10 mutantes da Marvel que já lideraram os X-Men nos quadrinhos

Com os X-Men se preparando para ganhar uma nova fase no Universo Cinematográfico da Marvel (MCU), o futuro dos mutantes nas telonas começa a despertar ainda mais curiosidade.

Parte do elenco do próximo filme dos X-Men já foi anunciado, e Sadie Sink foi confirmada como Jean Grey após sua participação em Homem-Aranha: Um Novo Dia. O longa dos mutantes tem estreia prevista para 5 de maio de 2028, mas a dinâmica da equipe e as possíveis formações ainda deixam espaço para muitas especulações.

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Nos quadrinhos, essa variedade de caminhos já faz parte da história dos X-Men. Ao longo das décadas, diferentes mutantes assumiram o comando, cada um com suas próprias estratégias, convicções e maneiras de enfrentar as ameaças à comunidade.



De Ciclope, conhecido pelo planejamento tático, a Tempestade, Magneto e Emma Frost, as mudanças de liderança mostram como a equipe pode se transformar dependendo de quem está à frente.

Relembre 10 mutantes que já lideraram os X-Men nos quadrinhos e conheça as diferentes formas de comandar um dos grupos mais importantes da Marvel.

10 mutantes que lideraram os X-Men

Ciclope

Ciclope também chegou a liderar os X-Men - Foto: Reprodução

Scott Summers começou como um dos primeiros alunos do Professor X, conhecido por seguir ordens e respeitar a disciplina. Com o passar dos anos, Ciclope se transformou em um dos principais estrategistas dos X-Men, assumindo responsabilidades cada vez maiores diante das ameaças contra a comunidade mutante.

Sua liderança ganhou novas dimensões quando passou a comandar os mutantes reunidos em Utopia. Diante de inimigos cada vez mais perigosos, Scott tomou decisões difíceis e adotou métodos que dividiram antigos aliados.

Mesmo controverso, ele é reconhecido por sua capacidade de planejar combates e avaliar riscos. Quando uma missão parece impossível, Ciclope costuma encontrar uma maneira de manter a equipe em movimento, ainda que seus companheiros questionem suas escolhas.

Tempestade

Tempestade chegou a liderar os X-Men - Foto: Reprodução

Tempestade é uma das líderes mais respeitadas da história dos X-Men. Um dos momentos mais marcantes de sua trajetória aconteceu quando desafiou Ciclope em um duelo pelo comando da equipe e venceu mesmo sem seus poderes.

A disputa demonstrou que sua autoridade não dependia apenas da capacidade de controlar o clima. Ororo conquistou o respeito dos companheiros pela coragem, pela inteligência e pela habilidade de tomar decisões em situações extremas.

Ao longo de diferentes fases dos quadrinhos, ela conduziu a equipe em períodos de instabilidade e mostrou equilíbrio entre firmeza e compaixão. Sua liderança se tornou uma referência para os mutantes, especialmente quando o grupo precisou enfrentar ameaças sem contar com a presença do Professor X.

Professor X

Professor Xavier é o personagem mais conhecido como líder dos X-Men - Foto: Reprodução

Sem Charles Xavier, os X-Men provavelmente nunca teriam existido. Foi ele quem reuniu os primeiros estudantes, fundou a equipe e apresentou o sonho de convivência pacífica entre humanos e mutantes.

Como mentor, Xavier ajudou diferentes gerações a compreender seus poderes e encontrar um propósito. Sua escola se tornou um espaço de aprendizado e proteção para jovens que frequentemente eram rejeitados pela sociedade.

Entretanto, sua trajetória também é marcada por decisões questionáveis. Xavier escondeu informações, manipulou aliados e tomou decisões em nome de pessoas que deveriam ter participado delas.

Essa contradição faz parte de seu legado: embora tenha inspirado os X-Men a lutar por um futuro melhor, também obrigou a equipe a questionar os limites de sua autoridade.

Wolverine

Wolverine já liderou os X-Men - Foto: Reprodução

Conhecido pelo temperamento explosivo e pela preferência por ações diretas, Wolverine passou anos questionando as decisões de Ciclope. A rivalidade entre os dois se intensificou até que seguiram caminhos diferentes.

Depois da ruptura, Logan abriu a Escola Jean Grey e reuniu uma equipe dedicada a proteger os estudantes. A mudança revelou uma faceta diferente do personagem: além de lutar contra inimigos, ele queria garantir que os jovens mutantes tivessem a oportunidade de crescer antes de serem tratados como soldados.

Wolverine não abandonou seu estilo agressivo, mas passou a defender uma liderança baseada também na proteção e no cuidado com a nova geração. Para alguém acostumado a resolver problemas com as garras, assumir essa responsabilidade representou uma mudança significativa.

Vampira

Vampira já liderou os X-Men - Foto: Reprodução

Vampira precisou conquistar a confiança dos X-Men depois de começar sua trajetória como antagonista. Sua aproximação com a equipe marcou uma transformação importante, que a levou de uma jovem fugitiva a uma personagem capaz de assumir responsabilidades coletivas.

Em uma de suas fases nos quadrinhos, ela recebeu o comando de uma formação dos X-Men e precisou lidar com companheiros de personalidades fortes e habilidades muito diferentes.

Seu poder de absorver habilidades e memórias por meio do contato físico sempre tornou os relacionamentos um desafio. Por isso, sua evolução como líder tem um significado especial: a personagem que enfrentava dificuldades para estabelecer contato com os outros passou a ser responsável por manter uma equipe unida.

Lince Negra

Kitty Pryde já liderou os X-Men - Foto: Reprodução

Quando Kitty Pryde entrou para os X-Men, ainda era uma adolescente que precisava aprender a controlar suas habilidades. Com o passar dos anos, a personagem ganhou experiência e se tornou uma das figuras importantes na formação de novas gerações de mutantes.

Em sua trajetória, Kitty chegou à direção da escola e liderou a equipe apresentada em X-Men: Ouro. A posição colocou sob sua responsabilidade personagens experientes, como Tempestade, Noturno e Colossus.

Sua história representa a passagem de uma geração para outra. A antiga estudante, que antes dependia da orientação de seus mentores, passou a tomar decisões e proteger aqueles que estavam começando suas próprias jornadas.

Magneto

Magneto já liderou os X-Men - Foto: Reprodução

Magneto passou boa parte de sua história como adversário dos X-Men, defendendo uma visão radical sobre a sobrevivência dos mutantes. Por isso, a decisão de Charles Xavier de confiar a ele a escola e a formação dos Novos Mutantes representou uma mudança surpreendente.

Ao assumir a responsabilidade, Magneto precisou lidar com um passado de conflitos e demonstrar que era capaz de orientar jovens com poderes extraordinários.

Em outras fases, também liderou formações dos X-Men em circunstâncias difíceis. Embora nunca tenha abandonado completamente sua desconfiança em relação à humanidade, aprendeu que proteger os mutantes exige mais do que responder a cada ameaça com violência.

Sua trajetória mostra como até um antigo inimigo pode ocupar uma posição de liderança quando as circunstâncias mudam.

Jean Grey

Jean Grey já liderou os X-Men - Foto: Reprodução

Jean Grey é uma das figuras centrais da história dos X-Men. Além de sua trajetória como estudante e professora, ela também assumiu o comando de uma formação própria dedicada a combater o preconceito contra mutantes.

Sua maneira de liderar combina pensamento estratégico com disposição para ouvir os outros. Em vez de apostar apenas na força, Jean procura construir alianças e incentivar a cooperação, mesmo quando o cenário parece favorecer o conflito.

A personagem também carrega uma história marcada por tentativas de controle sobre seus poderes e suas escolhas. Por isso, vê-la assumir o próprio caminho e conduzir outros mutantes reforça sua autonomia e sua importância dentro da equipe.

Destrutor

Destrutor já liderou os X-Men - Foto: Reprodução

Irmão mais novo de Scott Summers, Alex passou boa parte da vida sendo comparado a Ciclope. Apesar disso, Destrutor demonstrou capacidade de liderança em diferentes grupos mutantes e chegou a comandar uma formação dos X-Men.

Sua trajetória é interessante justamente porque ele não apresenta a mesma segurança que costuma caracterizar o irmão. Alex questiona suas decisões, reconhece os próprios erros e precisa lidar com a sensação de que talvez não seja a pessoa mais preparada para a função.

Essa insegurança, porém, não o impede de seguir em frente. Destrutor mostra que liderar não significa ter todas as respostas, mas assumir a responsabilidade pelas escolhas mesmo quando existem dúvidas.

Emma Frost

Emma Frost já liderou os X-Men - Foto: Reprodução

Emma Frost começou como uma adversária dos X-Men, à frente da Academia Massachusetts e ligada ao Clube do Inferno. Depois de uma tragédia envolvendo seus alunos, aproximou-se de Charles Xavier e passou a trabalhar com a formação de uma nova geração de mutantes.

Mais tarde, Emma dividiu a liderança dos X-Men com Ciclope e se tornou uma das figuras influentes da comunidade mutante.

Sua telepatia é uma vantagem importante, mas não explica sozinha sua capacidade de comandar. Emma entende disputas políticas, reconhece interesses ocultos e sabe lidar com situações nas quais os ideais dos heróis entram em conflito com as exigências da realidade.

Sua evolução demonstra que a liderança dos X-Men não está restrita a quem sempre esteve do lado dos heróis. Em diferentes momentos, até antigos inimigos encontraram maneiras de contribuir para o futuro dos mutantes.