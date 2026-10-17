5 séries da Netflix que merecem atenção no fim de semana (17 e 18/10)

Finalmente chegou o fim de semana, e nada melhor do que aproveitar o tempo livre com uma boa série. Para quem quer fugir da rotina, relaxar em casa e encontrar uma história capaz de prender a atenção desde o primeiro episódio, a Netflix oferece opções que vão muito além dos títulos mais comentados.

Com um catálogo recheado de produções de diferentes gêneros, a plataforma também reúne séries curtas e minisséries ideais para quem prefere histórias diretas, sem precisar acompanhar dezenas de episódios.

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São tramas que misturam suspense, espionagem, investigações e segredos capazes de transformar uma simples sessão em uma maratona de poucas horas. O melhor é que essas produções são perfeitas para começar e terminar no mesmo fim de semana, sem deixar aquela sensação de que ainda faltam muitas temporadas pela frente.

Entre conspirações, identidades falsas e personagens com passados misteriosos, há alternativas para quem gosta de descobrir novas histórias e tentar desvendar os próximos acontecimentos antes dos protagonistas.



Mas, com tantas opções disponíveis, encontrar uma produção que realmente mereça o play pode ser um desafio. Pensando nisso, o Cineinsite A TARDE preparou uma lista recheada de boas opções para quem procura séries curtas, envolventes e cheias de reviravoltas para assistir nos dias 17 e 18 de outubro.

5 séries para ver agora na Netflix

O Espião

Minissérie foi esquecida no catálogo da Netflix - Foto: Divulgação

Eli Cohen (Sacha Baron Cohen) daria a vida por seu país. Espião israelense, fez seu nome se tornar conhecido após seus trabalhos de espionagem nos anos 1960. Em missão na Síria, conseguiu se inserir na alta sociedade do país, mas sua atuação teve consequências irreversíveis.



A série acompanha os desafios enfrentados pelo agente durante uma operação marcada por segredos, riscos e decisões que poderiam mudar o rumo de sua vida. Para quem gosta de histórias de espionagem e personagens que precisam sustentar identidades falsas em situações extremas, a produção é uma opção envolvente para a maratona.

Personas

Essa série da Netflix é uma das melhores opções para o final de semana - Foto: Divulgação

Personas é uma série que retrata uma ação real do governo britânico na tentativa de combater o tráfico de heroína entre as décadas de 1980 e 1990. A produção acompanha funcionários da alfândega que foram transformados em agentes infiltrados para derrubar organizações criminosas por dentro.



A trama é inspirada no "Projetos Beta", programa criado em 1989 após o salto do tráfico de heroína no país. Essa maior ação do governo foi motivada pelo caso da Olivia Channon, filha de um importante político britânico que faleceu de overdose e chocou o país.

Quem É Erin Carter?

Minissérie é uma boa opção para o final de semana - Foto: Divulgação

Em Quem é Erin Carter, um assalto à mão armada coloca a vida e os segredos de uma professora em jogo, revelando que seu passado não é nada parecido com sua atual rotina pacata. Na minissérie, Erin Carter (Evin Ahmad) é uma mulher britânica que passa a viver com sua família em Barcelona, na Espanha, e trabalha em uma escola primária.



Durante seus afazeres domésticos, ela é vítima de um roubo dentro de um mercado, mas sua reação à abordagem faz com que seu disfarce de simples professora caia por terra. Agora, seu passado misterioso e violento está exposto, sua família está em risco e novas ameaças se instalam.

O Inocente

Essa série da Netflix vai salvar seu dia do tédio - Foto: Divulgação

Em O Inocente, começar de novo seria a única salvação possível, mas nenhum deles pode. A história de Mateo (Mario Casas) que, há nove anos, intercedeu uma briga e acabou se tornando um assassino. Além dele, Olivia (Aura Garrido), Lorena (Alexandra Jiménez) e Aguilar (Jose Coronado) são os protagonistas desta série de suspense baseada no livro de de Harlan Coben.



A produção acompanha personagens cujas vidas se entrelaçam em uma trama marcada por segredos, acontecimentos inesperados e consequências difíceis de evitar. Para quem procura uma história de suspense que desperta a curiosidade a cada episódio, a série aposta em mistérios e reviravoltas que colocam em dúvida tudo o que parecia conhecido.

O Jardineiro

Minissérie envolvente acabou esquecida no catálogo da Netflix - Foto: Divulgação

O Jardineiro conta a história de Elmer e sua mãe controladora, La China Jurado. China é dona de um horto que funciona como fachada para o verdadeiro negócio da família: um comércio secreto de homicídios por encomenda. Matar é fácil para Elmer, um misterioso, frio e enigmático jardineiro que, graças a um acidente, ficou apático e incapaz de sentir emoções, tornando-o o assassino perfeito.



Sua mãe explora essa falta de empatia do filho desde cedo, mas, quando Elmer se apaixona por seu próximo alvo, tudo muda. Uma encantadora professora primária chamada Violeta é a vítima que abala o coração do jovem e o que era apenas mais uma execução, transforma-se num dilema entre dar cabo ao seu plano ou correr o risco de desvendar seu disfarce enquanto se deixa levar pela paixão.