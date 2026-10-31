5 filmes em alta na Netflix para ver no fim de semana (31/10 e 01/11)

Finalmente chegou o fim de semana, e com ele aquela vontade de desacelerar, esquecer um pouco a correria da rotina e encontrar um bom filme para assistir. Para quem prefere ficar em casa e aproveitar algumas horas diante da tela, a Netflix tem um catálogo recheado de produções para todos os gostos, com histórias capazes de transformar uma pausa despretensiosa em uma sessão de cinema.

Entre romances improváveis, histórias de vingança, desastres naturais e ameaças sobrenaturais, escolher o que assistir pode acabar levando mais tempo do que o próprio filme. Por isso, apostar em títulos que já despertam o interesse do público pode ser um bom caminho para evitar a indecisão e começar logo a diversão.

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A curadoria também faz a diferença na hora de encontrar algo que combine com o seu momento. Seja para quem procura uma trama eletrizante, quer sentir aquele frio na barriga com um terror ou prefere se envolver com personagens e histórias cheias de conflitos, vale olhar com atenção para as opções que estão chamando a atenção no streaming.

Pensando nisso, o Cineinsite A TARDE preparou uma lista recheada de boas opções para aproveitar os dias 31 de outubro e 1º de novembro. Todas as produções selecionadas estão no TOP 10 e em alta na plataforma, reunindo diferentes gêneros para quem quer fugir do tédio e escolher o próximo filme sem perder tempo.



5 filmes para ver agora na Netflix

Contra o Furacão

Produção envolvente pode ser uma boa escolha para aproveitar o tempo livre - Foto: Divulgação

Para quem gosta de histórias de sobrevivência e situações extremas, Contra o Furacão acompanha Wirpul e seu meio-irmão Candi em uma luta desesperada em alto-mar. O que começa como uma situação difícil se transforma em um pesadelo quando uma tempestade inesperada evolui para o furacão Otis, fenômeno de categoria 5 que atinge a costa de Acapulco, no México.

Cercados pela força da natureza e por perigos cada vez maiores, os dois precisam encontrar uma maneira de resistir e escapar com vida. Em meio ao caos e à incerteza, a coragem, a esperança e os laços de fraternidade se tornam fundamentais para enfrentar uma jornada que coloca seus limites à prova.

Sede de Vingança

Filme de suspense está em alta na Netflix - Foto: Divulgação

Em Sede de Vingança, Miranda (Rosamund Pike) é uma enfermeira de uma cidade pequena que tem a vida transformada após conhecer William (Shiloh Fernandez) em um encontro às escuras. O encontro termina em violência, quando ela é brutalmente estuprada pelo homem, que acaba preso pelo crime.

Mesmo depois da prisão do agressor, Miranda passa a enviar cartas para ele, em uma tentativa de se aproximar e confrontá-lo. A atitude desperta a preocupação de seu pai, que teme pela segurança da filha quando William deixar a prisão, enquanto a história mergulha em temas como trauma, violência e desejo de vingança.

Anora

Filme foi um dos maiores sucessos no Oscar 2025 - Foto: Divulgação

Vencedor do Oscar de melhor filme, Anora, dirigido e escrito por Sean Baker, apresenta a história de uma jovem trabalhadora do sexo do Brooklyn, nos Estados Unidos. Interpretada por Mikey Madison, Anora acredita ter encontrado uma oportunidade de transformar a própria vida ao se casar impulsivamente com Ivan (Mark Eidelshtein), filho de um oligarca russo.

O que parece um conto de fadas, porém, logo enfrenta obstáculos. Quando os pais de Ivan descobrem o casamento, passam a desaprovar a união e ameaçam o futuro do casal. Diante da pressão familiar e das diferenças entre seus mundos, os dois decidem, em comum acordo, terminar o casamento, mas a história ainda deixa espaço para dúvidas sobre o que vem depois.

Navio Fantasma

Filme de terror está em alta no TOP 10 da Netflix - Foto: Divulgação

Para quem não abre mão de um terror capaz de criar tensão do início ao fim, Navio Fantasma acompanha a equipe de resgate do Artic Warrior, especializada em localizar e recuperar embarcações desaparecidas ou em dificuldades no mar. Liderado pelo capitão Sean Murphy (Gabriel Byrne), o grupo conta com Maureen Epps (Julianna Margulies) e outros profissionais acostumados aos perigos do oceano.

Durante uma viagem pela costa do Alasca, eles encontram os destroços de um lendário navio italiano desaparecido há quatro décadas. O que poderia representar uma descoberta extraordinária rapidamente se transforma em uma ameaça mortal: sem saber o que os espera, os integrantes da equipe descobrem que a embarcação é habitada por uma presença perigosa, colocando todos em risco.

Assalto ao Carro Blindado

Filme de ação é uma boa pedida para ver no catálogo da Netflix - Foto: Divulgação

Em Assalto ao Carro Blindado, os problemas financeiros levam o veterano de guerra Ty Hackett a trabalhar como segurança em uma empresa especializada no transporte de valores. No novo emprego, ele atua ao lado do amigo Mike Cochroone (Matt Dillon) e acaba integrado à equipe comandada por Baines (Laurence Fishburne), que também conta com Quinn (Jean Reno), Palmer e Dobbs.

A rotina muda quando Mike faz uma proposta arriscada: participar de um roubo milionário, com a promessa de que ninguém sairia ferido. Dividido entre a amizade, as dificuldades financeiras e os riscos de entrar em um esquema criminoso, Ty precisa lidar com uma decisão que pode mudar completamente sua vida.