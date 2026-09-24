SUCESSO DE 2026
Só 8 episódios: série da Netflix é renovada após 102 milhões de views
Sucesso lançado em 2026 permanece entre os títulos mais vistos da plataforma
Estamos na quinta-feira e, mesmo com a correria da rotina, ainda dá para encontrar uma boa série para acompanhar no tempo livre. A Garota do Remo se tornou um dos sucessos da Netflix em 2026 e acaba de ter sua segunda temporada confirmada após acumular 102 milhões de horas assistidas em apenas duas semanas.
Com oito episódios de aproximadamente 45 minutos, a produção pode ser concluída em pouco mais de seis horas. O formato facilita uma maratona durante a semana ou permite acompanhar um capítulo por dia, sem exigir muitas horas seguidas diante da tela.
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Atualmente na quarta posição do TOP 10 da Netflix no Brasil, a série combina romance adolescente, competição esportiva, conflitos familiares e rivalidades em uma história criada por Vivian Lin e Morwyn Brebner.
102 milhões de horas colocaram série no topo
Lançada em 10 de setembro de 2026, a produção rapidamente chamou atenção do público. Em apenas duas semanas, foram contabilizadas 102 milhões de horas assistidas, resultado que ajudou a consolidar a série entre os principais sucessos recentes da plataforma.
A produção chegou ao primeiro lugar do TOP 10 brasileiro poucos dias depois da estreia e também apareceu entre os títulos mais vistos em mais de 90 países. Na classificação semanal, chegou ao segundo lugar e continua presente entre as atrações de maior audiência da Netflix no Brasil, ocupando atualmente a quarta posição.
O desempenho foi suficiente para a plataforma confirmar uma segunda temporada, embora a data de estreia dos novos episódios ainda não tenha sido anunciada.
Romance e esporte movimentam a história
A trama acompanha Teagan Tao, vivida por Miku Martineau, uma adolescente de 16 anos que tinha planos de construir uma carreira de destaque no remo individual. A trajetória muda depois que os crimes financeiros cometidos pelo pai afetam sua família. Teagan deixa Los Angeles ao lado da mãe, Ella, e se muda para Eagle’s Cove, em Massachusetts.
Na nova cidade, ela começa a estudar na prestigiada Easton Prep e espera continuar praticando o esporte. O problema é que o colégio não possui uma equipe feminina de remo.
Para não abandonar a modalidade, Teagan encontra uma solução inesperada: assumir a função de timoneira da equipe masculina. A decisão a coloca em contato com um grupo de garotos pouco acostumados a ter suas regras questionadas.
Além de conquistar a confiança dos integrantes do time, ela precisa lidar com suas próprias ambições, os problemas familiares e as novas relações que surgem durante a temporada.
Um triângulo amoroso entra em cena
O esporte divide espaço com os romances ao longo dos oito episódios. Teagan se aproxima de dois integrantes da equipe, que apresentam personalidades bastante diferentes.
Josh Regis, interpretado por Sam Braun, é o capitão rico e inicialmente arrogante do grupo. Já Cam Dillinger, vivido por Kyle Clark, é um bolsista determinado, que também trabalha e apresenta um perfil mais sensível.
A dinâmica entre os três adiciona uma camada romântica à história enquanto Teagan tenta encontrar seu espaço no novo ambiente. O elenco também conta com Jessica Paré e Thomas Cadrot.
Uma fórmula conhecida com esporte no centro
Apesar de reunir elementos comuns dos dramas adolescentes, a produção utiliza o remo como um dos principais motores da narrativa. A história mistura competições, amizades, diferenças sociais, conflitos familiares e relacionamentos enquanto acompanha a tentativa de Teagan de provar que merece estar na equipe.
A série também não transforma sua chegada ao time masculino em uma sequência constante de confrontos relacionados a machismo ou preconceito. A resistência inicial existe, mas a narrativa também procura desenvolver relações entre os personagens e explorar suas diferenças.
Miku Martineau é um dos principais destaques da produção ao apresentar uma protagonista determinada, mas que também enfrenta inseguranças, frustrações e erros enquanto tenta se adaptar à nova realidade.
Sucesso de público e crítica
O desempenho comercial da série contrasta com uma proposta que não busca necessariamente reinventar o drama adolescente. A produção trabalha com elementos familiares ao gênero, como escola de elite, romances, diferenças de classe, amizades e conflitos dentro da família.
Todavia, ao longo dos episódios, esses componentes passam a se cruzar cada vez mais com as competições de remo, especialmente a partir da segunda metade da temporada.
Nas primeiras avaliações contabilizadas pelo Rotten Tomatoes, A Garota do Remo recebeu 77% de aprovação, indicando uma recepção positiva, embora a proposta possa não agradar espectadores que buscam histórias adolescentes mais complexas ou uma abordagem muito diferente da fórmula tradicional.
Vale a pena?
Sim, principalmente para quem gosta de romances adolescentes, histórias esportivas e tramas leves e divertidas. A combinação de competição, amizades, conflitos familiares e relacionamentos torna a produção fácil de acompanhar, enquanto os oito episódios permitem uma maratona que pode ser concluída em poucas horas.
Para quem está procurando algo para assistir no meio da semana, a duração também ajuda: um episódio por dia é suficiente para terminar a temporada ao longo dos próximos dias sem precisar alterar a rotina.
Por outro lado, espectadores mais exigentes podem considerar a trama previsível ou simples demais, já que a série aposta em elementos bastante conhecidos dos dramas adolescentes.
Com 102 milhões de horas assistidas em duas semanas e uma segunda temporada confirmada, porém, a produção já mostrou que encontrou seu público.