5 séries novas da Netflix ideais para maratonar neste fim de semana

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Essas séries novas da Netflix são perfeitas para seu fim de semana - Foto: Divulgação

O fim de semana chegou e nada como aproveitar a folga assistindo a uma boa série. Pensando nisso, a Netflix conta com opções imperdíveis para quem busca entretenimento de qualidade, com histórias intensas e maratonáveis.

Entre tantas estreias e novidades, escolher o que assistir pode não ser uma tarefa simples. O catálogo segue em constante atualização, reunindo produções que vão do suspense ao drama, passando por comédia e narrativas investigativas.

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Todas as séries desta lista são recém-chegadas ao streaming e já começam a ganhar destaque entre os assinantes. Algumas, inclusive, figuram no TOP 10 da plataforma, impulsionadas pelo boca a boca e pelo interesse crescente do público.



Com diferentes propostas, mas em comum a capacidade de prender a atenção, essas produções mostram como o feriado pode se transformar em momentos de tensão, mistério e entretenimento.

Pensando nisso, o Cineinsite A TARDE preparou uma lista com ótimas opções para você dar o play agora.

5 séries da Netflix para ver AGORA

Homem em Chamas

Cena de Homem em Chamas | Foto: Divulgação

Homem em Chamas acompanha a missão de um homem atrás de vingança. John Creasy é um ex-mercenário das Forças Especiais conhecido por suas habilidades e por sobreviver às situações mais letais.



Após perder seu único companheiro, ele decide enfrentar o trauma através da vingança, protegendo a filha do amigo enquanto busca justiça contra os responsáveis pelo crime.

Reprovado

Cena de Reprovado | Foto: Divulgação

Reprovado é uma comédia francesa que mistura investigação policial com ambiente escolar. A trama acompanha Eddy, um golpista com talento para matemática.



Ele é forçado a se infiltrar como professor em um colégio, ajudando a polícia a identificar o filho de um criminoso perigoso.

A Escada

Cena de A Escada | Foto: Divulgação

A Escada acompanha Michael Peterson, um escritor de suspense acusado de assassinar a própria esposa. O caso começa como um suposto acidente doméstico.



Com o avanço das investigações, surgem indícios de violência, segredos familiares e versões contraditórias que colocam em dúvida toda a narrativa inicial.

Alguém Tem Que Saber

Cena de Alguém Tem Que Saber | Foto: Divulgação

A série acompanha a investigação de um desaparecimento que abalou a sociedade chilena. Três figuras centrais conduzem a história: uma mãe, um detetive e um padre.



Cada um guarda informações essenciais para o caso, revelando aos poucos segredos que podem mudar completamente o rumo da investigação.

Sem Salvação

Cena de Sem Salvação | Foto: Divulgação

Sem Salvação acompanha uma jovem que vive em uma comunidade religiosa isolada e começa a questionar sua realidade.



A chegada de um forasteiro misterioso coloca em xeque as crenças do grupo e leva a protagonista a confrontar seus próprios limites e desejos.