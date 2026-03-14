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5 séries curtas da Netflix para terminar antes do domingo acabar

Entre suspense, drama e romance descubra minisséries disponíveis no streaming

Agatha Victoria Reis

Por Agatha Victoria Reis

14/03/2026 - 13:55 h | Atualizada em 14/03/2026 - 14:21

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Minissérie britânica Adolescência
Minissérie britânica Adolescência -

O fim de semana chegou e, com ele, a oportunidade perfeita para descansar antes de encarar novamente a correria da rotina. Nada melhor do que aproveitar esse momento para maratonar uma boa série no streaming.

Entre minisséries de suspense, drama e romance, há diversas produções curtas que podem ser assistidas do começo ao fim em apenas um fim de semana, ideais para quem quer se envolver em boas histórias sem precisar de muito tempo.

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Séries curtas para maratonar

Bebê Rena

Disponível na Netflix, Bebê Rena conta a história de Richard Gadd, autor e protagonista da minissérie de suspense psicológico com humor ácido.

A trama acompanha Donny, um comediante em dificuldades que, após demonstrar um gesto de gentileza com Martha, uma mulher aparentemente vulnerável, acaba se tornando alvo de uma perseguição obsessiva e sufocante que se estende por quatro anos.

Adolescência

A minissérie britânica Adolescência acompanha a investigação policial, os interrogatórios e as consequências familiares após Jamie, um garoto de 13 anos, ser preso acusado de assassinar uma colega de escola.

A produção se destaca por ser filmada em plano-sequência e por abordar temas contemporâneos como cyberbullying, a chamada “machosfera” e a influência tóxica das redes sociais na vida de jovens. A trama também está disponível na Netflix.

O Casal Perfeito

Baseada no livro da escritora Elin Hilderbrand, a minissérie O Casal Perfeito acompanha um luxuoso casamento em Nantucket que acaba se transformando em um verdadeiro pesadelo.

Amelia Sacks, interpretada por Eve Hewson, está prestes a se casar com um herdeiro de uma família rica. No entanto, uma morte chocante na praia, poucas horas antes da cerimônia, faz com que todos os convidados passem a ser considerados suspeitos. Trama está disponível na Netflix.

Dia Zero

A minissérie de suspense político da Netflix 'Dia Zero'acompanha George Mullen, interpretado por Robert De Niro, um ex-presidente dos Estados Unidos convocado para liderar uma comissão investigativa após um ataque cibernético devastador no país.

A trama mergulha em conspirações, clima de paranoia e conflitos ligados à guerra tecnológica, enquanto Mullen enfrenta dilemas pessoais e tenta descobrir a verdade por trás do ataque.

Um Dia

Para quem prefere uma história mais romântica e melancólica, Um Dia é uma boa escolha. Disponível na Netflix, o drama é baseado no livro de David Nicholls.

A história acompanha Emma Morley e Dexter Mayhew ao longo de 20 anos. Após se conhecerem no dia da formatura, em 15 de julho de 1988, a narrativa revisita os dois personagens sempre nessa mesma data, mostrando como suas vidas evoluem com o passar do tempo.

Entre amores, frustrações e escolhas, os dois mantêm uma conexão profunda, mesmo seguindo caminhos diferentes.

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