Cansou de Wicked? Veja 6 musicais viciantes na Netflix para ver hoje

Para quem busca manter o clima vibrante de Wicked: Parte 2, a Netflix reúne longas que prometem uma boa maratona - Foto: Divulgação

Com Wicked: Parte 2 em cartaz, exibindo novos números musicais, cenários grandiosos e uma história ainda mais emocionante, muitos espectadores deixam a sessão querendo continuar imersos em narrativas movidas por música.

A boa notícia é que a Netflix tem um catálogo repleto de produções que dialogam com esse universo, explorando desde jornadas artísticas até mundos de fantasia.

Para quem busca manter o clima vibrante que domina os cinemas, a plataforma reúne longas que recuperam a força da performance, a intensidade emocional e o talento de personagens que encontram nas canções o fio condutor de suas histórias.



De romances embalados por grandes vozes a tramas sobre artistas tentando descobrir o próprio caminho, são obras que estendem a experiência musical além das telonas.

A seleção da Netflix passa por gêneros diversos, dramas, animações, cinebiografias, mas todos têm em comum o uso da música como elemento central da narrativa. São filmes que conseguem prender pela emoção, pela estética ou pela energia teatral, oferecendo uma maratona ideal para quem não quer se despedir do espírito de Wicked.

Pensando nisso, o Cineinsite A TARDE preparou uma lista com ótimas opções para manter o clima musical.

5 filmes musicais na Netflix para ver agora

Nasce Uma Estrela

Cena de Nasce Uma Estrela | Foto: Divulgação

Jackson Maine (Bradley Cooper) é um renomado cantor country vivendo o auge da carreira, mas carregando o peso de uma vida marcada por excessos. Após um show, ele entra por acaso em um bar e se depara com Ally (Lady Gaga), uma talentosa cantora que, apesar da voz poderosa, ainda duvida do próprio potencial enquanto trabalha em um restaurante para se sustentar.



Fascinado por ela e por sua autenticidade, Jackson a incentiva a seguir seus sonhos e a leva para o público que sempre desejou alcançar. Mas, à medida que Ally ascende ao estrelato, Jackson enfrenta uma dolorosa crise pessoal e profissional, agravada pela dependência alcoólica que ameaça destruí-lo, e abalar tudo o que construíram juntos.

Tick, Tick…Boom!

Cena de Tick, Tick…Boom! | Foto: Divulgação

Jon (Andrew Garfield) é um jovem compositor de teatro que, enquanto trabalha como garçom em Nova York, alimenta o sonho de criar um musical capaz de transformar sua carreira.



Prestes a apresentar sua obra em uma performance decisiva, ele se vê pressionado por todos os lados: Susan (Alexandra Shipp), sua namorada, deseja uma vida além da cidade; e Michael, seu melhor amigo e ex-colega de apartamento, aceita um emprego corporativo em busca de estabilidade e está prestes a se mudar.

À beira de completar 30 anos, Jon enfrenta a crescente ansiedade de que talvez seu sonho seja inalcançável, e de que todo o seu esforço possa não valer a pena. Com o tempo correndo contra ele, Jon chega a uma encruzilhada e enfrenta a pergunta com a qual todos devem lidar: o que devemos fazer com o tempo que temos?

Guerreiras do K-Pop

Cena de Guerreiras do K-Pop | Foto: Divulgação

Mira e Zoey são duas estrelas de um girl group que domina as paradas e lota estádios mundo afora. Mas, longe dos holofotes, suas coreografias perfeitas dão lugar a missões perigosas: elas são caçadoras secretas de demônios, encarregadas de impedir forças sombrias de invadir o mundo humano.



Quando surge um novo grupo rival de K-pop, formado, misteriosamente, por demônios masculinos disfarçados de idols, a dupla se vê diante de um desafio que ameaça tanto suas carreiras quanto a segurança de todos.



Wonka

Cena de Wonka | Foto: Divulgação

O filme revela as origens de Willy Wonka (Timothée Chalamet), muito antes de se tornar o gênio por trás da maior fábrica de chocolate do mundo. Antes de encantar o público nos cinemas em 1971 o jovem inventor precisou superar inúmeros obstáculos.



Cheio de ideias grandiosas e determinado a transformar o mundo com seus deliciosos chocolates, Wonka embarca em uma aventura repleta de magia e caos. Durante essa jornada, ele conhece seu futuro e icônico assistente, o Oompa Loompa (Hugh Grant), que se torna essencial para ajudá-lo a desafiar as probabilidades e perseguir o sonho de se tornar o maior chocolatier já visto.

A Voz Suprema do Blues

Cena de A Voz Suprema do Blues | Foto: Divulgação

Filme se passa na Chicago de 1927 e acompanha a tensa sessão de gravação de um álbum de Ma Rainey, a lendária “Mãe do Blues”. Inspirado na vida da cantora e na peça teatral homônima, o filme mergulha nos embates entre Ma e o ambicioso trompetista Levee (Chadwick Boseman), revelando disputas de poder, conflitos internos e a luta por autonomia artística.



Ao longo da narrativa, temas como racismo, exploração da cultura negra e religião ganham destaque, expondo as complexidades e feridas de uma época marcada por desigualdades profundas.

