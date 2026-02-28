5 séries curtas de mistério da Netflix para ver neste fim de semana

Siga o A TARDE no Google

O fim de semana costuma trazer aquela vontade inevitável de começar uma nova série e só parar quando os créditos finais aparecem.

Para quem busca tramas envolventes, episódios curtos e histórias capazes de prender a atenção do começo ao fim, o catálogo da Netflix reúne produções perfeitas para uma maratona intensa.

Entre desaparecimentos misteriosos, casas assombradas, relacionamentos perigosos e investigações psicológicas, as séries de mistério seguem entre as favoritas do público do streaming.



O gênero aposta em narrativas cheias de tensão e personagens ambíguos, criando experiências que convidam o espectador a montar o quebra-cabeça junto com a história.

Outro diferencial dessas produções é o formato enxuto: temporadas curtas que permitem acompanhar toda a trama em poucos dias — ou até em uma única sessão de maratona. Ideal para quem quer emoção rápida, mas com impacto duradouro.

Pensando nisso, selecionamos títulos que misturam suspense psicológico, drama e investigação, perfeitos para transformar o sofá no melhor lugar da casa neste fim de semana.

5 séries para ver agora na Netflix

O Monstro Em Mim

Em O Monstro em Mim, Aggie Wiggs (Claire Danes) é uma autora famosa que se afasta da vida pública após a morte do filho. O luto interrompe sua carreira até a chegada de um novo vizinho cercado por suspeitas.



Quando descobre que o magnata Nile Sheldon já foi investigado pelo desaparecimento da esposa, Aggie vê na história a inspiração para voltar a escrever — mas a investigação revela segredos perigosos que podem colocar sua vida em risco.

Por Trás de Seus Olhos

Baseada no romance de Sarah Pinborough, a série acompanha Louise (Simona Brown), uma mãe solteira que conhece um homem misterioso em um pub e inicia um romance inesperado.



Logo ela descobre que ele é seu chefe e marido de Adele, com quem desenvolve uma amizade improvável. Presa entre os dois, Louise mergulha em uma trama marcada por mentiras, obsessões e revelações perturbadoras.

Bem-Vindos à Vizinhança

O casal Nora (Naomi Watts) e Dean Brannock (Bobby Cannavale) acredita ter encontrado a casa perfeita para recomeçar a vida em família. O sonho, porém, muda rapidamente quando cartas anônimas começam a chegar.



Assinadas por alguém que se identifica como "O Observador", as mensagens revelam uma obsessão assustadora pela residência e transformam o novo lar em um cenário de medo constante.

A Maldição da Residência Hill

Cinco irmãos que cresceram em uma das casas mal-assombradas mais famosas dos Estados Unidos são obrigados a revisitar o passado após uma tragédia familiar.



Entre memórias traumáticas e eventos sobrenaturais, o retorno à mansão Hill faz com que cada um enfrente antigos fantasmas — reais e emocionais — que nunca deixaram o lugar.

O Casal Perfeito

Ambientada na ilha de Nantucket, a série acompanha os preparativos luxuosos para o casamento de Amelia Sacks (Eve Hewson) e Benji Winbury (Billy Howle), organizado pela poderosa família do noivo.



A celebração, porém, é interrompida quando um corpo aparece na praia. Segredos começam a surgir e todos os convidados se tornam suspeitos em uma investigação cheia de tensão e reviravoltas.