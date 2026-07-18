5 filmes novos no Prime Video para este fim de semana (18 e 19/07)

Finalmente chegou o fim de semana e, depois de uma semana corrida, muita gente procura um bom filme para relaxar sem perder tempo procurando o que assistir.

O Prime Video aparece como uma das melhores opções para quem quer aproveitar a folga com produções recém-lançadas e histórias capazes de prender a atenção do início ao fim.

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Com um catálogo recheado de filmes para todos os gostos, a plataforma reúne desde grandes produções de ação até dramas, suspense e ficção científica. Além disso, vários lançamentos recentes já começaram a ganhar destaque entre os assinantes e figuram entre os títulos em alta do serviço.

Em meio a tantas opções, a curadoria faz toda a diferença. Escolher os filmes certos pode transformar algumas horas livres em uma maratona envolvente, seja para assistir sozinho, em família ou acompanhado durante o fim de semana.

Pensando nisso, o Cineinsite A TARDE preparou uma seleção com três ótimas opções disponíveis no Prime Video para quem quer aproveitar os dias 18 e 19 de julho assistindo a lançamentos que prometem movimentar o catálogo nas próximas semanas.

5 filmes para ver agora no Prime Video

Missão Refúgio

Cena de Missão Refúgio - Foto: Divulgação

Quem procura uma boa dose de ação e suspense encontra em Missão Refúgio uma história marcada por perseguições, sobrevivência e redenção. O longa acompanha um ex-assassino de aluguel que vive isolado em uma ilha remota até salvar uma garota durante uma tempestade.



O gesto faz com que ambos passem a ser perseguidos por inimigos perigosos, obrigando o protagonista a abandonar a aposentadoria para enfrentar novamente o passado enquanto tenta manter a menina em segurança durante uma jornada repleta de tensão.

Devoradores de Estrelas

Cena de Devoradores de Estrelas - Foto: Divulgação

Misturando ficção científica, mistério e emoção, Devoradores de Estrelas acompanha Ryland Grace, um professor de ciências que desperta sozinho em uma espaçonave, sem qualquer lembrança de sua identidade ou do motivo que o levou até ali.



À medida que recupera a memória, ele descobre que faz parte de uma missão decisiva para impedir a extinção da humanidade. O que parecia ser uma viagem solitária, porém, acaba se transformando em uma inesperada história de amizade.

O Frio da Morte

Cena de O Frio da Morte - Foto: Divulgação

Para quem prefere suspense psicológico, O Frio da Morte aposta em uma atmosfera claustrofóbica ambientada em meio à neve. Após ficar presa durante uma tempestade, uma mulher busca abrigo em uma cabana isolada e acaba encontrando uma jovem mantida em cativeiro.



Sem comunicação com o mundo exterior e cercada por pessoas armadas, ela percebe que talvez seja a única chance de salvar a vítima, iniciando uma corrida contra o tempo para escapar com vida.

O Drama

Cena de O Drama - Foto: Divulgação

Misturando romance e conflitos emocionais, O Drama acompanha um casal apaixonado que vive os últimos preparativos para o casamento quando uma descoberta inesperada coloca toda a relação em risco.



Segredos até então desconhecidos fazem os dois questionarem a confiança construída ao longo dos anos e refletirem se realmente conhecem um ao outro, transformando a história em um drama repleto de reviravoltas.

Manual Prático da Vingança Lucrativa

Cena de Manual Prático da Vingança Lucrativa - Foto: Divulgação

Com doses de humor ácido e suspense, Manual Prático da Vingança Lucrativa acompanha Becket Redfellow, herdeiro de uma fortuna bilionária disposto a eliminar qualquer obstáculo que o impeça de assumir a herança da família.



Para conquistar os 28 bilhões de dólares deixados pelo patriarca, ele elabora um plano ambicioso contra os próprios parentes, levantando questões sobre ganância, poder e até onde alguém é capaz de ir em busca de reconhecimento.