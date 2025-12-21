7 filmes divertidos para ver na Netflix com a família neste fim de ano

Esses filmes da Netflix são ideais para quem quer curtir um tempo em família - Foto: Divulgação

O fim de ano chegou trazendo aquele clima perfeito para desacelerar, reunir a família e aproveitar momentos de descanso longe da correria do dia a dia. Entre o recesso, as férias escolares e os encontros em casa, escolher um bom filme pode ser a pedida ideal para curtir juntos.

Pensando nisso, a Netflix reúne títulos que dialogam com diferentes gerações, combinando humor, aventura, música e histórias cheias de afeto. São filmes que agradam crianças, jovens e adultos, com narrativas fáceis de acompanhar e mensagens positivas.

A seleção passa por animações queridas do público, clássicos da comédia familiar, aventuras fantásticas e musicais que animam qualquer sessão em casa. Tudo com aquele clima acolhedor que combina com pipoca, sofá e companhia.



Para quem busca opções certeiras para assistir em grupo, o Cineinsite A TARDE preparou uma lista com ótimas escolhas para aproveitar o fim de ano em família.

7 filmes para assistir AGORA na Netflix

Pets – A Vida Secreta dos Bichos

Cena de Pets – A Vida Secreta dos Bichos | Foto: Divulgação

Max é um cãozinho acostumado a ser o centro das atenções de sua dona em um apartamento de Nova York. Sua rotina perfeita vira de cabeça para baixo quando ela adota Duke, um cachorro grande e desajeitado, que não demora a gerar conflitos dentro de casa.



Quando os dois acabam se perdendo nas ruas da cidade, precisam aprender a conviver para sobreviver. No caminho, eles cruzam com outros animais e descobrem um mundo secreto habitado por bichos que foram abandonados, dando início a uma aventura cheia de humor, amizade e descobertas.

O Rei do Show

Cena de O Rei do Show | Foto: Divulgação

Inspirado livremente na história de P.T. Barnum, o filme acompanha a ascensão de um homem que, vindo do nada, cria um espetáculo revolucionário ao reunir pessoas marginalizadas pela sociedade para se apresentarem ao público.



Com números musicais marcantes, a trama celebra a diversidade, a autoconfiança e a força de acreditar em si mesmo. É uma história vibrante sobre ambição, aceitação e o preço do sucesso.

Scooby-Doo

Cena de Scooby-Doo | Foto: Divulgação

Após anos resolvendo mistérios juntos, a Mistério S/A se separa por conta de conflitos internos. Dois anos depois, Fred, Daphne, Velma, Salsicha e Scooby-Doo são convidados para se reencontrar em uma ilha turística onde coisas estranhas começam a acontecer.



O grupo precisa deixar as diferenças de lado para investigar eventos sobrenaturais que ameaçam os visitantes do local. Misturando comédia, aventura e nostalgia, o filme leva os personagens clássicos para uma trama divertida e cheia de reviravoltas.

Dolittle

Cena de Dolittle | Foto: Divulgação

Após perder a esposa, o renomado médico John Dolittle passa a viver isolado, escondendo um segredo extraordinário: ele consegue falar com animais. Sua tranquilidade é interrompida quando a jovem rainha da Inglaterra adoece gravemente.



Forçado a sair de seu isolamento, Dolittle embarca em uma grande aventura pelos mares ao lado de seus fiéis companheiros animais. A jornada é marcada por desafios, humor e lições sobre empatia, amizade e coragem.

Wonka

Cena de Wonka | Foto: Divulgação

Antes de se tornar o excêntrico dono da famosa fábrica de chocolates, Willy Wonka era apenas um jovem sonhador decidido a mudar o mundo com suas criações doces. Chegando a uma cidade dominada por chocolateiros gananciosos, ele logo percebe que o sucesso não será fácil.



Com a ajuda de novos amigos, Wonka enfrenta injustiças e descobre o valor da imaginação, da generosidade e da esperança. O filme aposta em um tom leve e musical para contar uma história encantadora sobre sonhos e perseverança.

Doze é Demais

Cena de Doze é Demais | Foto: Divulgação

Tom Baker é um treinador de futebol americano que vive com a esposa e seus doze filhos em uma rotina caótica, porém afetuosa. Quando ele recebe uma grande oportunidade profissional, a família precisa se mudar, dando início a uma série de confusões.



Enquanto tenta equilibrar carreira e vida familiar, Tom descobre que lidar com tantos filhos é um desafio ainda maior do que qualquer trabalho. A comédia aposta em situações exageradas para retratar, com humor, os altos e baixos da vida em família.

Diário de um Banana

Cena de Diário de um Banana | Foto: Divulgação

Greg Heffley é um garoto comum que começa o ensino fundamental acreditando que a popularidade é a coisa mais importante do mundo. Para alcançar esse objetivo, ele registra seus planos e frustrações em um diário ilustrado.



Entre situações constrangedoras, amizades complicadas e conflitos familiares, Greg aprende da forma mais difícil que crescer envolve erros, amadurecimento e muitas lições inesperadas. O filme retrata a infância com humor e identificação.