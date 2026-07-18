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5 filmes novos no Prime Video para este fim de semana (18 e 19/07)

Ação, suspense, ficção científica e drama estão entre os lançamentos que chamam atenção no catálogo

Beatriz Santos
Por
Esses filmes novos do Prime Video são ideais para salvar seu fim de semana
Esses filmes novos do Prime Video são ideais para salvar seu fim de semana - Foto: Divulgação

Finalmente chegou o fim de semana e, depois de uma semana corrida, muita gente procura um bom filme para relaxar sem perder tempo procurando o que assistir.

O Prime Video aparece como uma das melhores opções para quem quer aproveitar a folga com produções recém-lançadas e histórias capazes de prender a atenção do início ao fim.

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Com um catálogo recheado de filmes para todos os gostos, a plataforma reúne desde grandes produções de ação até dramas, suspense e ficção científica. Além disso, vários lançamentos recentes já começaram a ganhar destaque entre os assinantes e figuram entre os títulos em alta do serviço.

Em meio a tantas opções, a curadoria faz toda a diferença. Escolher os filmes certos pode transformar algumas horas livres em uma maratona envolvente, seja para assistir sozinho, em família ou acompanhado durante o fim de semana.

Pensando nisso, o Cineinsite A TARDE preparou uma seleção com três ótimas opções disponíveis no Prime Video para quem quer aproveitar os dias 18 e 19 de julho assistindo a lançamentos que prometem movimentar o catálogo nas próximas semanas.

5 filmes para ver agora no Prime Video

Missão Refúgio

Cena de Missão Refúgio
Cena de Missão Refúgio - Foto: Divulgação

Quem procura uma boa dose de ação e suspense encontra em Missão Refúgio uma história marcada por perseguições, sobrevivência e redenção. O longa acompanha um ex-assassino de aluguel que vive isolado em uma ilha remota até salvar uma garota durante uma tempestade.

O gesto faz com que ambos passem a ser perseguidos por inimigos perigosos, obrigando o protagonista a abandonar a aposentadoria para enfrentar novamente o passado enquanto tenta manter a menina em segurança durante uma jornada repleta de tensão.

Devoradores de Estrelas

Cena de Devoradores de Estrelas
Cena de Devoradores de Estrelas - Foto: Divulgação

Misturando ficção científica, mistério e emoção, Devoradores de Estrelas acompanha Ryland Grace, um professor de ciências que desperta sozinho em uma espaçonave, sem qualquer lembrança de sua identidade ou do motivo que o levou até ali.

À medida que recupera a memória, ele descobre que faz parte de uma missão decisiva para impedir a extinção da humanidade. O que parecia ser uma viagem solitária, porém, acaba se transformando em uma inesperada história de amizade.

O Frio da Morte

Cena de O Frio da Morte
Cena de O Frio da Morte - Foto: Divulgação

Para quem prefere suspense psicológico, O Frio da Morte aposta em uma atmosfera claustrofóbica ambientada em meio à neve. Após ficar presa durante uma tempestade, uma mulher busca abrigo em uma cabana isolada e acaba encontrando uma jovem mantida em cativeiro.

Sem comunicação com o mundo exterior e cercada por pessoas armadas, ela percebe que talvez seja a única chance de salvar a vítima, iniciando uma corrida contra o tempo para escapar com vida.

O Drama

Cena de O Drama
Cena de O Drama - Foto: Divulgação

Misturando romance e conflitos emocionais, O Drama acompanha um casal apaixonado que vive os últimos preparativos para o casamento quando uma descoberta inesperada coloca toda a relação em risco.

Segredos até então desconhecidos fazem os dois questionarem a confiança construída ao longo dos anos e refletirem se realmente conhecem um ao outro, transformando a história em um drama repleto de reviravoltas.

Manual Prático da Vingança Lucrativa

Cena de Manual Prático da Vingança Lucrativa
Cena de Manual Prático da Vingança Lucrativa - Foto: Divulgação

Com doses de humor ácido e suspense, Manual Prático da Vingança Lucrativa acompanha Becket Redfellow, herdeiro de uma fortuna bilionária disposto a eliminar qualquer obstáculo que o impeça de assumir a herança da família.

Para conquistar os 28 bilhões de dólares deixados pelo patriarca, ele elabora um plano ambicioso contra os próprios parentes, levantando questões sobre ganância, poder e até onde alguém é capaz de ir em busca de reconhecimento.

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