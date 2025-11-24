5 filmes novos na Netflix para salvar você do tédio nesta semana

A Netflix trouxe uma seleção de novidades que chegou em boa hora - Foto: Divulgação

A semana mal começou e a dúvida já bate: o que assistir na Netflix para escapar do tédio? Em meio à correria do dia-a-dia e do trabalho, nada melhor do que apostar em histórias envolventes que garantem alguns momentos de descanso, e muita diversão.

A plataforma traz uma seleção de novidades que chega em boa hora. São filmes capazes de transformar uma noite comum em uma maratona irresistível, misturando emoção, leveza e narrativas que prendem desde o primeiro minuto.

Se a ideia é fugir do cansaço mergulhando em universos totalmente novos, essas estreias são escolhas perfeitas. A plataforma ainda oferece opções para agradar diferentes gostos, do drama intenso à ação eletrizante, passando por comédia, romance e ficção científica. A variedade impressiona e promete deixar sua semana longe da monotonia.



Pensando nisso, o Cineinsite A TARDE preparou uma lista com ótimas opções para você assistir agora mesmo!

5 filmes para assistir AGORA na Netflix

65: Ameaça Pré-Histórica

O piloto Mills (Adam Driver) viaja pelo espaço ao lado da garotinha Koa (Ariana Greenblatt) quando uma falha técnica obriga sua nave a realizar um pouso de emergência. Presos em um planeta aparentemente alienígena e hostil, eles logo percebem que não estão sozinhos, e que sobreviver ali será um enorme desafio.



A situação muda drasticamente quando Mills descobre que o local não é outro mundo, mas uma versão pré-histórica da Terra, cerca de 65 milhões de anos no passado. O choque se intensifica quando os habitantes desse “novo” ambiente surgem: dinossauros agressivos, implacáveis e muito maiores do que qualquer ameaça imaginada.

Armado apenas com armas a laser e um arsenal futurista limitado, o piloto precisa proteger a si mesmo e a jovem Koa enquanto enfrenta criaturas colossais e mortais, numa luta desesperada para escapar da era mais perigosa que o planeta já conheceu.

Sonhos de Trem

Robert Grainier (Joel Edgerton) é um dos inúmeros trabalhadores encarregados de construir e expandir as ferrovias que impulsionariam os Estados Unidos no início do século XX. Órfão desde cedo, ele encontrou nas florestas densas e majestosas do Noroeste do Pacífico não apenas um lar, mas também o cenário de uma vida moldada pelo silêncio da natureza e pela dureza do trabalho.



Enquanto o mundo ao seu redor se transforma em ritmo acelerado, Robert passa longos períodos afastado de quem mais ama: sua esposa Gladys (Felicity Jones) e sua filha pequena. Mas quando uma tragédia devastadora atinge sua família, ele se vê obrigado a encarar sua própria vulnerabilidade e a buscar, entre memórias e perdas, os fragmentos dos laços que o definiram.

O Filho de Mil Homens

Crisóstomo (Rodrigo Santoro) é um pescador solitário, já nos seus 40 anos, que carrega a dor silenciosa de nunca ter conseguido ser pai. Em sua busca por um sentido que preencha esse vazio — procurando um filho sem pai, já que ele próprio é um pai sem filho — ele encontra Camilo (Miguel Martines), um garoto órfão de apenas 12 anos.



A conexão entre os dois nasce de forma inesperada, mas logo se transforma em uma jornada arriscada e profundamente transformadora, enquanto tentam construir uma família fora dos padrões tradicionais. No pequeno povoado onde vivem, seus caminhos se cruzam com Antonino (Johnny Massaro), um jovem incompreendido, e Isaura (Rebeca Jamir), uma mulher que tenta escapar de suas próprias dores.

O Pior Vizinho do Mundo

A história acompanha Otto (Tom Hanks), um homem aposentado, rabugento e metódico de 59 anos. Anos antes, ele havia sido destituído da presidência da associação de condomínios, um cargo do qual ele pouco se importava, mas cuja disciplina ainda o leva a vigiar o bairro com o mesmo rigor de sempre.



Tudo começa a mudar quando Parvaneh, uma jovem grávida, muda-se com sua família para a casa em frente. Após um erro simples de correspondência, as cartas dela acabam na caixa de correio de Otto, e esse encontro aparentemente trivial dá início a uma amizade improvável.

A convivência entre os dois transforma profundamente suas rotinas, revelando afetos inesperados e mostrando que até os corações mais fechados podem encontrar novas formas de se reconectar com o mundo.

Borbulhas de Amor

Sydney Price é uma executiva norte-americana ambiciosa que aceita o desafio de comandar a tradicional casa de champagne francesa Château Cassell. Ao chegar ao local em pleno período natalino, ela encontra uma cidade iluminada e acolhedora, perfeita para uma pausa dos negócios.



É durante uma das festas de fim de ano que Sydney conhece Henri Cassell, e a conexão entre os dois cresce rapidamente. Porém, ela logo descobre que o homem por quem está se apaixonando é justamente o filho do fundador da empresa que pretende adquirir. Entre conflitos profissionais e uma química irresistível, Sydney e Henri precisam decidir até onde estão dispostos a ir para viver esse romance.