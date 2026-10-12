Filme de terror na Netflix vai te tirar do tédio nesta segunda (12/10)

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A segunda-feira, 12, chegou com o feriado, mas isso não significa que o tempo livre precise ficar sem uma boa história. Para quem gosta de terror, suspense e narrativas que continuam na cabeça mesmo depois dos créditos, a Netflix acaba de receber uma produção que combina criaturas sobrenaturais, música e conflitos históricos.

Pecadores, filme dirigido por Ryan Coogler e estrelado por Michael B. Jordan, chegou à plataforma no dia 4 de outubro e já está fazendo sucesso entre os assinantes .

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Lançado originalmente em 2025, o longa conquistou reconhecimento na temporada de premiações e chamou atenção por unir horror e drama histórico.



A trama acompanha dois irmãos gêmeos que tentam recomeçar a vida na cidade natal, mas acabam diante de uma ameaça que transforma seus planos em uma luta pela sobrevivência.

Dois irmãos enfrentam uma ameaça sobrenatural

Em Pecadores, Michael B. Jordan interpreta Smoke e Stack, irmãos que retornam ao sul do Mississippi depois de se envolverem em conflitos de gangues em Chicago.

Com dinheiro para investir em um novo negócio, eles planejam abrir uma casa de shows voltada à população negra, um espaço onde as pessoas possam se divertir sem enfrentar o preconceito que marca a sociedade da época.

Os planos, porém, começam a desmoronar quando uma força maligna passa a ameaçar a cidade. Enquanto tentam proteger a comunidade, os irmãos precisam enfrentar medos, traumas e lendas que parecem esconder algo muito mais perigoso do que imaginavam.

A história também apresenta Sammie, primo dos protagonistas, interpretado por Miles Caton. Jovem talentoso no blues, ele é filho de um pregador e tem papel importante na trama, que utiliza a música para conectar personagens, memórias e crenças.

Terror, blues e racismo se encontram na trama

Embora tenha sido divulgado como um filme de vampiros, Pecadores vai além dos elementos tradicionais do gênero. Ryan Coogler utiliza o terror sobrenatural para explorar questões como racismo, desigualdade social, ancestralidade e as consequências de uma história marcada pela opressão.

O blues ocupa um lugar central na narrativa. Associado, em determinados contextos históricos, a ideias preconceituosas sobre o pecado e o sobrenatural, o gênero musical aparece como expressão cultural e forma de resistência da população negra.

A casa de shows idealizada pelos irmãos representa justamente a busca por liberdade: um ambiente em que a comunidade possa celebrar sua música e identidade longe das restrições impostas pela sociedade segregacionista.

O longa também estabelece conexões com mitos e crenças ligados à história do blues, incluindo a lenda de que Robert Johnson teria feito um pacto com o diabo para alcançar fama e reconhecimento. Esses elementos ajudam a construir uma narrativa em que o horror funciona tanto como ameaça literal quanto como metáfora.

Michael B. Jordan lidera elenco com nomes conhecidos

Além de interpretar os dois protagonistas, Michael B. Jordan explora as diferenças de personalidade entre Smoke, mais pragmático e voltado aos negócios, e Stack, de espírito mais livre.

A atuação também evidencia as vulnerabilidades dos irmãos e os conflitos que carregam.

O elenco conta ainda com nomes como:

Miles Caton, como Sammie;

Hailee Steinfeld, como Mary;

Wunmi Mosaku, como Annie;

Delroy Lindo;

Omar Benson Miller;

Li Jun Li;

Lola Kirke;

Jayme Lawson.

A direção é de Ryan Coogler, conhecido por trabalhos como Pantera Negra e Creed. Em Pecadores, o cineasta combina o horror com referências históricas e culturais para construir uma história sobre identidade, liberdade e as marcas deixadas pelo passado.

Filme venceu quatro categorias no Oscar

Pecadores também ganhou destaque na temporada de premiações de 2026. O longa recebeu 16 indicações ao Oscar, tornando-se o filme com mais nomeações na história da premiação até então, e conquistou quatro estatuetas.

Entre as categorias vencidas estão Melhor Ator, para Michael B. Jordan, Melhor Roteiro Original, Melhor Fotografia e Melhor Trilha Sonora Original.

O reconhecimento reforçou a repercussão da produção, que combina elementos de terror com uma abordagem sobre a história e a cultura negra nos Estados Unidos.

Vale a pena?

Sim, para quem gosta de filmes de terror que vão além dos sustos e misturam elementos sobrenaturais com conflitos humanos e históricos.

Pecadores reúne vampiros, mistérios, blues e personagens marcados por dilemas pessoais em uma trama que também aborda racismo, ancestralidade e resistência cultural.

Para quem procura uma produção envolvente para assistir na segunda-feira, 12, o filme oferece uma combinação de horror e drama que pode render uma experiência diferente das histórias tradicionais de vampiros.