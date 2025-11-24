O Agente Secreto conquista marco inédito e amplia corrida ao Oscar

O Agente Secreto acaba de conseguir feito surpreendente - Foto: Divulgação

O Agente Secreto acaba de se tornar o filme nacional lançado em 2025 com a maior bilheteria do ano, faturando R$ 18,7 milhões, um marco que fortalece ainda mais sua campanha rumo ao Oscar. O longa de Kleber Mendonça Filho, estrelado por Wagner Moura, surpreende nas salas de cinema e amplia a disputa entre as principais produções brasileiras do período.

A força do filme nas bilheterias reflete sua trajetória internacional. Escolhido para representar o Brasil no Oscar 2026 e apresentado pela primeira vez no Festival de Cannes, onde venceu Interpretação Masculina para Wagner Moura e Melhor Diretor para Kleber Mendonça Filho, o longa reforça a relevância do cinema brasileiro no circuito global.

Tudo sobre Cineinsite em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

A trama se passa em 1977 e acompanha Marcelo, um professor de tecnologia que deixa São Paulo em busca de um novo começo no Recife. Fugindo de um passado violento, ele chega à cidade no Carnaval e rapidamente percebe que a tranquilidade que imaginava não existe: passa a ser espionado pelos vizinhos e vê o caos se aproximar, enquanto tenta escapar das marcas de sua própria história.



No cenário nacional, o longa ultrapassou Chico Bento e a Goiabeira Maraviosa, que arrecadou R$ 17,2 milhões, e superou Vitória, protagonizado por Fernanda Montenegro, que soma R$ 15,5 milhões e 735 mil ingressos vendidos.

Apesar disso, o filme inspirado nos quadrinhos de Maurício de Sousa ainda detém o maior público, com 997 mil espectadores, patamar que O Agente Secreto, já visto por 822 mil pessoas, começa a ameaçar.

No último fim de semana, o longa ficou em terceiro lugar no ranking nacional, com receita de R$ 3,23 milhões e 128 mil espectadores. A liderança ficou com Wicked Parte 2, que arrecadou R$ 11,05 milhões e atraiu 444 mil pessoas, seguido por Truque de Mestre – O 3º Ato, com renda de R$ 9,57 milhões e público de 415 mil espectadores.

Somadas, as bilheterias brasileiras registraram R$ 30,39 milhões e 1,28 milhão de pessoas nas salas.

Veja o trailer: