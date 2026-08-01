5 séries curtas viciantes da Netflix para o fim de semana (01 e 02/08)

O fim de semana chegou e, para muita gente, também veio aquela vontade de encontrar uma série envolvente para maratonar. A boa notícia é que a Netflix conta com um catálogo recheado de séries curtas, ideais para quem quer assistir a uma história completa em apenas dois dias.

Entre produções de suspense, ficção científica, terror e espionagem, não faltam opções capazes de prender a atenção logo no primeiro episódio. Com temporadas enxutas, essas séries são perfeitas para quem busca uma maratona rápida, sem abrir mão de tramas cheias de reviravoltas.

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Com tantas novidades chegando ao streaming, escolher o que assistir pode não ser uma tarefa simples. É justamente por isso que uma boa curadoria faz toda a diferença na hora de encontrar produções que realmente valem o tempo investido.

Pensando nisso, o Cineinsite A TARDE preparou uma lista recheada de boas opções para quem procura séries curtas para assistir entre os dias 1 e 2 de agosto, com histórias capazes de prender a atenção do começo ao fim.

5 séries para ver agora na Netflix

The Boroughs

Cena de The Boroughs - Foto: Divulgação

No que parece ser uma comunidade de repouso no deserto do Novo México, um grupo inesperado de idosos precisa unir forças para enfrentar uma ameaça extraterrestre capaz de roubar a única coisa que eles têm cada vez menos: o tempo.



Produzida pelos irmãos Duffer, criadores de Stranger Things, a série mistura ficção científica, suspense e humor. A aventura acompanha um grupo improvável de heróis em uma trama emocionante, repleta de mistérios e reviravoltas.

Casadas e Caçadoras

Cena de Casadas e Caçadoras - Foto: Divulgação

Casadas e Caçadoras acompanha Sophie O’Neil (Brittany Snow), uma jovem que se muda para uma comunidade aparentemente perfeita no leste do Texas em busca de um novo começo. Aos poucos, ela se aproxima da influente Margo Banks (Malin Akerman).



O que parecia ser uma vida cercada de luxo e exclusividade logo revela um ambiente marcado por obsessões, segredos e crimes. Adaptada do romance de May Cobb, a série aposta em suspense psicológico e constantes reviravoltas.

Arquivo 81

Cena de Arquivo 81 - Foto: Divulgação

Em Arquivo 81, o arquivista Dan Turner (Mamoudou Athie) aceita restaurar fitas de vídeo gravadas em 1994 e acaba mergulhando na investigação iniciada pela documentarista Melody Pendras (Dina Shihabi) sobre uma misteriosa seita.



Enquanto reconstrói as gravações, Dan cria uma estranha conexão com Melody e passa a acreditar que pode mudar o destino dela. Inspirada em um podcast de sucesso, a série combina horror sobrenatural, mistério e tensão crescente.

Inside Man

Cena de Inside Man - Foto: Divulgação

Criada por Steven Moffat (Doctor Who e Sherlock), Inside Man acompanha quatro pessoas cujas vidas parecem não ter ligação, mas acabam conectadas por decisões capazes de transformar qualquer um em um assassino.



Entre um prisioneiro no corredor da morte, uma jornalista, um vigário e uma professora, a minissérie constrói uma narrativa cheia de suspense e dilemas morais. Com apenas quatro episódios, é uma opção ideal para maratonar em um único fim de semana.

Black Doves

Cena de Black Doves - Foto: Divulgação

Ambientada em Londres durante o Natal, Black Doves acompanha Helen Webb (Keira Knightley), uma espiã que leva uma vida dupla enquanto entrega informações confidenciais sobre o influente marido para uma organização secreta.



Após o assassinato de seu amante, Helen volta à ação ao lado do antigo parceiro Sam Young (Ben Whishaw) para descobrir a verdade por trás do crime. A investigação revela uma conspiração internacional repleta de ação, espionagem e reviravoltas.