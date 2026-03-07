Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > CINEINSITE
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

SE LIGA NA DICA!

5 filmes novos e viciantes da Netflix para este fim de semana

Essas produções prometem suspense, ação e boas histórias para quem quer relaxar

Beatriz Santos

Por Beatriz Santos

07/03/2026 - 9:01 h

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Esses filmes recém-chegados da Netflix são ideais para maratonar no final de semana
Esses filmes recém-chegados da Netflix são ideais para maratonar no final de semana -

O fim de semana finalmente chegou, e com ele aquela vontade de desligar do ritmo acelerado da semana e aproveitar algumas horas no sofá. Para quem busca relaxar e se envolver em boas histórias, a Netflix segue sendo um dos destinos favoritos para maratonar filmes.

Entre produções recentes, continuações aguardadas e histórias cheias de suspense, o catálogo do streaming oferece opções para todos os gostos. Seja para quem prefere ação intensa, dramas cheios de reviravoltas ou narrativas sobrenaturais, sempre há algo novo para descobrir.

Tudo sobre Cineinsite em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Indicado ao Oscar, O Agente Secreto vai chegar na Netflix; saiba data
Chega de ouvir o assassino: nova série true crime muda visão sobre feminicídios
Tour do Oscar: veja como o Recife se transformou para O Agente Secreto

Se a ideia é transformar o descanso em um momento de entretenimento, vale preparar a pipoca, ajeitar o sofá e explorar algumas novidades que chegaram à plataforma nos últimos tempos.

Para ajudar na escolha, o Cineinsite A TARDE preparou uma lista com ótimas opções de filmes que podem garantir uma boa sessão de cinema em casa.

5 filmes para ver agora na Netflix

Máquina de Guerra

Cena de Máquina de Guerra
Cena de Máquina de Guerra | Foto: Divulgação

Máquina de Guerra acompanha os membros do exército de elite dos Estados Unidos da América, os Rangers, após o exaustivo processo seletivo para a unidade especial. Responsáveis pelas missões mais perigosas do mundo, eles são colocados cara a cara com uma ameaça além da imaginação deles.

De forma inesperada, uma força extraterrestre complica ainda mais a vida deles. Estrelado por Alan Ritchson, a trama fictícia envolve o público em um suspense surpreendente.

A Acusada

Cena de A Acusada
Cena de A Acusada | Foto: Divulgação

Uma celebrada médica lésbica é acusada de má conduta sexual, levando sua vida para um buraco aparentemente sem fim. A Dr. Geetika Sen é uma renomada ginecologista e chefe da área num grande hospital em Londres.

Apesar de muito elogiada por sua excelência, Geetika é frequentemente criticada por seu jeito rígido. Sua vida, porém, parece perfeita e nos eixos, principalmente agora que, junto com sua esposa, a Dr. Meera Mishra, ela pretende adotar uma criança.

As coisas, entretanto, começam a sair do controle quando uma acusação de assédio sexual contra Geetika é feita para o RH do hospital. As alegações, logo, passam a interferir no seu casamento e na sua carreira, enquanto Meera tenta descobrir a verdade por trás dessa história.

Atos de Violência

Cena de Atos de Violência
Cena de Atos de Violência | Foto: Divulgação

Quando a esposa de Roman (Ashton Holmes) é sequestrada por traficantes de pessoas, ele e seus irmãos ex-militares começam a tentar rastreá-la para salvá-la antes que seja tarde demais.

Durante a sua busca, roman une forças com Avery (Bruce Willis), um policial que investiga o tráfico de pessoas e combate a prejudicial e corrupta burocracia.

Os Fantasmas Ainda se Divertem

Cena de Os Fantasmas Ainda se Divertem
Cena de Os Fantasmas Ainda se Divertem | Foto: Divulgação

Na nova trama, voltamos à casa em Winter River, onde três gerações da família Deetz se reúnem após uma tragédia inesperada. Lydia Deetz (Winona Ryder), agora adulta, é mãe da adolescente Astrid (Jenna Ortega).

A jovem introvertida, ao explorar o sótão da antiga casa, descobre a misteriosa maquete da cidade e, inadvertidamente, reabre o portal para o mundo dos mortos.

Esse ato inesperado traz de volta o excêntrico fantasma Beetlejuice (Michael Keaton), que, mais uma vez, transforma a vida dos Deetz em um verdadeiro caos. Com seu humor peculiar e seu estilo único, Beetlejuice promete causar novas confusões, misturando o mundo dos vivos e dos mortos de uma forma que só ele sabe fazer.

Hierarquia do Crime

Cena de Hierarquia do Crime
Cena de Hierarquia do Crime | Foto: Divulgação

Em Hierarquia do Crime, dois irmãos adotivos chamados Stone e Reach planejam um dos maiores e mais perigosos assaltos de suas carreiras no crime.

Os planos, porém, saem do controle quando a dupla começa a ser caçada pela máfia russa e pela polícia. Logo, eles se veem em um jogo de sobrevivência de alto risco contra os interesses de um grupo criminoso estrangeiro implacável, laços vingativos e uma força policial determinada a prendê-los.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

filmes Netflix

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Esses filmes recém-chegados da Netflix são ideais para maratonar no final de semana
Play

A Noiva e mais: veja o que está passando no cinema em Salvador

Esses filmes recém-chegados da Netflix são ideais para maratonar no final de semana
Play

Césio-137: maior acidente radioativo do Brasil vai virar série na Netflix

Esses filmes recém-chegados da Netflix são ideais para maratonar no final de semana
Play

Todo Mundo em Pânico 6: veja todos os filmes parodiados em novo trailer

Esses filmes recém-chegados da Netflix são ideais para maratonar no final de semana
Play

Pânico 7 e mais: veja o que está passando no cinema em Salvador

x