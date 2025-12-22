Série da Netflix sobre Bruna Surfistinha vira destaque no TOP 10

Série sobre vida de Bruna Surfistinha já virou sucesso na Netflix - Foto: Divulgação

A série Me Chame de Bruna rapidamente se transformou em um fenômeno de audiência na Netflix. Apenas dois dias após sua estreia no catálogo, no sábado, 20, a produção brasileira alcançou o segundo lugar no ranking das séries mais assistidas, ficando atrás apenas do sucesso internacional Emily em Paris e à frente até mesmo de Stranger Things, um dos maiores títulos da história da plataforma.

Produzida originalmente pelo Fox Premium, a série passa agora a integrar o acervo da Netflix com todas as suas temporadas reunidas em um único serviço, conquistando uma nova geração de espectadores e ampliando seu alcance junto ao público do streaming.

Tudo sobre Cineinsite em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Exibida originalmente entre 2016 e 2020, Me Chame de Bruna é inspirada na história de Raquel Pacheco, que ganhou notoriedade nacional sob o pseudônimo Bruna Surfistinha após relatar sua rotina como garota de programa em um blog que teve grande repercussão no Brasil.

No centro da narrativa está Raquel, interpretada por Maria Bopp, uma jovem de classe média que rompe com a família e decide viver de forma independente em São Paulo. A série acompanha, de forma progressiva, sua transformação em Bruna Surfistinha, desde os primeiros contatos com o universo da prostituição até o momento em que se torna uma das acompanhantes mais procuradas da cidade.

Com episódios de cerca de 45 minutos, a produção desenvolve seu arco ao longo de quatro temporadas, dedicando tempo à construção da identidade da protagonista e às decisões que moldam sua trajetória.

O roteiro explora a adaptação de Raquel a um ambiente competitivo, marcado por regras próprias, rivalidades e relações instáveis, sempre dialogando com os relatos que deram origem à obra.

O elenco reúne nomes conhecidos da televisão e do cinema brasileiro, como Maitê Proença, Jonathan Haagensen, Luciana Paes e Nash Laila, que surgem em diferentes momentos da trama e ampliam o panorama do universo.

A série adota uma linguagem direta e evita idealizações, mostrando o cotidiano da protagonista com seus conflitos emocionais, desafios pessoais e tensões constantes. Temas como autonomia financeira, exposição midiática e limites pessoais fazem parte do enredo, sem recorrer a explicações simplificadas.

Outro ponto de destaque é a forma como a produção acompanha a repercussão pública da personagem. À medida que o blog de Bruna ganha visibilidade, a narrativa passa a abordar também a fama e a transformação da vida íntima em conteúdo consumido por milhares de pessoas.

Por que a série se destaca no catálogo

A chegada de Me Chame de Bruna à Netflix reforça o interesse do público por histórias baseadas em personagens reais.

Com uma estrutura narrativa já consolidada e um enredo fechado, a série se apresenta como uma produção completa, pronta para ser maratonada do início ao fim, mantendo o foco no desenvolvimento dos personagens e nas mudanças impostas pelo tempo ao longo de suas temporadas.