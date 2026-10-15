Minissérie da Netflix bate recorde mundial com 17 milhões de views

Quem procura uma série envolvente para assistir durante a semana encontra na Netflix uma opção que vem chamando a atenção do público mundial. Lançada em outubro de 2026, a minissérie Profundezas conquistou 17 milhões de visualizações em apenas quatro dias de exibição, alcançando a maior estreia da história da plataforma para uma produção original canadense.

Com seis episódios de aproximadamente 40 minutos cada, a produção é uma alternativa para quem quer aproveitar o tempo livre e fugir do tédio sem precisar começar uma série longa.

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A história combina suspense, mistério e elementos sobrenaturais em uma trama que pode ser acompanhada aos poucos, com um episódio por dia, ou em uma maratona de poucas horas.

O sucesso foi tão expressivo que a atração estreou diretamente na liderança do ranking global das séries em língua inglesa mais assistidas da Netflix. Entre os dias 5 e 11 de outubro, acumulou 69,3 milhões de horas assistidas, mesmo tendo chegado ao catálogo apenas em 8 de outubro.



Uma criatura misteriosa transforma a rotina de uma cidade

Criada por Jesse McKeown, conhecido por seu trabalho em The Umbrella Academy, a minissérie acompanha Calvin Penney, personagem de Josh Hartnett. Ele é um pescador viúvo que vive com a família na pequena comunidade costeira de Snooks Arm, na província canadense de Terra Nova e Labrador.

A rotina dos moradores muda quando uma criatura misteriosa emerge das águas e passa a aterrorizar a região. Para proteger a família e os vizinhos, Calvin precisa enfrentar a ameaça e descobrir o que está escondido no oceano.

A jornada também envolve Fonda Howander, uma bióloga marinha interpretada por Mackenzie Davis, que ajuda o protagonista a investigar o fenômeno. Enquanto os ataques se intensificam, os personagens precisam lidar com segredos do passado e com o futuro incerto da comunidade.

Suspense sobrenatural divide espaço com conflitos familiares

Além do monstro que ameaça a cidade, a trama apresenta uma disputa sobre a permanência dos moradores em suas terras. Uma votação pode mudar o destino da comunidade, acrescentando tensão política e social à narrativa.

A ambientação na costa canadense é um dos elementos centrais da produção. O cenário isolado, o clima sombrio e os mistérios do fundo do mar ajudam a construir a atmosfera de suspense, enquanto a história explora os vínculos entre os moradores e o medo de perder o lugar ao qual pertencem.

O elenco também conta com Charlie Heaton, Ruby Stokes e Kaleb Horn. A atuação de Hartnett dá ao protagonista uma combinação de teimosia e ternura, reforçando o lado familiar da história mesmo quando a ameaça sobrenatural ganha espaço.

Em vez de apostar exclusivamente em sustos e mortes violentas, a minissérie combina investigação, aventura e humor. A proposta lembra uma mistura de filmes de monstros com histórias de sobrevivência, o que torna a experiência mais leve do que o clima inicial pode sugerir.

O mistério do oceano é o principal trunfo da minissérie

Um dos aspectos que diferenciam Profundezas de outras produções sobre monstros é a forma como a série explora o desconhecido. Em vez de revelar todas as respostas de imediato, a narrativa utiliza os segredos do fundo do mar para alimentar a investigação e ampliar a sensação de perigo que cerca Snooks Arm.

A criatura é apresentada como uma ameaça ancestral, ligada a um mito esquecido que volta a assombrar os moradores. Essa abordagem permite que a trama vá além dos ataques e explore a curiosidade sobre a origem do monstro e os motivos por trás de seu reaparecimento.

O suspense também ganha força com o contraste entre a dimensão da ameaça e a vida cotidiana de uma comunidade pequena, cujos habitantes precisam se unir diante de um perigo que não compreendem completamente.

Produção supera outros sucessos no ranking global

Os números de audiência colocaram Profundezas à frente de outros títulos populares da plataforma durante a semana de estreia. A produção também alcançou o primeiro lugar no TOP 10 da Netflix no Brasil, segundo as informações divulgadas pela Netflix.

Top 10 de séries em inglês mais vistas da Netflix entre 5 e 11 de outubro

Profundezas — 17 milhões

— 17 milhões A Leste do Éden — 12,6 milhões

— 12,6 milhões Percy Jackson e os Olimpianos (Temporada 1) — 4,1 milhões

— 4,1 milhões Mojo Brookzz — 3,3 milhões

— 3,3 milhões Monstro: A História de Lizzie Borden — 3 milhões

— 3 milhões Mayor of Kingstown (Temporada 1) — 2,7 milhões

— 2,7 milhões Raw: 2026 — 2,4 milhões

— 2,4 milhões Magnatas do Crime (Temporada 2) — 2 milhões

— 2 milhões Wonka – O Bilhete Dourado (Temporada 1) — 1,9 milhão

— 1,9 milhão Um Mundo Diferente (Temporada 1) — 1,9 milhão

O resultado representa uma estreia histórica para uma produção original canadense na Netflix. Além do alcance global, a minissérie chamou atenção por conquistar a liderança com apenas quatro dias disponíveis no catálogo.

Vale a pena?

Sim. Profundezas é uma boa escolha para quem gosta de suspense, mistério e histórias sobre criaturas desconhecidas. A minissérie também vem conquistando a crítica, com 86% de aprovação no Rotten Tomatoes até o momento.

Os seis episódios curtos favorecem uma maratona rápida, mas também permitem acompanhar a narrativa durante a semana, sem comprometer muito tempo livre.

A produção se destaca pela ambientação, pelo mistério em torno da criatura e pela relação entre os moradores da cidade. Embora o desfecho possa parecer simples para quem espera uma conclusão grandiosa, a mistura de aventura, humor e suspense mantém a história envolvente.

Para quem procura uma série curta para sair da rotina e mergulhar em um mistério sobrenatural, a produção é uma opção a considerar no catálogo da Netflix.

Veja o trailer!