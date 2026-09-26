5 séries curtas no Prime Video para o seu fim de semana (26 e 27/09)

Finalmente chegou o fim de semana e, com ele, aquele momento perfeito para desacelerar e escolher uma produção capaz de prender a atenção do primeiro ao último episódio. Para quem quer aproveitar o tempo livre diante da tela, o Prime Video reúne opções para diferentes gostos e estilos.

O catálogo da plataforma está recheado de séries de suspense, investigação, drama e mistério, incluindo produções que apostam em episódios envolventes e histórias que fazem o público querer descobrir o que acontece a seguir. Algumas opções também aparecem entre os títulos em alta e no TOP 10 da plataforma.

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E quando a ideia é aproveitar poucos dias para colocar uma série em dia, a duração também pode fazer toda a diferença. Produções com temporadas enxutas são uma alternativa para quem quer começar uma história na sexta-feira e chegar ao domingo já sabendo como tudo termina.



Para quem gosta de uma boa maratona, escolher bem o que assistir pode transformar completamente o tempo livre. Pensando nisso, o Cineinsite A TARDE preparou uma lista recheada de boas opções do Prime Video para quem procura histórias de suspense, mistério e investigação para acompanhar nos dias 26 e 27 de setembro.

5 séries para ver agora no Prime Video

Neagley: Detetive Particular

Cena de Neagley: Detetive Particular - Foto: Divulgação

Ambientada no mesmo universo de Reacher, a série acompanha Frances Neagley (Maria Sten), uma sargento-mestre aposentada do Exército dos Estados Unidos que já havia sido apresentada na produção protagonizada por Alan Ritchson. Depois de atuar como policial militar e integrar a 110ª Unidade de Investigações Especiais, ela passa a trabalhar como investigadora particular em Chicago.



A rotina muda quando Neagley descobre que um amigo de longa data morreu em circunstâncias suspeitas. Determinada a descobrir o que aconteceu, ela usa os conhecimentos adquiridos durante a carreira militar e ao lado de Reacher para avançar em uma investigação perigosa, enquanto enfrenta ameaças e tenta chegar à verdade.

A Namorada Ideal

Cena de A Namorada Ideal - Foto: Divulgação

Laura (Robin Wright) parece ter construído a vida perfeita, com uma carreira de sucesso, um marido que a ama e uma família feliz. A aparente tranquilidade começa a desmoronar quando seu filho, Daniel (Laurie Davidson), apresenta Cherry (Olivia Cooke), sua nova namorada.



A partir daí, Laura passa a acreditar que a jovem esconde alguma coisa e que precisa proteger o filho. O suspense se desenvolve justamente em torno dessa dúvida: Cherry é realmente uma alpinista social ou Laura está se tornando uma mãe paranoica? A história coloca diferentes pontos de vista em choque enquanto a verdade permanece cada vez mais difícil de identificar.

Lázaro

Essa série curta de mistério do Prime Video é ideal para sua maratona - Foto: Divulgação

A trama acompanha Joel Lazarus (Sam Claflin), um psicólogo forense que retorna para a casa da família após o suicídio de seu pai, Dr. Jonathan Lazarus (Bill Nighy). Pouco depois, ele começa a vivenciar experiências perturbadoras e aparentemente inexplicáveis.



Ao mesmo tempo, Joel passa a investigar uma série de casos policiais arquivados. As novas pistas acabam se misturando aos mistérios envolvendo as mortes do pai e da irmã, que faleceu 25 anos antes, criando uma trama em que passado e presente se conectam de maneira cada vez mais inquietante.

Sweetpea

Essa série do Prime Video é ideal para maratonar em poucas horas - Foto: Série Sweetpea

Rhiannon Lewis (Ella Purnell) é uma jovem tímida e reservada que passou boa parte da infância e da adolescência sofrendo bullying por causa de um crime que a marcou desde cedo. Já adulta, ela continua sendo subestimada pelas pessoas ao seu redor, inclusive pelo namorado e pelo chefe do jornal onde trabalha, que a chama de "Sweetpea".



Enquanto tenta lidar com a rotina, Rhiannon mantém uma lista criada inicialmente para aliviar o estresse. O problema é que os itens escritos nela são assassinatos. O que parecia apenas um hábito terapêutico ganha outra dimensão depois da morte do pai, quando um encontro com alguém do passado desperta um lado muito mais sombrio da jovem.

Clarice

Cena de Clarice - Foto: Divulgação

A série mergulha na história pessoal de Clarice Starling e apresenta um lado ainda pouco conhecido da agente do FBI. Depois dos acontecimentos que marcaram sua trajetória, ela retorna ao trabalho para continuar perseguindo assassinos em série e predadores sexuais.



Enquanto encara novas investigações, Clarice também precisa navegar por um ambiente político de altos riscos em Washington, D.C. A produção combina os casos enfrentados pela agente com aspectos de sua vida pessoal, ampliando a história da personagem conhecida por sua atuação em investigações complexas.