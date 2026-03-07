5 séries curtas da Netflix para maratonar neste fim de semana

Essas séries da Netflix são ideais para maratonar durante este final de semana - Foto: Divulgação

O fim de semana chegou e, para muita gente, isso significa a chance perfeita de colocar as séries em dia. Entre tantas opções no catálogo da Netflix, as produções com poucos episódios acabam sendo ideais para quem quer assistir a uma história completa sem precisar de longas maratonas.

Seja no suspense, no drama ou em narrativas psicológicas cheias de reviravoltas, as séries curtas conquistaram espaço entre os assinantes da plataforma. Com tramas envolventes e episódios diretos, elas são perfeitas para quem quer se envolver rapidamente com os personagens.

Para quem está procurando algo novo para assistir, vale preparar a pipoca, escolher o lugar favorito no sofá e explorar histórias de diferentes gêneros que prometem prender a atenção do começo ao fim.



Pensando nisso, o Cineinsite A TARDE preparou uma lista com cinco séries curtas disponíveis na Netflix que podem garantir boas horas de entretenimento neste fim de semana.

5 séries para ver agora na Netflix

Vladimir

Cena de Vladimir | Foto: Divulgação

Uma professora começa a viver fortes emoções após engatar um romance obsessivo pelo seu novo colega de trabalho. Sonhando com fantasias fora do padrão estabelecido pela sociedade, ela fará de tudo para continuar nesse jogo de sedução e arriscará tudo ao seu redor para realizar os desejos mais inapropriados com a sua nova ardente paixão.



No entanto, o fogo desse amor poderá confundir os limites, assim acabando revelando seus piores segredos.

Custe O Que Custar

Cena de Custe O Que Custar | Foto: Divulgação

Simon (James Nesbitt) é um personagem que tem a vida considerada perfeita: família estruturada e amorosa, um ótimo emprego e uma casa linda. Mas tudo muda repentinamente quando Paige (Ellie de Lange), sua filha mais velha, foge de casa.



Agora, depois de encontrar a filha em uma situação triste e vulnerável, sob os efeitos de drogas em um parque da cidade, o pai tem a chance de trazê-la de volta, mas a presença de uma pessoa pode ameaçar sua estrutura familiar de modo irreversível.

Clickbait

Cena de Clickbait | Foto: Divulgação

Nick Brewer (Adrien Grenier) é um respeitável pai de família acusado de crimes terríveis e está prestes a pagar caro por eles.



Agora sua família precisará descobrir quem é o Nick verdadeiro: um marido e pai amável ou um homem violento cheio de segredos? Clickbait explora como impulsos perigosos são elevados na era das mídias sociais. E revela as distinções entre as identidades criadas na internet e as construídas na vida real.

Maid

Cena de Maid | Foto: Divulgação

Alex (Margaret Qualley), uma jovem mãe que consegue um emprego limpando casas para escapar de um relacionamento abusivo.



Depois de sofrer diversas violências nas mãos do ex-namorado, Sean (Nick Robinson), ela decide fugir com a filha para qualquer outro lugar na expectativa de um construir um futuro melhor para as duas.

Além de tudo, ela ainda precisa lidar com a mãe (Andie McDowell) que sofre de distúrbio bipolar e está desaparecida. No caminho, ela é acolhida em um abrigo para jovens vítimas de abuso e começa a trabalhar como empregada doméstica para guardar dinheiro e tentar encontrar um lugar para morar com a filha.

Maniac

Cena de Maniac | Foto: Divulgação

Owen (Jonah Hill) é um jovem rico e esquizofrênico. Annie (Emma Stone) tem uma vida conturbada por sérios problemas familiares. Dois estranhos, eles se inscrevem numa bizarra experiência para compreender a mente humana, com o objetivo de terminar qualquer tipo de dor, misturando fantasia e realidade.

