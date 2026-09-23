RELANÇAMENTO
Vingadores: novo final e cena pós-créditos de Ultimato vazam
Relançamento chega às salas de cinema nesta quinta-feira, 24 de setembro
O novo final e as cenas pós-créditos inéditas de Vingadores: Ultimato Encore vazaram online após sessões começaram a serem exibidas.
O filme é um relançamento de ‘Vingadores: Ultimato’ que vem acompanhado de novas cenas para preparar o terreno para ‘Vingadores: Doutor Destino’.
Como é o novo final de Vingadores: Ultimato Encore?
O longa termina no mesmo ponto em que Ultimato chega ao fim em 2019: Steve Rogers (Chris Evans) volta no tempo para ficar com Peggy Carter (Hayley Atwell).
Os dois dançam, mas o momento é interrompido por alguém tocando a campainha. Steve se esconde e Peggy abre a porta, se deparando com Loki (Tom Hiddleston), pós-eventos da série. Eles trocam um olhar sério e a cena chega ao fim.
Primeira cena pós-créditos de Vingadores: Ultimato Encore?
Loki também aparece na primeira cena pós-créditos de Encore, que mostra os escritórios da AVT. Há um quadro homenageando Loki, e os personagens da série, como Mobius (Owen Wilson), OB (Ke Huy Quan) e Ms. Minutes (Tara Strong) aparecem.
Depois, fica claro que duas Terras estão em incursão, e atirando mísseis uma na outra para tentar destruir o outro planeta antes que a colisão ocorra. Trata-se do Universo 10005, que é dos X-Men da Fox, e o Universo 1127.
Na sequência, mais uma incursão é reportada, e mais outra. Em um momento, alguém fala que há 300 incursões. Antes que eles possam reagir, o número pula para 3000. A cena conclui com OB dizendo: “o multiverso entrou em colapso”.
Segunda cena pós-créditos de Vingadores: Ultimato Encore
Na segunda cena pós-créditos o foco é ‘Homem-Aranha: Um Novo Dia’. Dr. Bruce Banner (Mark Ruffalo) aparece em uma prisão secreta há mais de 2 km abaixo da superfície.
Ele parece perturbado por ter tido seu primeiro incidente em anos, ele está gravando um diário de cientista registrando seus experimentos para tentar curar de vez sua transformação no Hulk.
Depois, o Doutor Destino de Robert Downey Jr. surge. Ele não aparece, mas a energia verde de sua magia sim.
Banner fala: “O que você está fazendo aqui?”. Doom responde: “Eu vim te coletar, Dr. Banner”.
É possível ouvir Banner se transformando em Hulk e uma batalha começa. No final, a câmera cai e vemos as runas do Doutor Destino nas paredes e no chão do lugar. Banner e Doom não estão mais lá. Eles parecem ter sido transportados.
Terceira cena pós-créditos de Vingadores: Ultimato Encore
Vingadores: Ultimato não tinha uma cena pós-créditos. O filme terminava com o barulho do martelo de Tony Stark forjando a máscara do Homem de Ferro no primeiro filme, lançado em 2008.
Na terceira cena pós-créditos de Vingadores: Ultimato Encore, em cada um dos três toques do martelo, aparece um vislumbre do Destino forjando sua máscara. Primeiro, o martelo acerta o metal. Depois, a máscara é removida do fogo. No final, o vilão aparece em um close.
Vingadores: Ultimato Encore chega às salas de cinema nesta quinta-feira, 24 de setembro.