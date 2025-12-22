Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > CINEINSITE
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

SE LIGA NA DICA!

A série de ação da Netflix com Al Pacino que vai te deixar sem fôlego

Suspense promete envolver o público com trama inédita e envolvente

Beatriz Santos

Por Beatriz Santos

22/12/2025 - 12:00 h
Nova série de ação e suspense da Netflix promete envolver o público
Nova série de ação e suspense da Netflix promete envolver o público -

Disponível de forma inesperada na Netflix, Caçadores é uma série de ação e suspense que aposta em violência estilizada, conspiração política e tensão constante para prender o espectador do início ao fim. A produção, originalmente lançada em 2020, chega ao catálogo prometendo surpresas e uma trama que não economiza em impacto.

Ambientada na cidade de Nova York em 1977, a história acompanha um grupo de vigilantes que descobre que centenas de oficiais nazistas de alto escalão escaparam da Alemanha após a Segunda Guerra Mundial e vivem secretamente nos Estados Unidos. O plano dos criminosos vai além do anonimato: eles articulam a criação de um Quarto Reich em solo americano.

Tudo sobre Cineinsite em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

7 filmes divertidos para ver na Netflix com a família neste fim de ano
O filme de guerra mais realista e brutal de todos os tempos para ver hoje
A série de terror da Netflix que tem a cena mais perturbadora da TV

Conhecidos como Os Caçadores, os integrantes da força-tarefa decidem agir por conta própria para levar os responsáveis à Justiça e impedir a conspiração. A jornada é marcada por métodos extremos, embates violentos e dilemas morais, em uma narrativa que mistura ação explosiva com comentários políticos e históricos.

A liderança do grupo fica a cargo de Meyer Offerman, interpretado por Al Pacino, um filantropo judeu que comanda a missão contra os antigos apoiadores de Hitler. Outro destaque é Jonah Heidelbaum, vivido por Logan Lerman, um jovem gênio da matemática recrutado após a morte da avó. O elenco também inclui Jerrika Hinton como a agente do FBI Millie Morris, Carol Kane, Josh Radnor e Kate Mulvany.

Criada por David Weil, a série teve inspiração direta na história de sua avó, sobrevivente do Holocausto, e contou com Jordan Peele como produtor executivo. Produção original do Prime Video, Caçadores tem duas temporadas e 19 episódios no total, alcançando 68% de aprovação no Rotten Tomatoes.

Encerrada após a segunda temporada, lançada três anos depois da primeira, a série culmina em uma caçada direta a Adolf Hitler, elevando ainda mais o tom de urgência e confronto.

Agora disponível na Netflix, Hunters surge como uma opção perfeita para quem busca ação, suspense e uma narrativa provocadora baseada em feridas ainda abertas da história recente.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Netflix séries

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Nova série de ação e suspense da Netflix promete envolver o público
Play

Trailer de A Odisseia revela épico grandioso de Christopher Nolan

Nova série de ação e suspense da Netflix promete envolver o público
Play

O filme mais indicado ao Globo de Ouro chega à HBO Max e mira o Oscar

Nova série de ação e suspense da Netflix promete envolver o público
Play

Esse filme de ficção científica virou fenômeno e já é TOP 1 da Netflix

Nova série de ação e suspense da Netflix promete envolver o público
Play

Avatar 3 e mais: veja o que está passando no cinema em Salvador

x