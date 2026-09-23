Só 3 episódios: série de investigação da Netflix para quarta (23/09)

Estamos no meio da semana, e mesmo com a correria nesta quarta-feira, 23, ainda existe aquele espaço entre o trabalho e o descanso em que uma boa história pode fazer toda a diferença.

Para quem procura algo que não exige vários dias de dedicação, Detetive Belascoarán é uma opção da Netflix que acabou esquecida alguns anos depois de seu lançamento, mas reúne suspense, mistério e investigação em uma temporada enxuta.

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Lançada em 2022, a produção mexicana tem todos os capítulos disponíveis na plataforma. Cada episódio dura, em média, 1h15min, e a temporada completa soma pouco mais de três horas.



A série também registra 88% de aprovação do público no Rotten Tomatoes, indicando uma recepção positiva entre os espectadores.

Um engenheiro decide mudar de vida

A história acompanha Héctor Belascoarán Shayne, interpretado por Luis Gerardo Méndez. Cansado da rotina previsível como engenheiro e de um casamento sem amor, ele decide abandonar a vida que conhecia para seguir uma antiga paixão por romances policiais.

A mudança leva Héctor a se tornar detetive particular na Cidade do México dos anos 1970. Sem formação específica na área, ele passa a depender principalmente da própria intuição, inteligência e de uma dose de sorte para solucionar os casos que aparecem pelo caminho.

O que começa como uma tentativa de encontrar um propósito diferente rapidamente coloca o protagonista diante de situações muito mais complicadas do que ele poderia imaginar.

Casos levam protagonista a uma cidade marcada pela violência

Movido por um ideal romântico de justiça, Héctor começa a investigar crimes, desaparecimentos e chantagens. As histórias também envolvem questões políticas e diferentes situações de ilegalidade, fazendo com que o trabalho de detetive se torne cada vez mais perigoso.

A Cidade do México apresentada pela produção é marcada por corrupção, violência e desigualdade social. Nesse cenário, cada investigação leva Héctor a novos ambientes e personagens, aumentando os riscos enquanto ele tenta descobrir a verdade.

Sem a experiência de um investigador tradicional, o protagonista precisa aprender a lidar com as consequências de suas próprias escolhas.

O mistério conduz a história

O formato da produção facilita encaixá-la na rotina de quem quer acompanhar uma investigação sem assumir um compromisso longo com a televisão.

Os três episódios estão disponíveis na Netflix e podem ser acompanhados individualmente ou em uma única sessão. A narrativa mantém o foco no protagonista e nos casos que ele precisa solucionar, conduzindo a história por diferentes situações de suspense e mistério.

Elenco reúne nomes conhecidos

Luis Gerardo Méndez assume o papel principal como Héctor Belascoarán. O ator também é conhecido por trabalhos como Club de Cuervos, Os Enviados, Mistério no Mediterrâneo, Narcos: México e Mentiras, a Série.

A produção também conta com Paulina Gaitán, atriz que participou de Narcos e Sem Identidade, além de trabalhos como Coióte, Herói e Fera.

Completam o elenco nomes como Irene Azuela, conhecida por Como Água para Chocolate, e Enrique Arreola, de Cinco Dias sem Nora, entre outros atores.

A participação do elenco contribui para construir o ambiente da Cidade do México e acompanhar as diferentes situações encontradas pelo protagonista durante suas investigações.

Uma produção que ficou escondida no catálogo

Embora tenha chegado à Netflix em 2022, Detetive Belascoarán acabou ficando fora dos holofotes com o passar dos anos. A produção, porém, continua disponível no catálogo e pode chamar atenção de quem procura uma história de investigação que não exige uma longa maratona.

O diferencial está na combinação entre mistério, suspense e drama, acompanhando um protagonista que abandona uma vida previsível para tentar descobrir se realmente nasceu para ser detetive.

Vale a pena?

Sim, principalmente para quem gosta de tramas de suspense e investigação. Detetive Belascoarán combina casos policiais, mistérios, crimes e uma ambientação diferente, além de acompanhar a transformação de Héctor, que deixa para trás a carreira de engenheiro e passa a enfrentar situações cada vez mais perigosas como investigador particular.

A produção mexicana lançada em 2022 pode ter ficado esquecida no catálogo, mas continua sendo uma alternativa para quem procura uma história investigativa e rápida para assistir durante a semana.