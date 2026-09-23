Documentário baiano é premiado em importante festival de cinema

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Dirigido pela diretora estreante Thamires Vieira, o documentário Mulheres do Bando se prenuncia como um sucesso: em sua primeira participação em festivais, já ganhou um prêmio, o Troféu Candango de Melhor Longa-Metragem da Mostra Caleidoscópio pelo Júri Jovem UnB, no 59º Festival de Brasília do Cinema Brasileiro.

Mulheres do Bando reúne atrizes de diferentes gerações do Bando de Teatro Olodum, uma das mais importantes companhias negras de teatro do Brasil, em um mergulho afetivo e político pelas memórias, experiências e transformações vividas por essas mulheres dentro e fora da cena.

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O filme olha para a trajetória do grupo a partir de suas atrizes, que construíram parte importante da história cultural de Salvador e do Brasil.

“É uma emoção muito grande passar por esse momento, começar o filme por este festival, naquela sala de cinema (Cine Brasília, projetado por Oscar Niemeyer) e ser premiada pelo Júri Jovem da UnB com um texto tão emocionante sobre a importância desse trabalho”, afirma Thamires, em mensagem enviada para o jornal A TARDE.

Entre arquivos, ensaios, improvisações, conversas e silêncios, o documentário aproxima diferentes gerações para investigar o que permanece, o que se transforma e aquilo que ainda precisa ser dito.

O elenco do documentário é composto por Edvana Carvalho, Valdineia Soriano, Merry Batista, Cassia do Valle, Luciana Souza, Rejane Maia, Arlete Dias, Naira da Hora, Jamile Alves e Ella Nascimento.

Agora, fica a expectativa pelas participações do Mulheres do Bando em outros festivais e pela estreia em circuito comercial, para que o público baiano possa assisti-lo.

“Sei o quanto é importante uma janela como o Festival de Brasília, um festival brasileiro de repercussão internacional. Acredito que essa janela provoque espaços interessantes a partir daqui, já que o filme apenas inicia sua circulação por festivais”, observa Thamires.

“Estamos aguardando a confirmação das programações para divulgar e, só após esse período de festivais, o filme entra em exibição nos cinemas”, esclarece a cineasta.

Pessoais e coletivas

Produzido pela Terá Filme e distribuído pela Fistaile, Mulheres do Bando revisita a trajetória do Bando e exalta o protagonismo e o legado dessas mulheres na cultura brasileira.

Em uma sala de ensaio com vista para o mar, vemos os processos criativos, depoimentos e material de arquivo.

No filme, essa história é revisitada a partir das experiências de suas atrizes, que compartilham lembranças pessoais e coletivas atravessadas por questões de raça, gênero, afeto, pertencimento e transformação.

Ao colocar em diálogo diferentes tempos e perspectivas, Thamires Vieira constrói uma narrativa sobre o que significa ser uma mulher negra em cena e na sociedade brasileira.