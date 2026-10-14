Minissérie da Netflix supera 2 milhões de visualizações em uma semana

Quem procura uma série curta para aproveitar o tempo livre durante a semana pode encontrar uma boa opção na Netflix. Lançada em 2026, A Boneca conquistou 2,5 milhões de visualizações na primeira semana após a estreia e entrou no ranking das produções mais assistidas em 26 países, segundo dados oficiais da plataforma.

Com seis episódios de aproximadamente uma hora cada, a minissérie combina romance, conflitos sociais e uma história ambientada na Varsóvia do século XIX.

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Inspirada no romance homônimo de Bolesław Prus, publicado em 1890, a produção é estrelada por Tomasz Schuchardt e Sandra Drzymalska. Sob a direção de Paweł Maślona, a trama acompanha personagens presos entre as próprias ambições, as regras da aristocracia e o desejo de conquistar uma vida diferente.

Para quem quer fugir do tédio sem começar uma série longa, os seis capítulos permitem organizar uma maratona ao longo da semana, com um episódio por dia. O formato enxuto, somado ao sucesso inicial, mantém A Boneca como uma opção para quem gosta de dramas de época com conflitos que vão além do romance.

História de amor em que dinheiro e poder também entram em jogo

A trama acompanha Stanisław Wokulski, um comerciante que deseja conquistar espaço na aristocracia de Varsóvia. Embora já tenha alcançado certo sucesso financeiro, ele quer ultrapassar as barreiras de uma sociedade que reserva privilégios a quem pertence às classes mais altas.

Sua ambição se mistura à paixão por Izabela Łęcka, uma aristocrata cuja posição social representa justamente o mundo ao qual ele deseja pertencer. Convencido de que riqueza e prestígio podem aproximá-lo da mulher, Wokulski passa a investir cada vez mais na conquista.

Izabela, porém, não é apenas o objeto de desejo do protagonista. Inteligente e determinada, ela também tenta encontrar seu próprio caminho em uma sociedade que limita as escolhas das mulheres e trata o casamento como uma obrigação social.

Quando as dificuldades financeiras da família ameaçam seus planos, a jovem se vê diante de decisões que podem comprometer sua independência. A aproximação de Wokulski torna a situação ainda mais complexa, pois os sentimentos dos dois se misturam a interesses econômicos, diferenças de classe e disputas por controle.

Figurinos luxuosos escondem conflitos da sociedade

Um dos destaques da minissérie é a recriação da Varsóvia do século XIX. Espartilhos, vestidos volumosos, mansões e grandes salões ajudam a transportar o público para o universo da aristocracia, marcado por aparências e regras rígidas.

A ambientação, no entanto, não funciona apenas como pano de fundo. O contraste entre o luxo dos mais ricos e a realidade de quem trabalha para servi-los evidencia as desigualdades que atravessam a narrativa.

A direção de Paweł Maślona também aposta na construção gradual dos conflitos, dando espaço às relações e às contradições dos personagens. Em alguns momentos, a história incorpora sequências próximas de sonhos, que ajudam a explorar o estado emocional dos protagonistas sem abandonar a atmosfera de época.

Adaptação atualiza um clássico da literatura polonesa

Publicado por Bolesław Prus em 1890, A Boneca é considerado um clássico da literatura polonesa. A adaptação da Netflix preserva o conflito entre Wokulski e Izabela, mas adota uma abordagem mais moderna, com elementos que podem lembrar produções como Bridgerton.

A série também aprofunda personagens e amplia a discussão sobre amor não correspondido, identidade, riqueza e desigualdade. Em vez de apresentar um romance idealizado, a produção explora como o desejo de ascensão social pode se confundir com obsessão e controle.

Sandra Drzymalska constrói uma Izabela que entende as limitações de seu ambiente e tenta resistir às expectativas impostas a ela. Já Tomasz Schuchardt interpreta Wokulski como um homem cujos sentimentos se tornam cada vez mais difíceis de separar da ambição pessoal.

O elenco também conta com Dariusz Chojnacki, Jacek Braciak, Julia Wyszyńska, Maria Kania, Piotr Pacek, Magdalena Cielecka e Piotr Adamczyk.

Vale a pena?

Sim. Para quem gosta de dramas de época e procura uma história diferente das narrativas românticas mais convencionais, A Boneca oferece uma combinação de cenários elegantes, personagens contraditórios e conflitos sociais.

A série pode exigir um pouco de paciência em alguns momentos, já que prefere desenvolver as relações gradualmente a apostar em grandes reviravoltas a todo instante. Em compensação, ganha força ao mostrar como dinheiro, status e expectativas sociais interferem nas escolhas dos protagonistas.

Com seis episódios de cerca de uma hora, a minissérie também é uma alternativa para quem deseja acompanhar uma trama envolvente sem assumir o compromisso de várias temporadas. A Boneca está disponível no catálogo da Netflix.