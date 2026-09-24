SE LIGA NA DICA!
Nova série criminal da Netflix tem 8 episódios para sua quinta (24/09)
Drama brasileiro combina investigação, conflitos pessoais e erros judiciais
A quinta-feira, 24, chega como uma boa oportunidade para descobrir uma nova história no streaming, especialmente para quem gosta de produções que misturam suspense, investigação e conflitos pessoais.
Entre as opções que acabam de chegar ao catálogo, Habeas Corpus se destaca como a primeira série jurídica brasileira da Netflix, reunindo um grande elenco nacional em uma trama sobre injustiça e busca por reparação.
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Lançada nesta última quarta-feira, 23, a produção já está com seus oito episódios disponíveis na Netflix. Protagonizada por Marjorie Estiano e Any Gabrielly, a série acompanha uma professora de Direito que decide revisitar um caso de possível condenação injusta ao lado de um grupo de estudantes.
Inspirada em casos reais e no trabalho do Innocence Project Brasil, a produção também aborda falhas do sistema judicial e desigualdades presentes na Justiça brasileira.
Professora reúne estudantes para investigar condenação
Marjorie Estiano interpreta Inez, uma renomada professora de Direito e ex-advogada criminalista que deixou a atuação nos tribunais depois de passar por uma experiência traumática durante um julgamento.
Na universidade, ela decide formar um grupo de alunos para reexaminar o caso de um jovem que afirma ter sido condenado injustamente. A investigação começa a colocar em dúvida provas e decisões tomadas anteriormente, enquanto os estudantes passam a buscar respostas para entender o que realmente aconteceu.
Entre eles está Marina, personagem de Any Gabrielly. Uma das alunas de maior destaque de Inez, ela possui uma ligação pessoal com o caso que inicialmente permanece escondida.
A família da jovem também foi vítima de uma injustiça no passado, fazendo com que sua participação na investigação tenha objetivos que vão além da experiência acadêmica.
Investigação aproxima passado e presente
Conforme o grupo encontra novas informações, a relação entre Inez e Marina também ganha novas camadas.
As duas passam a enxergar o caso a partir de perspectivas diferentes, enquanto a busca por justiça se mistura com questões pessoais. Cada nova descoberta faz surgir segredos e coloca em dúvida certezas que pareciam estabelecidas.
A investigação, assim, passa a questionar até onde pode ir a busca por reparação e quando ela corre o risco de se transformar em vingança.
Série aborda erros judiciais no Brasil
O roteiro final é assinado por Leonardo Moreira e parte de casos reais e do trabalho do Innocence Project Brasil, organização dedicada à investigação e reversão de erros judiciários no país.
A produção aproveita a trama para colocar em discussão as desigualdades e as falhas que podem existir dentro do sistema de Justiça brasileiro. Em vez de se limitar ao ambiente dos tribunais, a história também acompanha as consequências que uma condenação pode provocar na vida das pessoas envolvidas.
Com oito episódios, a narrativa combina elementos de drama jurídico, investigação e melodrama, enquanto a busca por justiça funciona como fio condutor.
Elenco reúne nomes conhecidos da televisão brasileira
Além de Marjorie Estiano e Any Gabrielly, Habeas Corpus conta com Felipe Ricca, Hypólito, Luiza Gabus, Naruna Costa, Nicolas Lee, Paula Cohen, Pedro Roza, Renata Gaspar e Tato Gabus Mendes.
A direção geral é de Luiz Villaça, que também assina a criação ao lado de Leonardo Moreira e Donna Oliveira. Villaça e Flávia Lacerda dividem a direção dos episódios.
A produção executiva é de Adriana Tavares, enquanto a série é realizada pela Café Royal.
Vale a pena?
Sim, principalmente para quem gosta de tramas de suspense e investigação. Habeas Corpus” combina a investigação de um possível erro judicial com conflitos familiares, segredos do passado e relações pessoais complexas.
A história também se diferencia ao abordar questões relacionadas ao sistema jurídico brasileiro e ao trabalho de investigação de condenações consideradas injustas.
Com um elenco formado por nomes conhecidos e uma narrativa inspirada em casos reais, a produção oferece uma trama que vai além dos julgamentos ao acompanhar as consequências das decisões tomadas dentro e fora dos tribunais.