Nova série da Netflix tem 6 episódios e mistério para quarta (14/10)

Chegar à metade da semana não significa deixar de lado a vontade de encontrar uma boa história para assistir. Para quem busca suspense, mistério e uma trama capaz de despertar dúvidas a cada episódio, a Netflix acaba de lançar uma produção que promete prender a atenção durante o tempo livre.

Com apenas seis episódios, a minissérie alemã Armadilha chegou ao catálogo nesta terça-feira, 13 de outubro, e aposta em um assassinato sem solução, uma escritora reclusa e um encontro que pode mudar tudo.

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Lançada em 2026, a produção é baseada no romance Die Falle, publicado em 2015 pela escritora alemã Melanie Raabe. Sob direção e roteiro de Isabel Kleefeld, a história acompanha uma mulher que, depois de passar uma década isolada em casa, acredita ter finalmente encontrado o responsável pela morte da irmã.

Para provar suas suspeitas, ela prepara uma estratégia que pode colocá-la frente a frente com o próprio perigo.

Qual é a história de Armadilha?

Lisa Konrad, interpretada por Friederike Becht, é uma escritora renomada que não sai de casa há dez anos, desde o assassinato de sua irmã, Anna. O crime deixou marcas profundas e fez com que a protagonista se afastasse do mundo exterior, dedicando parte de sua vida à tentativa de compreender o que aconteceu.

A rotina muda quando Lisa assiste à televisão e reconhece Robert Lenzen (Hans Löw), um jornalista que acredita ser o homem responsável pela morte da irmã. Sem provas concretas e consciente de que dificilmente alguém acreditaria na acusação de uma escritora que vive reclusa, ela decide agir por conta própria.

O plano consiste em escrever um thriller que reconstrói o assassinato com detalhes que, em tese, deveriam ser conhecidos apenas por quem acompanhou o caso de perto. Em seguida, Lisa oferece uma entrevista exclusiva à imprensa, com uma condição: Robert deve conduzir a conversa.

A estratégia leva os dois para dentro da residência da protagonista. Enquanto Lisa espera encontrar respostas e confirmar suas suspeitas, o jornalista também parece ter interesses próprios no encontro. O que deveria ser uma entrevista se transforma em um confronto psicológico no qual qualquer detalhe pode mudar a percepção dos acontecimentos.

Suspense psicológico é o principal atrativo

A trama se apoia na incerteza sobre as lembranças e as convicções de Lisa. Embora esteja determinada a descobrir a verdade, a protagonista carrega os efeitos emocionais de uma perda traumática, o que faz com que suas suspeitas também sejam colocadas em dúvida.

Essa ambiguidade é um dos principais recursos da série. O público acompanha os acontecimentos sem ter certeza de que a mulher está diante do verdadeiro assassino ou de que sua interpretação dos fatos foi influenciada pelos anos de isolamento.

A premissa cria uma atmosfera de desconfiança, especialmente nos primeiros episódios, e desperta a curiosidade sobre o que realmente aconteceu com Anna. Ao mesmo tempo, a narrativa precisa sustentar o mistério ao longo de seis episódios, mantendo a tensão em uma história concentrada principalmente no encontro entre duas pessoas.

Friederike Becht se destaca no elenco

A interpretação de Friederike Becht é um dos pontos fortes da produção. A atriz transmite o sofrimento de Lisa sem limitar a personagem ao medo ou à confusão, construindo uma protagonista marcada pelo passado, mas ainda determinada a encontrar respostas.

Mesmo quando as atitudes da escritora parecem questionáveis, sua convicção ajuda a compreender as escolhas que faz. A combinação entre fragilidade e determinação dá força emocional à personagem e mantém o interesse do público mesmo quando a narrativa perde parte de seu ritmo.

Hans Löw também integra o elenco como Robert Lenzen, o jornalista que passa a ocupar o centro das suspeitas de Lisa. Sua atuação contribui para a atmosfera de mistério, embora a construção do personagem deixe algumas lacunas.

Em determinados momentos, o comportamento excessivamente suspeito de Robert pode enfraquecer o efeito das tentativas de surpreender o espectador.

Matthias Brandt interpreta Norbert Rudow, editor de Lisa. A produção conta ainda com Miriam Ohlmeyer, Josephine Thiesen, Malaya Stern Takeda, Anna Schudt, Ursula Strauss, Michael Klammer e Sesede Terziyan.

Série adapta livro de Melanie Raabe

Armadilha é baseada no romance Die Falle, publicado em 2015 por Melanie Raabe. A obra marcou a estreia da escritora alemã no gênero thriller psicológico e alcançou leitores em mais de 20 países.

Nascida em 1981, na cidade alemã de Jena, Raabe trabalhou como jornalista antes de ganhar reconhecimento como romancista. Sua produção literária explora suspense, mistério e conflitos psicológicos. Entre outros títulos da autora estão Die Wahrheit e Der Schatten, que também chegaram à lista de best-sellers alemães.

A adaptação transforma a história literária em uma minissérie de seis episódios, mantendo o foco no isolamento da protagonista e no confronto com o homem que ela acredita ser o assassino de sua irmã.

A direção e o roteiro são assinados por Isabel Kleefeld, que também atua como produtora criativa. A produção é da Constantin Film, em parceria com a Netflix.

Vale a pena?

Sim, para quem gosta de tramas envolventes, suspense psicológico e histórias construídas em torno de suspeitas, segredos e personagens que nem sempre são confiáveis.

A premissa de Armadilha chama a atenção ao transformar uma entrevista em um jogo de tensão, no qual a protagonista tenta descobrir a verdade sem saber se pode confiar plenamente nas próprias certezas.

Friederike Becht é um dos grandes destaques, e a dinâmica entre Lisa e Robert sustenta o interesse inicial da narrativa. Por outro lado, as repetições e as limitações no desenvolvimento de alguns personagens impedem que o suspense mantenha a mesma força durante toda a temporada.

Com seis episódios, a produção pode ser uma opção para quem procura uma história curta para acompanhar durante a semana. A série não escapa de alguns problemas de ritmo, mas oferece uma premissa intrigante para quem gosta de tentar desvendar um mistério antes da revelação final.