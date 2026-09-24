Glee vai voltar? Criador surpreende fãs com novidade bombástica

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O criador de ‘Glee’, Ryan Murphy (Monstro: A História de Lizzie Borden), finalizou um roteiro de um reboot da comédia musical de sucesso exibida entre 2009 e 2015. O programa teve como estrelas Lea Michele e Naya Rivera, que morreu em julho de 2020.

Ele revelou a novidade ao Entertainment Tonight, quando contou também que parte do elenco original está animada para uma nova reunião.

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“Acabei de terminar o roteiro há uma hora. A gente tem um roteiro. O Brad (Falchuk), o Ian (Brennan) e eu, que fizemos as duas primeiras temporadas, escrevemos algo”, contou Murphy.

“Tenho estado em contato com cerca de 10 dos membros do elenco original. Todos tiveram muitas perguntas, mas ficaram muito animados com a ideia”, disse, frisando que ninguém havia lido ainda o que eles fizeram.

Ele já havia falado sobre Glee recentemente em entrevista para a revista People. “Essa série é interessante porque ela voltou a fazer sucesso. Tantos jovens assistem a ela agora. E eu fico tipo: ‘Talvez a gente devesse revisitar essa série’”, falou.

Por enquanto, o reboot ainda não foi adquirido por nenhuma plataforma. Murphy explicou que pretende escrever pelo menos mais alguns episódios antes de apresentar o projeto, para avaliar a reação do elenco e definir os próximos passos.

Glee

A série foi exibida entre 2009 e 2015 e acompanhava o coral da escola McKinley High e misturava música, comédia e drama adolescente, abordando temas como identidade, relacionamentos, bullying e aceitação.

A série se tornou um fenômeno ao transformar suas performances musicais em um dos principais elementos da trama e ajudou a lançar novos nomes de Hollywood. As seis temporadas estão disponíveis no Disney+.