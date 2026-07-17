Tom Holland revela grande segredo do final de Homem-Aranha 4

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Tom Holland compartilhou um novo detalhe sobre Homem-Aranha: Um Novo Dia e aumentou a expectativa para o próximo filme do herói da Marvel. Segundo o ator, o significado do título do longa não será revelado no início da história, como muitos imaginavam, mas apenas na cena final.

A declaração foi feita em um documentário especial sobre os bastidores da produção, lançado nesta semana no catálogo norte-americano do Disney+.

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Final do filme dará sentido ao título

Durante o especial, Holland explicou que a expressão "Um Novo Dia" ganha um significado completamente diferente ao longo da narrativa.

"O 'Novo Dia' deste filme não está no início", afirmou o ator. "É o último frame do filme." Apesar da revelação, o intérprete de Peter Parker evitou dar pistas sobre o que acontece na sequência final ou qual será o impacto desse momento na história.

Filme traz novos personagens ao MCU

Além do retorno de Tom Holland como Homem-Aranha, o novo longa contará novamente com Jacob Batalon no papel de Ned e Zendaya como MJ.

Entre as novidades do elenco estão Sadie Sink, de Stranger Things, em um papel ainda não revelado, Jon Bernthal como Justiceiro — marcando a estreia do personagem nos filmes da Marvel — e Mark Ruffalo, que voltará como Hulk. Desta vez, o personagem aparecerá pela primeira vez no MCU na versão Hulk Cinza.

Peter Parker em uma nova fase

A Marvel revelou que Homem-Aranha: Um Novo Dia será ambientado quatro anos após os acontecimentos de Sem Volta Para Casa.

Na nova fase, Peter Parker vive completamente sozinho, após apagar voluntariamente sua existência da vida das pessoas que ama, e passa a se dedicar exclusivamente ao combate ao crime em uma Nova York que já não reconhece sua identidade.

Ao longo da história, o herói enfrentará uma ameaça inédita enquanto lida com uma inesperada transformação física que pode colocar sua própria existência em risco.

Quando estreia Homem-Aranha: Um Novo Dia?

O longa é dirigido por Destin Daniel Cretton, responsável por Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis.

O roteiro é assinado por Erik Sommers e Chris McKenna, dupla que também trabalhou em Homem-Aranha: Sem Volta para Casa.

Homem-Aranha: Um Novo Dia estreia nos cinemas em 29 de julho de 2026.