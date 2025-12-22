Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > CINEINSITE
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

VAI ASSISTIR?

O filme de suspense sufocante no oceano que é sucesso no Prime Video

Baseado em história real, longa transforma um acidente no mar em corrida extrema contra o tempo

Beatriz Santos

Por Beatriz Santos

22/12/2025 - 14:03 h
Filme de suspense conta uma história real de sobrevivência no fundo do oceano
Filme de suspense conta uma história real de sobrevivência no fundo do oceano -

Lançado nos cinemas no início de 2025 e agora em destaque no Prime Video, O Último Suspiro se consolidou como um dos suspenses mais comentados do streaming ao apostar em uma história real de sobrevivência no fundo do oceano. O filme chama atenção pela atmosfera claustrofóbica e pela forma como constrói tensão a partir de um acidente verídico.

Dirigido por Alex Parkinson, o longa é protagonizado por Woody Harrelson, Simu Liu, Finn Cole e Cliff Curtis. O elenco conduz uma narrativa marcada por urgência, medo e resistência humana em condições extremas.

Tudo sobre Cineinsite em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

O filme de ação do Prime Video que é diferente de tudo que você já viu
A série de ação da Netflix com Al Pacino que vai te deixar sem fôlego
Série da Netflix sobre Bruna Surfistinha vira destaque no TOP 10

Inspirado em acontecimentos reais, O Último Suspiro dramatiza um acidente ocorrido em 2012, no Mar do Norte, quando um mergulhador ficou preso no fundo do oceano após uma falha durante uma operação de manutenção subaquática. A história já havia sido retratada em um documentário homônimo lançado em 2019, e agora ganha uma versão ficcional com foco total na experiência emocional dos envolvidos.

Na trama, Chris Lemons integra uma equipe de mergulhadores de saturação responsável pela manutenção de gasodutos submarinos. Ao lado de Duncan Allcock e David Yuasa, ele se prepara para mais uma missão rotineira, que rapidamente se transforma em um pesadelo quando fica preso no fundo do mar com apenas dez minutos de oxigênio restantes, dando início a uma corrida desesperada contra o tempo.

A recepção foi positiva. No Rotten Tomatoes, o filme alcançou 79% de aprovação da crítica e 91% do público. O consenso do site aponta que a trama “mantém o espectador na ponta da cadeira durante uma intensa jornada”, além de destacar a atuação de Woody Harrelson.

Com uma direção que privilegia o realismo, O Último Suspiro se destaca entre os filmes de sobrevivência ao mergulhar o espectador em um cenário de escuridão, pressão psicológica e pouco oxigênio.

A construção gradual da tensão e o retrato do desespero foram amplamente elogiados, consolidando o longa como uma experiência intensa e sufocante, agora disponível para streaming no Prime Video.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

filmes Prime Video

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Filme de suspense conta uma história real de sobrevivência no fundo do oceano
Play

Trailer de A Odisseia revela épico grandioso de Christopher Nolan

Filme de suspense conta uma história real de sobrevivência no fundo do oceano
Play

O filme mais indicado ao Globo de Ouro chega à HBO Max e mira o Oscar

Filme de suspense conta uma história real de sobrevivência no fundo do oceano
Play

Esse filme de ficção científica virou fenômeno e já é TOP 1 da Netflix

Filme de suspense conta uma história real de sobrevivência no fundo do oceano
Play

Avatar 3 e mais: veja o que está passando no cinema em Salvador

x