Cinema de Salvador promove festival brasileiro com ingressos a R$ 10

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Os cinemas UCI Orient e Orient Cinemas promovem, entre os dias 24 e 30 de setembro, o Festival de Cinema Brasileiro, com sessões selecionadas a R$ 10. A programação reúne produções nacionais de diferentes períodos e gêneros, em uma semana dedicada à valorização do cinema brasileiro.

Em Salvador, as sessões acontecem diariamente em salas especiais das unidades UCI Orient do Shopping da Bahia, Barra e Paralela. A ação também será realizada em unidades da Orient Cinemas no Cariri Shopping (CE), Boulevard (Feira de Santana) e River Shopping (PE).

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Festival reúne sucessos do cinema nacional

A programação foi organizada para resgatar e valorizar a diversidade da produção cinematográfica brasileira, levando novamente às telonas filmes reconhecidos pelo público e pela crítica.

Entre os títulos selecionados estão Xica da Silva, Cinema, Aspirinas e Urubus, Boi Neon, Baile Perfumado, Velhos Bandidos e São Paulo Cidade Anônima.

As exibições acontecem ao longo dos sete dias de festival, com filmes e horários específicos em cada unidade participante.

Combos promocionais acompanham sessões

Além dos ingressos com preço fixo, a rede preparou combos promocionais exclusivos para os espectadores que comprarem entradas para as sessões do festival.

Na Orient Cinemas, o público poderá adquirir um combo com 1 pipoca pequena e 1 refrigerante em lata por R$ 12. Já na UCI Orient, a promoção inclui 1 pipoca média e 1 refrigerante de 500 ml por R$ 22.

A comercialização dos combos promocionais está vinculada à compra de ingressos para o Festival de Cinema Brasileiro. Os valores não estão disponíveis para o público em geral nem para espectadores de outros filmes.

Onde conferir a programação

Em Salvador, participam da iniciativa as unidades:

UCI Orient Shopping da Bahia

UCI Orient Barra

UCI Orient Paralela

Em Feira de Santana, a ação acontece no:

Orient Cinemas Boulevard

A programação completa, com os filmes e horários das sessões, está disponível nos canais oficiais da rede e no Cineinsite A TARDE.