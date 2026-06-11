Essa série da Netflix vai deixar sua quinta mais tensa com 6 episódios

A quinta-feira já coloca o fim de semana no horizonte, mas ainda há tempo para encaixar uma boa maratona na rotina. Para quem procura uma série curta, cheia de mistérios e fácil de acompanhar, Silêncio aparece como uma opção interessante no catálogo da Netflix.

Com apenas seis episódios, a produção espanhola aposta em uma combinação de suspense psicológico, investigação policial e momentos de tensão que mantêm o público atento até os capítulos finais.

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A trama acompanha um jovem acusado de matar os próprios pais que, mesmo após anos de internação e julgamento, nunca revelou o que realmente aconteceu. A partir de sua libertação, uma investigação secreta tenta descobrir se ele continua sendo uma ameaça ou se existem verdades ocultas por trás do caso.



Um crime cercado de perguntas

A história acompanha Sergio Ciscar (Arón Piper), jovem acusado de assassinar os próprios pais e arremessá-los da sacada do apartamento onde moravam.

Após cumprir seis anos em uma instituição para menores, ele conquista a liberdade condicional, mas continua carregando um detalhe que intriga autoridades e pessoas ao seu redor: desde o dia do crime, praticamente nunca explicou o que aconteceu.

O comportamento do rapaz desperta o interesse das autoridades, que autorizam um monitoramento secreto liderado pela psiquiatra Ana Dussuel (Almudena Amor).

O objetivo é descobrir se Sergio ainda representa algum perigo e, principalmente, entender o que realmente aconteceu naquela noite que mudou sua vida para sempre.

Suspense psicológico e investigação

Grande parte da tensão da série nasce justamente da relação entre Sergio e Ana. Enquanto o jovem tenta reconstruir sua rotina e se reaproximar da irmã, a especialista acompanha cada movimento dele sem que ele saiba.

A narrativa aposta em uma atmosfera de constante vigilância, revelando aos poucos novas informações sobre o passado do protagonista.

Ao longo dos episódios, surgem personagens que ampliam o mistério e acrescentam novas camadas à investigação, criando dúvidas sobre quem está dizendo a verdade e quais segredos ainda permanecem escondidos.

Além do suspense psicológico, a produção investe em sequências de tensão e em uma investigação que conduz a história por diferentes caminhos. O resultado é uma trama ágil, com episódios de cerca de 45 minutos, pensada para ser consumida em poucos dias.

O que explica o sucesso?

Boa parte da repercussão de Silêncio está ligada à sua premissa intrigante. O conceito de um homem acusado de matar os pais e que permanece anos sem explicar o motivo desperta curiosidade logo nos primeiros minutos.

Criada por Aitor Gabilondo, a série constrói sua narrativa em torno de segredos, suspeitas e revelações graduais. O elenco é liderado por Arón Piper e Almudena Amor, mas também conta com nomes como Ramiro Blas, Cristina Kovani, Aitor Luna e Manu Ríos, que ajudam a ampliar o universo da história.

Apesar da boa recepção do público, a produção também dividiu opiniões. Enquanto parte da crítica elogiou a atmosfera sombria e a construção de suspense, outras avaliações apontaram problemas no desenvolvimento do roteiro e em algumas decisões tomadas nos episódios finais.

Vale a pena?

A resposta depende bastante das expectativas do telespectador. Quem procura uma série complexa, cheia de camadas e reviravoltas imprevisíveis talvez encontre algumas limitações, já que a narrativa segue um caminho relativamente simples e, em certos momentos, se torna previsível.

Por outro lado, para quem busca uma história curta, direta e fácil de acompanhar, Silêncio entrega exatamente o que promete.

Com apenas seis episódios, ritmo ágil e uma trama cercada por mistérios, a produção pode ser uma boa escolha para preencher a quinta-feira sem exigir um grande compromisso de tempo.