Novo filme do Prime Video é uma das grandes apostas para 2026

Nada como encaixar um bom filme no tempo livre depois de um dia cheio nesta quinta-feira. Entre trabalho, compromissos e uma rotina cada vez mais corrida, o Prime Video acaba de ganhar uma opção para quem procura uma produção leve, divertida e envolvente.

A Hipótese do Amor, adaptação do best-seller de Ali Hazelwood, chega à plataforma como uma das grandes apostas do streaming para 2026. Estrelado por Lili Reinhart e Tom Bateman, o longa aposta no romance fake dating para contar a história de dois personagens que começam um relacionamento de mentira e acabam envolvidos em uma situação muito diferente do que planejavam.

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Com 110 minutos de duração, a produção pode ser uma escolha para quem quer relaxar depois do trabalho ou aproveitar uma folga com uma história romântica sem compromisso. Até o momento, o filme registra 75% de aprovação da crítica e 80% do público no Rotten Tomatoes, reforçando a repercussão inicial da adaptação.

Um namoro de mentira muda tudo

A história acompanha Olive Smith, interpretada por Lili Reinhart, uma estudante de doutorado em Biologia na Universidade Stanford. Entusiasta da ciência, ela está muito mais concentrada nos estudos do que em encontrar um relacionamento.

A situação muda quando sua melhor amiga, Ahn, insiste que Olive ainda não superou o antigo relacionamento. Para provar o contrário, ela decide inventar um namoro.

O escolhido para participar da farsa é Adam Carlsen, professor respeitado e temido da instituição, vivido por Tom Bateman. Os dois fazem um acordo que, inicialmente, parece beneficiar ambos.

Enquanto Olive quer convencer a amiga de que seguiu em frente, Adam precisa demonstrar aos chefes do departamento que possui vínculos com a universidade para conseguir financiamento para sua pesquisa. O problema é que aquilo que começa como uma combinação prática ganha novos contornos conforme os dois passam mais tempo juntos.

Química entre os protagonistas é um dos destaques

A dinâmica entre Olive e Adam está no centro da comédia. Ela tem uma personalidade mais solar e doce, enquanto ele é conhecido pelo comportamento fechado e mal-humorado, chegando a receber o apelido de Dr. Hostil na faculdade.

O contraste entre os dois rende boa parte dos momentos de humor da produção. Situações como o “quase abraço” depois do acordo e a cena do protetor solar exploram justamente o desconforto inicial entre os personagens.

A relação também vai mudando aos poucos. Conforme Adam passa a compreender a importância da amizade entre Olive e Ahn e começa a se aproximar do círculo social dela, a farsa ganha uma dimensão diferente.

O roteiro de Sarah Rothschild utiliza esses momentos para construir gradualmente a aproximação do casal, incluindo conversas sobre ciência e situações cotidianas que ajudam os personagens a desenvolver uma conexão.

Cena de A Hipótese do Amor - Foto: Divulgação

Filme adapta best-seller de Ali Hazelwood

Publicado originalmente em 2022, A Hipótese do Amor rapidamente conquistou leitores de literatura jovem adulta e se transformou em uma das obras mais conhecidas de Ali Hazelwood.

A autora costuma escrever histórias protagonizadas por mulheres que trabalham ou estudam em áreas dominadas por homens, como ciência, matemática, tecnologia e engenharia. No caso de Olive, a personagem está inserida justamente nesse ambiente acadêmico.

A amizade com Ahn também ocupa um espaço importante na narrativa. Olive não parte inicialmente em busca de um romance: boa parte de suas decisões acontece por causa da relação com a melhor amiga.

Uma das curiosidades envolvendo a origem do livro é que a história surgiu a partir de uma fanfic escrita por Hazelwood inspirada em personagens de Star Wars. A adaptação para o cinema, porém, apresenta a história de Olive e Adam dentro do universo criado pela autora.

Elenco conhecido chama atenção

Além de Lili Reinhart e Tom Bateman nos papéis principais, o filme conta com Rachel Marsh como Ahn, melhor amiga de Olive, e Arty Froushan como Dr. Benton. Lili Reinhart também atua como produtora executiva da produção, enquanto Claire Scanlon, conhecida por dirigir Plano Imperfeito, assume a direção.

A escalação de Bateman também chamou atenção entre os fãs do livro. Muitos leitores haviam imaginado Adam com a aparência de Adam Driver, já que o personagem surgiu originalmente em uma história inspirada em Star Wars. Bateman, por sua vez, trouxe sua própria interpretação para o professor carrancudo.

Há ainda uma curiosidade fora das telas: o ator é marido de Daisy Ridley, intérprete de Rey na última trilogia de Star Wars.

Adaptação muda alguns elementos do livro

Como acontece com muitas adaptações literárias, o longa toma algumas liberdades em relação à obra original. Algumas mudanças alteram situações e personagens, mas também ajudam a condensar a história dentro dos 110 minutos de duração.

A amizade entre Olive e Ahn, por exemplo, ganha mais espaço na produção e ajuda a tornar mais clara a motivação da protagonista para entrar no relacionamento falso.

Cena de A Hipótese do Amor - Foto: Divulgação

Malcolm também recebe mais personalidade na adaptação e participa de um momento importante da narrativa. Por outro lado, Holden, melhor amigo de Adam no livro, não aparece no filme.



Uma das principais dificuldades está no desenvolvimento do romance. A relação entre Olive e Adam avança rapidamente, e o terceiro ato concentra o conflito e a resolução em um período curto.

Romance leve para relaxar depois de um dia cheio

Para quem chega ao fim de um dia cansativo querendo simplesmente desligar a cabeça e assistir a alguma coisa divertida, a produção aposta justamente em uma combinação confortável: romance, humor, química entre protagonistas e situações constrangedoras.

O longa não tenta abandonar completamente os clichês das comédias românticas. Pelo contrário, utiliza elementos conhecidos do gênero, mas procura apresentá-los com uma linguagem contemporânea.

Mesmo nos momentos mais previsíveis, a direção de Claire Scanlon privilegia a química entre Lili Reinhart e Tom Bateman. O resultado é uma história que pode funcionar especialmente bem para quem procura um filme leve para assistir durante uma folga ou no tempo livre.

Em meio à sequência de adaptações literárias lançadas pelo Prime Video, o longa também chama atenção pelo orçamento e pelo cuidado empregado na direção e no roteiro.

Vale a pena?

Sim, principalmente para quem gosta de filmes de romance, comédia romântica e histórias baseadas em livros. A trama de Olive e Adam reúne namoro de mentira, personagens com personalidades opostas, humor e momentos capazes de provocar aquele frio na barriga típico do gênero.

A produção também funciona como uma opção descomplicada para uma noite de descanso. Com 110 minutos, é possível assistir ao filme inteiro depois do trabalho ou durante uma folga, sem precisar reservar um período muito longo para a experiência.

Por outro lado, quem espera uma adaptação extremamente fiel ao livro ou um romance mais desenvolvido pode se incomodar com a rapidez de algumas etapas da relação. O filme também não pretende ser uma grande reinvenção das comédias românticas.

Ainda assim, para quem busca uma produção leve, divertida e romântica para relaxar e aproveitar o tempo livre, A Hipótese do Amor encontra justamente sua força na combinação entre os clichês conhecidos e a química do elenco.