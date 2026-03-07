SE LIGA NA DICA!
5 filmes novos e viciantes da Netflix para este fim de semana
Essas produções prometem suspense, ação e boas histórias para quem quer relaxar
Por Beatriz Santos
O fim de semana finalmente chegou, e com ele aquela vontade de desligar do ritmo acelerado da semana e aproveitar algumas horas no sofá. Para quem busca relaxar e se envolver em boas histórias, a Netflix segue sendo um dos destinos favoritos para maratonar filmes.
Entre produções recentes, continuações aguardadas e histórias cheias de suspense, o catálogo do streaming oferece opções para todos os gostos. Seja para quem prefere ação intensa, dramas cheios de reviravoltas ou narrativas sobrenaturais, sempre há algo novo para descobrir.
Se a ideia é transformar o descanso em um momento de entretenimento, vale preparar a pipoca, ajeitar o sofá e explorar algumas novidades que chegaram à plataforma nos últimos tempos.
Para ajudar na escolha, o Cineinsite A TARDE preparou uma lista com ótimas opções de filmes que podem garantir uma boa sessão de cinema em casa.
5 filmes para ver agora na Netflix
Máquina de Guerra
Máquina de Guerra acompanha os membros do exército de elite dos Estados Unidos da América, os Rangers, após o exaustivo processo seletivo para a unidade especial. Responsáveis pelas missões mais perigosas do mundo, eles são colocados cara a cara com uma ameaça além da imaginação deles.
De forma inesperada, uma força extraterrestre complica ainda mais a vida deles. Estrelado por Alan Ritchson, a trama fictícia envolve o público em um suspense surpreendente.
A Acusada
Uma celebrada médica lésbica é acusada de má conduta sexual, levando sua vida para um buraco aparentemente sem fim. A Dr. Geetika Sen é uma renomada ginecologista e chefe da área num grande hospital em Londres.
Apesar de muito elogiada por sua excelência, Geetika é frequentemente criticada por seu jeito rígido. Sua vida, porém, parece perfeita e nos eixos, principalmente agora que, junto com sua esposa, a Dr. Meera Mishra, ela pretende adotar uma criança.
As coisas, entretanto, começam a sair do controle quando uma acusação de assédio sexual contra Geetika é feita para o RH do hospital. As alegações, logo, passam a interferir no seu casamento e na sua carreira, enquanto Meera tenta descobrir a verdade por trás dessa história.
Atos de Violência
Quando a esposa de Roman (Ashton Holmes) é sequestrada por traficantes de pessoas, ele e seus irmãos ex-militares começam a tentar rastreá-la para salvá-la antes que seja tarde demais.
Durante a sua busca, roman une forças com Avery (Bruce Willis), um policial que investiga o tráfico de pessoas e combate a prejudicial e corrupta burocracia.
Os Fantasmas Ainda se Divertem
Na nova trama, voltamos à casa em Winter River, onde três gerações da família Deetz se reúnem após uma tragédia inesperada. Lydia Deetz (Winona Ryder), agora adulta, é mãe da adolescente Astrid (Jenna Ortega).
A jovem introvertida, ao explorar o sótão da antiga casa, descobre a misteriosa maquete da cidade e, inadvertidamente, reabre o portal para o mundo dos mortos.
Esse ato inesperado traz de volta o excêntrico fantasma Beetlejuice (Michael Keaton), que, mais uma vez, transforma a vida dos Deetz em um verdadeiro caos. Com seu humor peculiar e seu estilo único, Beetlejuice promete causar novas confusões, misturando o mundo dos vivos e dos mortos de uma forma que só ele sabe fazer.
Hierarquia do Crime
Em Hierarquia do Crime, dois irmãos adotivos chamados Stone e Reach planejam um dos maiores e mais perigosos assaltos de suas carreiras no crime.
Os planos, porém, saem do controle quando a dupla começa a ser caçada pela máfia russa e pela polícia. Logo, eles se veem em um jogo de sobrevivência de alto risco contra os interesses de um grupo criminoso estrangeiro implacável, laços vingativos e uma força policial determinada a prendê-los.
