Filme da Netflix alcança 30 milhões de visualizações em duas semanas

Encontrar um bom filme para assistir depois de uma semana cansativa pode ser a maneira perfeita de aproveitar o tempo livre e fugir do tédio. Para quem gosta de suspense, mistérios difíceis de desvendar e reviravoltas inesperadas, a Netflix tem uma opção que já chamou a atenção de milhões de espectadores.

Trata-se de A Mulher Secreta, produção dinamarquesa que acumulou 30,7 milhões de visualizações nas duas primeiras semanas no catálogo.

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Lançado na plataforma em 28 de agosto, o longa também conquistou espaço no TOP 10 de 88 países e chegou à oitava posição entre os filmes mais assistidos no Brasil, segundo os dados semanais da Netflix.

Com apenas 1h59 de duração, a produção é uma alternativa para quem quer aproveitar a sexta-feira com uma história envolvente, sem precisar reservar o fim de semana inteiro para uma maratona.

Baseado no romance homônimo de Anna Ekberg, o suspense acompanha uma mulher que descobre que sua identidade pode não ser aquela que sempre acreditou.



Qual é a história de A Mulher Secreta?

A trama acompanha Louise Andersen, interpretada por Natalie Madueño, uma mulher que leva uma vida aparentemente tranquila na ilha de Hidra, na Noruega, onde administra um pequeno café ao lado do companheiro, Joachim.

Tudo muda quando um desconhecido aparece no estabelecimento e a chama por outro nome: Helene. O encontro desperta uma série de dúvidas na protagonista, que sofre de amnésia e não consegue se lembrar de acontecimentos importantes do próprio passado.

Ao investigar a identidade mencionada pelo estranho, Louise descobre que pode ser Helene Söderberg, uma mulher dinamarquesa que desapareceu misteriosamente três anos antes.

A revelação, porém, é apenas o começo de uma investigação que promete transformar completamente sua vida.

Um passado misterioso e uma identidade desconhecida

Determinada a descobrir a verdade, Louise deixa para trás a rotina na Noruega e viaja para a Dinamarca em busca de respostas sobre seu desaparecimento.

Durante a investigação, ela descobre que Helene tinha marido, filho e era proprietária de um império de navegação. As informações levantam ainda mais perguntas sobre os acontecimentos que a fizeram abandonar aquela vida e aparecer desacordada em uma balsa.

Conforme encontra novas pistas, a protagonista começa a perceber que seu passado estava longe de ser tão perfeito quanto parecia.

O suspense se desenvolve justamente a partir das lacunas na memória de Louise, que precisa reconstruir a própria história enquanto tenta descobrir em quem pode confiar.

Cada revelação apresenta uma nova perspectiva sobre os acontecimentos e aproxima a personagem de uma verdade que pode mudar completamente tudo o que ela acredita saber sobre si mesma.

Quem está no elenco do suspense da Netflix?

O elenco de A Mulher Secreta é liderado por Natalie Madueño, conhecida por sua participação na série The Rain, também disponível na Netflix. A atriz interpreta Louise, protagonista que precisa lidar com as consequências de descobrir uma identidade da qual não guarda lembranças.

Pål Sverre Hagen, de O Que Tiver Que Ser, interpreta Joachim, atual companheiro da personagem. Já Claes Bang, conhecido por Drácula, assume o papel de Edmund Söderberg, o marido que Louise não consegue recordar.

O elenco também conta com Stina Ekblad, de Food Club, Ingrid Bolsø Berdal, de Inferno em La Palma, e Lars Simonsen, de The Bridge. A direção é de Barbara Topsøe-Rothenborg, que também assina o roteiro ao lado de Anders August.

Suspense aposta em reviravoltas e cenários paradisíacos

Além do mistério envolvendo a verdadeira identidade da protagonista, o filme utiliza as paisagens nórdicas para construir uma atmosfera que contrasta com os acontecimentos sombrios da história.

A tranquilidade da pequena ilha norueguesa, cercada por cenários naturais, funciona como pano de fundo para uma narrativa marcada por desconfiança, segredos familiares e descobertas inesperadas.

Ao longo da trama, o espectador acompanha Louise na tentativa de reconstruir suas memórias, reunindo fragmentos de informações que ajudam a compreender os acontecimentos anteriores ao seu desaparecimento.

A produção também explora os relacionamentos da protagonista e as consequências de descobrir que pessoas aparentemente próximas podem esconder informações importantes. Com uma narrativa construída em torno de revelações graduais, o longa aposta na curiosidade do público para sustentar a tensão até os momentos finais.

Vale a pena?

Sim, especialmente para quem gosta de suspenses psicológicos, investigações e histórias repletas de segredos e reviravoltas. A Mulher Secreta apresenta um mistério que se desenvolve a partir das descobertas da protagonista, convidando o espectador a tentar reconstruir seu passado junto com ela.

A produção também pode agradar aos fãs de histórias sobre identidades desconhecidas, desaparecimentos misteriosos e dramas familiares que escondem acontecimentos sombrios.

Com quase duas horas de duração, o filme é uma opção para quem quer aproveitar o tempo livre durante a semana ou encontrar um suspense para assistir na sexta-feira, sem precisar acompanhar uma série de vários episódios.

Para quem procura uma história capaz de despertar a curiosidade e transformar uma noite comum em uma sessão de cinema em casa, o longa dinamarquês está disponível no catálogo da Netflix.