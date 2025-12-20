O filme de ação do Prime Video que é diferente de tudo que você já viu

Filme de ação do Prime Video promete surpreender - Foto: Divulgação

Com histórias de ação cada vez mais parecidas nos streamings, um longa recente chama atenção por apostar em um formato pouco comum. Lançado no catálogo do Prime Video, Ameaça no Ar se destaca por se passar quase inteiramente dentro de um avião em pleno voo, transformando o espaço limitado em um campo constante de tensão.

Dirigido por Mel Gibson, o filme tem duração enxuta, com cerca de uma hora e meia, e entrega uma narrativa direta, intensa e sem pausas. A proposta é simples, mas eficiente: acompanhar uma missão aérea que rapidamente sai do controle a mais de 3 mil metros de altura.

A trama acompanha um piloto responsável por transportar uma agente federal aérea, interpretada por Michelle Dockery, e um criminoso fugitivo vivido por Topher Grace. À medida que o avião avança pelo céu do Alasca, a desconfiança entre os passageiros cresce, revelando que nem todos a bordo são quem dizem ser.



O diferencial do longa está justamente no confinamento. Com praticamente toda a ação acontecendo dentro da aeronave em movimento, o filme transforma turbulências, falhas de comunicação e decisões rápidas em elementos centrais da narrativa, aumentando a sensação de perigo constante.

Estrelado por Mark Wahlberg, que assume um papel bem diferente do habitual, o thriller aposta em reviravoltas inesperadas e em um clima de paranoia crescente. O roteiro segue caminhos imprevisíveis, tornando a experiência uma verdadeira viagem cheia de tensão e suspense.

O elenco ainda conta com Leah Remini, Maaz Ali, Paul Ben-Victor, Eilise Patton, Savanah Joeckel, Monib Abhat e Senor Pablo. Para quem busca um filme de ação fora do padrão, com um cenário pouco explorado e tensão do início ao fim, Ameaça no Ar já está disponível para streaming no Prime Video.