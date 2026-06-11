42 anos após travessia histórica, Amyr Klink ganha filme nos cinemas

Quarenta e dois anos após o início da histórica travessia de Amyr Klink pelo Atlântico Sul, a jornada do navegador brasileiro chegará às telas de cinema.



Com estreia marcada para 29 de outubro, o filme 100 Dias teve seu trailer oficial divulgado nesta quarta-feira, 10, data que marca exatamente o aniversário da partida de Klink da cidade de Lüderitz, na Namíbia, rumo ao Brasil em um pequeno barco a remo.

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Dirigido por Carlos Saldanha e estrelado por Filipe Bragança, o longa-metragem acompanha os 100 dias em que Amyr permaneceu sozinho em alto-mar até alcançar o litoral baiano em setembro de 1984, tornando-se a primeira pessoa a cruzar o Atlântico Sul em uma embarcação desse tipo.

Em entrevista exclusiva ao Cineinsite A TARDE, Saldanha afirmou que um dos principais desafios da adaptação foi encontrar o equilíbrio entre a fidelidade aos fatos e a construção dramática da narrativa.



“Foi muito importante para nós, antes de qualquer outra coisa, respeitar as pessoas reais que fizeram parte dessa história. Muitas delas ainda estão aqui e verão suas próprias representações na tela do cinema. Isso traz uma responsabilidade enorme para nossas mãos”, disse o diretor.

O homem por trás do feito

Embora a travessia seja amplamente conhecida pelos brasileiros, a proposta do filme não é apenas recriar o feito náutico que entrou para a história da navegação mundial. Segundo Saldanha, a produção procura mergulhar na dimensão humana da experiência vivida por Amyr Klink.

“Com o público, nossa preocupação sempre foi mostrar o homem por trás do herói nacional que todos conhecem. Afinal, todo brasileiro sabe quem é Amyr e conhece o feito dessa travessia, assim como tantas outras que vieram depois”, afirmou.

A ideia também está presente na própria construção do roteiro, assinado por Elena Soarez e Thais Tavares. Em vez de focar exclusivamente nos desafios físicos enfrentados no oceano, a narrativa acompanha os conflitos internos do navegador durante o isolamento em alto-mar.

De acordo com a sinopse oficial, enquanto enfrenta tempestades, o desgaste físico e a solidão, Amyr também é confrontado por memórias, conflitos familiares e escolhas pessoais que ajudaram a moldar sua trajetória.

“Então a pergunta que nos guiou foi: que história podemos contar que honre a memória dessas pessoas e, ao mesmo tempo, ofereça uma nova perspectiva sobre alguém tão conhecido? Foi esse equilíbrio que buscamos”, acrescentou Saldanha.

Uma travessia que começou na África e terminou na Bahia

A história retratada em 100 Dias teve início em 10 de junho de 1984. Naquele dia, Amyr Klink partiu da costa da Namíbia a bordo de um barco projetado por ele próprio.

Após mais de três meses navegando sozinho, o explorador chegou ao litoral brasileiro em 18 de setembro daquele ano. Antes de seguir para Salvador, desembarcou na Praia da Espera, no município de Mata de São João, no litoral norte da Bahia.

O feito foi considerado inédito na época e consolidou o nome de Amyr Klink como um dos maiores navegadores da história do país.

Produção reúne nomes do cinema brasileiro e internacional

Além de Filipe Bragança no papel principal, o elenco conta com a atriz francesa Philippine Leroy-Beaulieu, conhecida mundialmente pela série Emily em Paris, interpretando Asa Klink, mãe do navegador.

Felipe Camargo vive Jamil Klink, enquanto João Vitor Silva interpreta Tymur Klink, pai e irmão de Amyr, respectivamente.

O projeto marca também um novo momento na carreira de Carlos Saldanha, cineasta brasileiro reconhecido internacionalmente por comandar produções de animação como A Era do Gelo e Rio. Desta vez, o diretor assume uma história baseada em fatos reais, ambientada entre o oceano Atlântico e as memórias do protagonista.

A equipe reúne profissionais de destaque do audiovisual nacional e internacional, incluindo Rodrigo Monte na direção de fotografia, Cassio Amarante na direção de arte, Marcela Altberg na direção de elenco, Kika Lopes no figurino e Fernando Stutz na montagem. A trilha sonora original é assinada pelo compositor finlandês Tuomas Kantelinen.

Produzido pelo Ventre Studio, em parceria com Trema Filmes, Buena Vista International, Boipeba Filmes, O2 Post e Total Post, o longa chega aos cinemas brasileiros em 29 de outubro com distribuição da Buena Vista International, selo da Disney.

Veja o trailer: