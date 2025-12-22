A série de ação da Netflix com Al Pacino que vai te deixar sem fôlego

Nova série de ação e suspense da Netflix promete envolver o público - Foto: Divulgação

Disponível de forma inesperada na Netflix, Caçadores é uma série de ação e suspense que aposta em violência estilizada, conspiração política e tensão constante para prender o espectador do início ao fim. A produção, originalmente lançada em 2020, chega ao catálogo prometendo surpresas e uma trama que não economiza em impacto.

Ambientada na cidade de Nova York em 1977, a história acompanha um grupo de vigilantes que descobre que centenas de oficiais nazistas de alto escalão escaparam da Alemanha após a Segunda Guerra Mundial e vivem secretamente nos Estados Unidos. O plano dos criminosos vai além do anonimato: eles articulam a criação de um Quarto Reich em solo americano.

Tudo sobre Cineinsite em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Conhecidos como Os Caçadores, os integrantes da força-tarefa decidem agir por conta própria para levar os responsáveis à Justiça e impedir a conspiração. A jornada é marcada por métodos extremos, embates violentos e dilemas morais, em uma narrativa que mistura ação explosiva com comentários políticos e históricos.



A liderança do grupo fica a cargo de Meyer Offerman, interpretado por Al Pacino, um filantropo judeu que comanda a missão contra os antigos apoiadores de Hitler. Outro destaque é Jonah Heidelbaum, vivido por Logan Lerman, um jovem gênio da matemática recrutado após a morte da avó. O elenco também inclui Jerrika Hinton como a agente do FBI Millie Morris, Carol Kane, Josh Radnor e Kate Mulvany.

Criada por David Weil, a série teve inspiração direta na história de sua avó, sobrevivente do Holocausto, e contou com Jordan Peele como produtor executivo. Produção original do Prime Video, Caçadores tem duas temporadas e 19 episódios no total, alcançando 68% de aprovação no Rotten Tomatoes.

Encerrada após a segunda temporada, lançada três anos depois da primeira, a série culmina em uma caçada direta a Adolf Hitler, elevando ainda mais o tom de urgência e confronto.

Agora disponível na Netflix, Hunters surge como uma opção perfeita para quem busca ação, suspense e uma narrativa provocadora baseada em feridas ainda abertas da história recente.