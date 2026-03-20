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4 séries curtas de suspense da Netflix para este fim de semana

Histórias intensas, cheias de reviravoltas, perfeitas para um fim de semana

Beatriz Santos

Por Beatriz Santos

20/03/2026 - 19:53 h

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Essas séries de suspense da Netflix são ideias para quem busca tramas cheias de reviravoltas neste fim de semana
Essas séries de suspense da Netflix são ideias para quem busca tramas cheias de reviravoltas neste fim de semana -

Com o fim de semana se aproximando, nada melhor do que mergulhar em histórias envolventes que prendem do início ao fim. E quando o assunto é maratona, as séries curtas da Netflix se tornam a escolha perfeita para quem quer começar e terminar uma trama em poucos dias.

O catálogo da plataforma está recheado de produções de suspense que apostam em mistérios, crimes e segredos obscuros, muitas delas, inclusive, figurando entre as mais assistidas do momento e garantindo lugar no TOP 10.

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De assassinatos chocantes a passados sombrios que voltam à tona, essas histórias exploram personagens complexos e situações limite, mantendo o espectador preso a cada episódio.

Pensando nisso, o Cineinsite A TARDE preparou uma lista com ótimas opções para quem quer transformar o sofá em um verdadeiro palco de tensão neste fim de semana.

4 séries para ver AGORA na Netflix

Amor e Morte

Cena de Amor e Morte
Cena de Amor e Morte | Foto: Divulgação

Candy Montgomery (Elizabeth Olsen) é uma dona de casa que leva uma vida tranquila no Texas, ao lado do marido Pat (Patrick Fugit). Candy tem uma vida similar à de sua vizinha e melhor amiga, Betty Gore (Lily Rabe): ambas dividem seu tempo entre cuidar da família e ir à igreja, onde participam do coral.

Mas essa vida não é o suficiente para Candy que, entediada, decide começar um caso extraconjugal. Percebendo o interesse de Allan (Jesse Plemmons), marido de Betty, eles iniciam um atordoado relacionamento. Mas quando Allan decide encerrar o caso, a situação resulta em uma morte brutal.

Ninguém Pode Saber

Cena de Ninguém Pode Saber
Cena de Ninguém Pode Saber | Foto: Divulgação

Andy (Bella Heathcote) e Laura (Toni Collette), mãe e filha que são pegas de surpresa em um tiroteio. Após o ocorrido, Andy testemunha a mãe fazendo algo que não imaginava que ela fosse capaz.

Aos poucos, Andy percebe que a mãe está mudando sua perspectiva a respeito de tudo em suas vidas. Por conta disso, Andy começa a descobrir segredos do passado que Laura se esforçou muito para manter escondidos.

Naquela Noite

Cena de Naquela Noite
Cena de Naquela Noite | Foto: Divulgação

Naquela Noite acompanha o dilema moral de três irmãs quando uma viagem de férias na República Dominicana se transforma num pesadelo repleto de mentiras e culpa. Após atropelar um homem, Elena é tomada pelo ressentimento e pela perspectiva do acidente destruir sua vida.

Com medo de ser presa e perder a guarda do filho, ela recorre às irmãs Paula e Cris que apoiam a caçula a qualquer custo. Mas, o que começa como uma tentativa de proteger Elena, logo vira um dilema e uma sucessão de decisões complicadas e comprometedoras.

Fique Comigo

Cena de Fique Comigo
Cena de Fique Comigo | Foto: Divulgação

A trama acompanha Megan (Cush Jumbo), uma mulher vivendo uma vida tranquila e confortável com o noivo Dave (Daniel Francis) e os três filhos. Mas tudo é colocado em risco quando seu passado volta para assombrá-la.

Quando jovem, Megan viveu uma vida dupla como Cassie, uma stripper em uma exclusiva casa de festas. Durante esse tempo, ela acabou envolvida com muitos homens perigosos e precisou mudar completamente de identidade para escapar.

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