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Novo filme de Nárnia revela visuais de personagens em trailer inédito

Dirigida por Greta Gerwig, adaptação apresenta a origem do mundo mágico criado por C. S. Lewis

Beatriz Santos
Por
Novo filme chega aos cinemas em 2027
Novo filme chega aos cinemas em 2027 - Foto: Divulgação

A Netflix divulgou nesta terça-feira, 13, o primeiro trailer de Nárnia: O Sobrinho do Mago, nova adaptação de As Crônicas de Nárnia. Dirigido e escrito por Greta Gerwig, de Barbie, o filme apresenta a origem do universo fantástico criado por C. S. Lewis e revela os visuais de personagens centrais da história, como Aslam e a Feiticeira Branca.

A produção marca o início de uma nova adaptação cinematográfica da saga, com a proposta de levar os sete livros às telas. A estreia nos cinemas brasileiros está prevista para fevereiro de 2027, antes da chegada do longa à Netflix.

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Aslam e Feiticeira Branca ganham destaque no trailer

Interpretado por Meryl Streep, de O Diabo Veste Prada 2, Aslam é o criador de Nárnia e representa Deus na história. Na prévia, o visual completo do leão mágico é mantido parcialmente em segredo, enquanto cenas mostram a criação do universo encantado, em uma referência à origem do mundo.

Já Emma Mackey, de Sex Education e também presente em Barbie, interpreta a Feiticeira Branca, principal antagonista da saga. A atriz foi a primeira integrante do elenco a ser anunciada e, anteriormente, havia aparecido apenas como Jadis, usando uma roupa metálica. No novo trailer, o público pode conferir mais detalhes da personagem.

Qual é a história de Nárnia: O Sobrinho do Mago?

A nova produção adapta O Sobrinho do Mago, livro que foi publicado como o sexto volume de As Crônicas de Nárnia, mas que apresenta acontecimentos anteriores aos dos demais títulos na ordem cronológica da saga.

Na história, Digory Kirke e Polly Plummer chegam ao gabinete do excêntrico Tio André e encontram um anel mágico. O objeto transporta os dois para Outro Mundo, onde testemunham o surgimento de Nárnia.

É nesse cenário que as crianças ouvem Aslam cantar enquanto cria o mundo mágico. A trama explora, assim, as origens do universo que se tornou conhecido pelos leitores e espectadores da franquia.

Quem está no elenco do novo filme de Nárnia?

Além de Meryl Streep e Emma Mackey, a adaptação reúne outros nomes para dar vida aos personagens da história.

Confira os principais integrantes do elenco:

  • David McKenna, de O Senhor das Moscas, como Digory Kirke;
  • Beatrice Campbell, de O Esquema Fenício, como Polly Plummer;
  • Daniel Craig, de Queer, como Tio André;
  • Carey Mulligan, de Bela Vingança, como Mabel Kirke, mãe de Digory.

A produção é escrita e dirigida por Greta Gerwig, responsável por conduzir a nova versão da obra de C. S. Lewis para o cinema.

Quando estreia Nárnia: O Sobrinho do Mago?

Nárnia: O Sobrinho do Mago tem estreia prevista nos cinemas brasileiros para 11 de fevereiro de 2027. Depois da exibição nas telonas, o filme chegará à Netflix em 2 de abril de 2027.

O trailer já apresenta os primeiros detalhes da adaptação, incluindo a criação de Nárnia e os visuais de personagens importantes para a história.

Veja o trailer!

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