela recorre às irmãs Paula e Cris que apoiam a caçula a qualquer custo. Mas, o que começa como uma tentativa de proteger Elena, logo vira um dilema e uma sucessão de decisões complicadas e comprometedoras.

Fique Comigo

Cena de Fique Comigo | Foto: Divulgação

A trama acompanha Megan (Cush Jumbo), uma mulher vivendo uma vida tranquila e confortável com o noivo Dave (Daniel Francis) e os três filhos. Mas tudo é colocado em risco quando seu passado volta para assombrá-la.



Quando jovem, Megan viveu uma vida dupla como Cassie, uma stripper em uma exclusiva casa de festas. Durante esse tempo, ela acabou envolvida com muitos homens perigosos e precisou mudar completamente de identidade para escapar.