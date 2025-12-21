Ator de It: A Coisa morre aos 46 anos; caso é tratado como suicídio

Caso é tratado pelas autoridades como suspeita de suicídio - Foto: Divulgação

O ator James Ransone morreu aos 46 anos nesta sexta-feira, 19, nos Estados Unidos. De acordo com informações divulgadas pelo site TMZ, o caso é tratado pelas autoridades como suspeita de suicídio. A polícia foi acionada para atender a um chamado em uma residência em Los Angeles e não há indícios de crime.

Com uma carreira marcada por personagens intensos e atuações elogiadas, Ransone ganhou projeção internacional ao interpretar Chester “Ziggy” Sobotka na segunda temporada de The Wire, série considerada um marco da era de ouro da televisão americana. O papel o consolidou como presença frequente em produções de prestígio.

Depois do sucesso na HBO, o ator voltou a trabalhar com o criador David Simon em títulos como Generation Kill e Treme, além de integrar elencos de séries como Bosch e Poker Face. Na TV, construiu uma trajetória consistente, sempre associado a narrativas densas e personagens complexos.



No cinema, James Ransone transitou entre o drama independente e o terror, gênero no qual se tornou um rosto conhecido do público. Atuou nos dois primeiros filmes da franquia A Entidade (2012 e 2015), viveu a versão adulta de Eddie Kaspbrak em It: Capítulo 2 e interpretou Max em O Telefone Preto (2021) e em sua sequência, lançada em 2025. Também participou de produções como Ken Park e Tangerine.

James Ransone morreu aos 46 anos | Foto: AFP

Nascido em 2 de junho de 1979, em Baltimore, Maryland, ele iniciou a carreira no início dos anos 2000 e, ao longo dos anos, falou publicamente sobre desafios pessoais, incluindo um período de dependência química. Segundo o próprio ator, a recuperação, alcançada em 2007, representou um marco de reconstrução pessoal e profissional.



Em 2021, Ransone também se apresentou como sobrevivente de abuso sexual, ao relatar episódios ocorridos na infância. À época, ele tornou as acusações públicas em uma longa publicação nas redes sociais, descrevendo o impacto do trauma em sua vida.

James Ransone deixa a esposa, Jamie McPhee, e dois filhos.