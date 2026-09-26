POUCOS EPISÓDIOS
5 séries curtas no Prime Video para o seu fim de semana (26 e 27/09)
Suspense, investigação e histórias cheias de reviravoltas estão entre as opções do catálogo
Finalmente chegou o fim de semana e, com ele, aquele momento perfeito para desacelerar e escolher uma produção capaz de prender a atenção do primeiro ao último episódio. Para quem quer aproveitar o tempo livre diante da tela, o Prime Video reúne opções para diferentes gostos e estilos.
O catálogo da plataforma está recheado de séries de suspense, investigação, drama e mistério, incluindo produções que apostam em episódios envolventes e histórias que fazem o público querer descobrir o que acontece a seguir. Algumas opções também aparecem entre os títulos em alta e no TOP 10 da plataforma.
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E quando a ideia é aproveitar poucos dias para colocar uma série em dia, a duração também pode fazer toda a diferença. Produções com temporadas enxutas são uma alternativa para quem quer começar uma história na sexta-feira e chegar ao domingo já sabendo como tudo termina.
Para quem gosta de uma boa maratona, escolher bem o que assistir pode transformar completamente o tempo livre. Pensando nisso, o Cineinsite A TARDE preparou uma lista recheada de boas opções do Prime Video para quem procura histórias de suspense, mistério e investigação para acompanhar nos dias 26 e 27 de setembro.
5 séries para ver agora no Prime Video
Neagley: Detetive Particular
Ambientada no mesmo universo de Reacher, a série acompanha Frances Neagley (Maria Sten), uma sargento-mestre aposentada do Exército dos Estados Unidos que já havia sido apresentada na produção protagonizada por Alan Ritchson. Depois de atuar como policial militar e integrar a 110ª Unidade de Investigações Especiais, ela passa a trabalhar como investigadora particular em Chicago.
A rotina muda quando Neagley descobre que um amigo de longa data morreu em circunstâncias suspeitas. Determinada a descobrir o que aconteceu, ela usa os conhecimentos adquiridos durante a carreira militar e ao lado de Reacher para avançar em uma investigação perigosa, enquanto enfrenta ameaças e tenta chegar à verdade.
A Namorada Ideal
Laura (Robin Wright) parece ter construído a vida perfeita, com uma carreira de sucesso, um marido que a ama e uma família feliz. A aparente tranquilidade começa a desmoronar quando seu filho, Daniel (Laurie Davidson), apresenta Cherry (Olivia Cooke), sua nova namorada.
A partir daí, Laura passa a acreditar que a jovem esconde alguma coisa e que precisa proteger o filho. O suspense se desenvolve justamente em torno dessa dúvida: Cherry é realmente uma alpinista social ou Laura está se tornando uma mãe paranoica? A história coloca diferentes pontos de vista em choque enquanto a verdade permanece cada vez mais difícil de identificar.
Lázaro
A trama acompanha Joel Lazarus (Sam Claflin), um psicólogo forense que retorna para a casa da família após o suicídio de seu pai, Dr. Jonathan Lazarus (Bill Nighy). Pouco depois, ele começa a vivenciar experiências perturbadoras e aparentemente inexplicáveis.
Ao mesmo tempo, Joel passa a investigar uma série de casos policiais arquivados. As novas pistas acabam se misturando aos mistérios envolvendo as mortes do pai e da irmã, que faleceu 25 anos antes, criando uma trama em que passado e presente se conectam de maneira cada vez mais inquietante.
Sweetpea
Rhiannon Lewis (Ella Purnell) é uma jovem tímida e reservada que passou boa parte da infância e da adolescência sofrendo bullying por causa de um crime que a marcou desde cedo. Já adulta, ela continua sendo subestimada pelas pessoas ao seu redor, inclusive pelo namorado e pelo chefe do jornal onde trabalha, que a chama de "Sweetpea".
Enquanto tenta lidar com a rotina, Rhiannon mantém uma lista criada inicialmente para aliviar o estresse. O problema é que os itens escritos nela são assassinatos. O que parecia apenas um hábito terapêutico ganha outra dimensão depois da morte do pai, quando um encontro com alguém do passado desperta um lado muito mais sombrio da jovem.
Clarice
A série mergulha na história pessoal de Clarice Starling e apresenta um lado ainda pouco conhecido da agente do FBI. Depois dos acontecimentos que marcaram sua trajetória, ela retorna ao trabalho para continuar perseguindo assassinos em série e predadores sexuais.
Enquanto encara novas investigações, Clarice também precisa navegar por um ambiente político de altos riscos em Washington, D.C. A produção combina os casos enfrentados pela agente com aspectos de sua vida pessoal, ampliando a história da personagem conhecida por sua atuação em investigações complexas.