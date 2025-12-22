O filme de guerra mais realista e brutal de todos os tempos para ver hoje

Filme está disponível no streaming Prime Video - Foto: Divulgação

Alex Garland é um dos diretores de maior destaque da atualidade. Em seu currículo, tem filmes como 'Ex Machina: Instinto Artificial', 'Aniquilação', 'Guerra Civil', entre outros. O longa mais recente dele é ‘Tempo de Guerra’, que está disponível no Prime Video.

Qual a história de Tempo de Guerra?

Tempo de Guerra mostra um retrato intenso e direto da batalha de Ramadi, um dos episódios mais marcantes da Guerra do Iraque. O filme é inspirado nas memórias do co-diretor Ray Mendoza, ex-fuzileiro naval do Exército dos Estados Unidos, e transforma suas experiências pessoais em uma narrativa crua sobre o conflito.

Na história, um grupo de militares americanos se vê encurralado em meio a confrontos com tropas guerrilheiras iraquianas. Abrigados em uma casa no centro de uma região dominada pela Al Qaeda, os fuzileiros monitoram as ruas e se mantêm em alerta constante, prontos para reagir a qualquer sinal de insurgência.

A tensão atinge o ápice quando uma granada atinge inesperadamente o esconderijo, mergulhando o grupo no caos. Com mortos e feridos, a missão passa a ser sobreviver e aguardar evacuação em meio a uma violenta troca de tiros. O cenário de destruição e perdas deixa marcas profundas, reforçando o impacto psicológico e humano da guerra.

O elenco do filme conta com Joseph Quinn (‘Quarteto Fantástico: Primeiros Passos’), Cosmo Jarvis (‘Xógum’) e Will Poulter (‘Detroit’).

Experiência militar ajuda na construção da tensão

O filme conta com a participação de Ray Mendoza, que tem usado suas experiências pessoais há vários anos para aconselhar cineastas em Hollywood. Depois de ‘Ato de Coragem’ e ‘Posto de Combate’, ele também auxiliou Garland em Guerra Civil.

Além disso, a missão retratada no filme é uma que o próprio Mendoza vivenciou durante a Guerra do Iraque. Consequentemente, ele também foi fundamental na escrita do roteiro, que foi elaborado para ser o mais autêntico possível através do uso de fotografias e entrevistas com os envolvidos.