Suspense político chocante com 78% de aprovação entra no Top 10 do Prime Video

Lançado em outubro de 2025, o suspense político ‘O Aniversário’ estreou no catálogo do Prime Video em 10 de setembro. O filme entrou para a lista dos mais assistidos da plataforma no Brasil, como sexto colocado, e também entrou para o Top 10 da plataforma.

O longa é dirigido por Jan Komasa e mostra o retorno de alguém do passado abalando a estrutura de uma família inteira através de uma ideologia bastante radical. O elenco conta com Diane Lane, Kyle Chandler, Phoebe Dynevor e Mckenna Grace.

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O filme tem 78% de aprovação do público no Rotten Tomatoes, além de 68% da crítica, com nota 6,7 no IMDb.

Qual a história de O Aniversário?

Na trama, Ellen (Diane Lane) e Paul (Kyle Chandler) são os patriarcas da família Taylor, que sustenta uma aparência perfeita diante da sociedade. Porém, as coisas começam a dar errado quando o casal decide fazer uma festa para celebrar as bodas de prata de seu casamento.

O filho mais novo, Josh (Dylan O’Brien), aparece no aniversário acompanhado de Liz (Phoebe Dynevor), sua nova namorada. Ellen demora um pouco para perceber que já conhecia a nora há um bom tempo. Ela foi sua aluna no curso de Ciência Política da Universidade de Georgetown.

No entanto, a lembrança vem também com um temor, já que na época em que era estudante Liz demonstrava um posicionamento político bastante radical. Na atualidade, ela se tornou líder de um movimento conhecido como “A Mudança”, que está em ascensão no país.

O movimento teve origem em um manifesto publicado pela própria Liz, que ganhou o apoio de setores empresariais e midiáticos através do discurso de ordem, unidade nacional e justiça. Contudo, a ideologia visa corromper instituições democráticas de dentro para fora ao censurar pensamentos críticos.

Ao participar da dinâmica familiar de seu namorado, Liz começa a usar suas ideias extremistas para testar lealdades após uma exposição de segredos que colocam em xeque os valores de cada membro, causando uma perda de diálogo que altera o afeto familiar.

Assista ao trailer de O Aniversário: