5 filmes de suspense da Netflix para maratonar neste fim de semana

Esses filmes de suspense da Netflix são ideais para maratonar no fim de semana

Nada como um bom suspense para acelerar o coração e deixar qualquer fim de semana mais emocionante. Entre reviravoltas inesperadas, investigações sombrias e desaparecimentos misteriosos, a Netflix reúne histórias capazes de fisgar o espectador já nos primeiros minutos, perfeitas para quem busca emoção sem sair de casa.

Dos thrillers psicológicos aos dramas policiais baseados em fatos reais, o gênero segue conquistando espaço entre os mais assistidos do streaming. O segredo está na combinação de tensão crescente, personagens ambíguos e narrativas que desafiam o público a tentar descobrir a verdade antes do desfecho.

Seja acompanhando crimes intrigantes, conspirações perigosas ou relações cheias de segredos, essas produções mostram que o suspense continua sendo uma escolha certeira para quem quer fugir da rotina e mergulhar em histórias intensas.

Prepare a pipoca, apague as luzes e deixe-se envolver por tramas que prometem virar assunto até depois dos créditos finais.



Pensando nisso, o Cineinsite A TARDE preparou uma lista com ótimas opções para quem quer embarcar em uma maratona cheia de tensão e mistério.

5 filmes para ver agora na Netflix

Corta-Fogo

Cena de Corta-Fogo | Foto: Divulgação

Em Corta-Fogo, Mara está contando com a ajuda de sua família para lidar com a morte do seu marido e agora precisará cuidar das partes mais burocráticas. Dispostos a vender a casa de veraneio deles, todos resolvem passar um tempo por lá para se despedir e preparar a venda.



No entanto, quando um incêndio florestal toma conta da região, a pequena filha de Mara desaparece. Correndo contra o tempo, o desespero cresce enquanto o guarda florestal Santi se torna o principal suspeito do sumiço de Lide.

Os Pequenos Vestígios

Cena de Os Pequenos Vestígios | Foto: Divulgação

Em Os Pequenos Vestígios, Deke (Denzel Washington) é um policial cansado, com talento para perceber detalhes capazes de solucionar casos, mas também com tendência a quebrar regras.



Ao se unir ao detetive Baxter (Rami Malek) para investigar um serial killer (Jared Leto), seu passado obscuro começa a interferir na investigação e coloca tudo em risco.

Um Pequeno Favor

Cena de Um Pequeno Favor | Foto: Divulgação

Stephanie (Anna Kendrick) divide o tempo entre cuidar do filho e produzir conteúdo para seu vlog de culinária. Solitária, ela se aproxima da misteriosa Emily (Blake Lively), uma mulher sofisticada e aparentemente perfeita.



Quando Emily desaparece, Stephanie decide investigar por conta própria. A busca por respostas revela segredos que mudam completamente tudo o que ela acreditava saber sobre a amiga.

Rebel Ridge

Cena de Rebel Ridge | Foto: Divulgação

Terry Richmond, um ex-fuzileiro naval (Aaron Pierre), chega a Shelby Springs com o objetivo de pagar a fiança do primo. Porém, após ter suas economias confiscadas injustamente, ele passa a enfrentar o poderoso delegado Sandy Burnne (Don Johnson).



Com a ajuda da oficial de justiça Summer McBride (AnnaSophia Robb), Terry descobre uma conspiração que domina a cidade e precisa confrontar seu próprio passado para proteger a comunidade e fazer justiça.

O Enfermeiro da Noite

Cena de O Enfermeiro da Noite | Foto: Divulgação

Baseado no livro de Charles Graeber, O Enfermeiro da Noite acompanha a investigação sobre Charlie Cullen (Eddie Redmayne), enfermeiro apontado como um dos assassinos em série mais perigosos da história.



A trama segue Amy (Jessica Chastain), enfermeira exausta que encontra apoio no novo colega durante longos plantões. Mas, quando suspeitas surgem, ela precisa arriscar tudo para descobrir a verdade e proteger sua família.