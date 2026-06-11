Dia D e muito mais: veja o que está passando no cinema em Salvador

Os cinemas de Salvador oferecem uma programação variada, com opções para todos os públicos. Entre os lançamentos e filmes em cartaz, destacam-se filmes de ação, comédia, ficção científica e produções para toda a família.

Embora Dia D, novo filme do aclamado diretor Steven Spielberg, seja a estreia mais aguardada da semana, a diversidade de longas em exibição garante alternativas que vão desde histórias repletas de sustos até obras mais reflexivas.

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Para quem está em busca de um bom filme para assistir, o Cineinsite A TARDE montou uma lista com os principais títulos em exibição, incluindo resumos e trailers para ajudar na escolha.

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Confira os principais filmes em cartaz nos cinemas!

TOY STORY 5 (PRÉ-ESTREIA)

Em Toy Story 5, os brinquedos enfrentam um desafio inédito quando Bonnie, agora com 8 anos, passa a dedicar cada vez mais tempo ao seu novo tablet. O dispositivo, chamado Lilypad, cria experiências virtuais capazes de prender completamente a atenção da menina, fazendo com que Woody, Buzz, Jessie e os demais percebam que estão perdendo espaço em sua rotina.

Enquanto Jessie tenta manter o grupo unido diante das mudanças, o retorno de Woody traz uma nova esperança para os brinquedos. Juntos, eles embarcam em uma jornada que coloca tradição e tecnologia frente a frente, explorando temas como adaptação, amizade e o impacto das telas na infância.

DIA D

Em Dia D, Steven Spielberg volta a trabalhar com o roteirista David Koepp em uma aventura de ficção científica e fantasia. A trama começa quando um evento inexplicável é transmitido ao vivo para o mundo inteiro, provocando medo, confusão e uma série de questionamentos sobre sua origem.

Enquanto fenômenos estranhos se espalham pelo planeta e segredos militares são revelados, a crise ganha proporções globais. Diante de evidências cada vez mais claras de uma inteligência extraterrestre, a humanidade precisa lidar com a possibilidade de nunca ter estado sozinha no universo.

O AFINADOR

Niki (Leo Woodall) é um talentoso afinador de pianos que leva uma vida aparentemente comum, marcada por sua paixão pela música e pelo jazz. No entanto, tudo muda quando ele descobre possuir uma habilidade incomum e extremamente valiosa, capaz de chamar a atenção de pessoas perigosas e abrir portas para um universo que jamais imaginou frequentar.

À medida que se aproxima do mundo do crime, Niki percebe que seu talento pode ser usado para muito mais do que afinar instrumentos. O que começa como uma oportunidade sedutora rapidamente se transforma em uma jornada repleta de riscos, segredos e decisões perigosas.

Entre golpes elaborados e planos meticulosos, ele se vê cada vez mais envolvido em uma trama que ameaça virar sua vida de cabeça para baixo.

MESTRES DO UNIVERSO

O príncipe Adam embarca em uma jornada decisiva para salvar o reino de Eternia de uma grave ameaça. Enquanto o vilão Esqueleto e seu exército avançam com seus planos de conquista, o jovem herdeiro precisa encontrar forças para proteger seu povo e aqueles que ama.

Para enfrentar o inimigo, Adam parte em busca de uma espada lendária capaz de mudar seu destino. Ao descobrir o verdadeiro poder do artefato, ele se transforma no poderoso He-Man, o guerreiro destinado a defender Eternia das forças do mal.

TODO MUNDO EM PÂNICO 6

Em Todo Mundo em Pânico 6, Cindy, Brenda, Ray e Shorty se reencontram décadas após os acontecimentos que marcaram suas vidas. Quando um novo assassino mascarado surge, o grupo acaba envolvido em mais uma sequência de situações absurdas e perigosas.

Mantendo o humor característico da franquia, o filme satiriza algumas das maiores produções do cinema recente. Remakes, prequels, sequências, spin-offs e outras tendências de Hollywood entram na mira da comédia, que promete referências e piadas para os fãs do gênero.

ALPHA

Em Alpha, uma adolescente de 13 anos vive com a mãe, uma médica dedicada ao tratamento de pacientes afetados por uma misteriosa doença que transforma lentamente os infectados em mármore. Após fazer uma tatuagem caseira com um amigo, a jovem sofre uma infecção que desperta o temor de ter contraído a enfermidade.

À medida que a suspeita se espalha, Alpha passa a enfrentar o preconceito e o isolamento. Entre rumores na escola, acusações de colegas e a crescente preocupação da mãe, ela precisa lidar com as consequências de uma situação que ameaça transformar completamente sua vida.

GOLPE EXPLOSIVO

Quando uma bomba não detonada da Segunda Guerra Mundial é descoberta em uma obra no centro de Londres, uma gigantesca operação de emergência é mobilizada para evacuar milhares de moradores. Em meio ao caos e à tensão provocados pela ameaça de explosão, a cidade entra em estado de alerta.

Aproveitando a distração das autoridades, um grupo de criminosos liderado por Karalis coloca em prática um ousado plano para roubar joias valiosas. Enquanto os ladrões tentam executar o golpe perfeito, o militar Will é enviado para investigar a situação e desarmar a bomba, iniciando uma corrida contra o tempo que pode mudar o destino de todos os envolvidos.

STAR WARS: O MANDALORIANO E GROGU

Em Star Wars: O Mandaloriano e Grogu, Din Djarin e seu inseparável aprendiz Grogu embarcam em uma nova missão pelos confins da galáxia. Dirigido por Jon Favreau, o filme dá continuidade aos acontecimentos da série The Mandalorian, expandindo a história de uma das duplas mais populares do universo de Star Wars.

Com a queda do Império, a Nova República tenta consolidar um novo governo enquanto enfrenta ameaças remanescentes. Nesse cenário de instabilidade, Din Djarin e Grogu partem em uma perigosa jornada para localizar e enfrentar senhores da guerra imperiais que ainda atuam nas sombras, colocando o futuro da galáxia em jogo.

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