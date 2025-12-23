5 filmes novos da Netflix para espantar o tédio e salvar sua semana

Filmes recém-chegados à Netflix podem ajudar a tornar sua semana mais divertida - Foto: Divulgação

Com a agenda cheia e pouco tempo para decidir o que assistir, encontrar um bom filme no streaming pode virar um desafio. A Netflix segue apostando em produções variadas, que vão do suspense psicológico a aventuras eletrizantes, passando por mistérios cheios de reviravoltas e histórias que prendem do início ao fim.

Nas últimas semanas, o catálogo da plataforma recebeu títulos que rapidamente chamaram atenção do público, seja pelo elenco conhecido, pela proposta ousada ou pela narrativa envolvente. São filmes pensados para quem quer relaxar, mas também para quem busca tramas que provoquem tensão, curiosidade e entretenimento de qualidade.

Entre lançamentos recentes e produções que voltaram a ganhar destaque, há opções para diferentes gostos e estilos. Algumas apostam em ação intensa, outras em enigmas bem construídos, enquanto há também escolhas mais leves, ideais para assistir sem compromisso.



Pensando nisso, o Cineinsite A TARDE preparou uma seleção especial com sugestões certeiras para quem quer espantar o tédio e aproveitar melhor o catálogo do streaming.

5 filmes para assistir agora na Netflix

A Grande Inundação

An Na e Hee Jo são vizinhos comuns que tentam sobreviver a uma das maiores tragédias da história da humanidade. Quando uma inundação catastrófica passa a devastar o planeta, transformando cidades inteiras em armadilhas mortais, os dois se veem obrigados a lutar contra o tempo, o caos e a destruição para permanecer vivos.



Pesquisadora em inteligência artificial, An Na detém informações cruciais para entender a origem do desastre, enquanto Hee Jo, membro de uma equipe de segurança, arrisca tudo para protegê-la. Juntos, eles precisam escapar da inundação e descobrir quem está por trás da catástrofe, e se ainda há uma chance de evitar o fim definitivo.

The Killer

A história acompanha Zee, uma assassina profissional temida no submundo do crime e conhecida pelo codinome “Rainha dos Mortos”. Fria, precisa e praticamente imbatível, ela sempre seguiu suas missões sem hesitar, até o dia em que se recusa a executar uma jovem cega, quebrando o código que rege sua carreira.



O gesto inesperado transforma Zee em alvo imediato de antigos aliados e organizações criminosas dispostas a eliminá-la. Enquanto luta para sobreviver, ela também desperta o interesse de um investigador policial astuto e persistente, que vê na assassina uma peça-chave para desmontar uma rede criminosa maior.

Jogador Nº 1

Em um futuro distópico, no ano de 2044, Wade Watts vive como a maior parte da humanidade: refugiado na realidade virtual do OASIS, um universo digital que oferece escape total de um mundo real em colapso. Quando o excêntrico criador do jogo, James Halliday, morre, ele deixa para trás um desafio monumental, um quebra-cabeça complexo cujo prêmio é sua fortuna inestimável e o controle absoluto do OASIS.



Ao entrar na disputa global, Wade se vê envolvido em uma corrida perigosa contra jogadores rivais e corporações poderosas dispostas a tudo para vencer. Para chegar ao fim do enigma, porém, ele precisará ir além do mundo virtual, confrontar seus próprios medos e a realidade que ele sempre tentou evitar.

Vivo ou Morto: Um Mistério Knives Out

O detetive Benoit Blanc retorna para desvendar um crime aparentemente impossível que abala uma pequena cidade marcada por uma história sombria. Após um assassinato inexplicável dentro da igreja local, o caso vira a comunidade de cabeça para baixo e levanta suspeitas que desafiam toda a lógica conhecida.



Para avançar na investigação, Blanc conta com a ajuda de um jovem padre, que se torna um aliado improvável ao oferecer acesso aos segredos, conflitos e culpas escondidos entre os fiéis. Juntos, eles mergulham em uma trama complexa de mentiras e revelações, na qual cada nova pista sugere que o crime faz parte de um esquema muito maior do que aparenta.

Trapaceiras

Duas mulheres com estilos de vida completamente diferentes se unem para aplicar golpes milionários em homens ricos. Apesar da parceria improvável, a relação entre elas é marcada por disputas, ironias e jogos de poder.



Com tom leve e ritmo ágil, o filme mistura comédia e crime ao explorar temas como ambição, identidade e aparência. É uma opção divertida para quem busca entretenimento sem abrir mão de personagens carismáticos.