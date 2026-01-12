6 filmes em alta na Netflix para espantar o tédio e salvar sua semana

Esses filmes estão fazendo sucesso entre o público da Netflix - Foto: Divulgação

Se a semana pede uma pausa, a Netflix virou refúgio certo para quem quer fugir do tédio, sentar no sofá e aproveitar boas histórias sem pensar muito. Entre lançamentos recentes e títulos que voltaram a bombar, alguns filmes se destacam e seguem entre os mais assistidos da plataforma.

A força dessas produções está na variedade. Há opções para quem prefere romance, drama, ação ou suspense, além de histórias leves para assistir sem compromisso e outras mais intensas, ideais para maratonar com atenção total. Todas têm algo em comum: estão no TOP 10 da Netflix e dominando as conversas do público.

Com narrativas envolventes e elencos conhecidos, os filmes em alta mostram como diferentes gêneros conseguem dialogar com públicos diversos. Seja para relaxar após um dia cansativo ou transformar a semana em um momento de escapismo, a lista atende a vários gostos.



Pensando nisso, o Cineinsite A TARDE preparou uma seleção especial com ótimas opções que estão em evidência no streaming e prometem salvar sua semana sem esforço.

6 filmes para assistir agora na Netflix

De Férias com Você

Adaptado do livro de Emily Henry, De Férias com Você acompanha a relação de Poppy e Alex, dois melhores amigos que não poderiam ser mais diferentes. Enquanto ela é extrovertida, aventureira e sonha em conhecer o mundo, ele é introspectivo, metódico e prefere noites tranquilas com um bom livro. Apesar das diferenças, os dois mantêm uma amizade sólida desde a época da faculdade.



Durante dez anos, a dupla cria uma tradição anual: viajar juntos nas férias. Tudo muda após um episódio mal resolvido que os afasta. Anos depois, Poppy decide enfrentar o passado e convida Alex para uma última viagem, na tentativa de reconstruir a amizade — e talvez encarar sentimentos que sempre estiveram ali, mas nunca foram ditos.

Sicário: Dia do Soldado

Na sequência do aclamado Sicário, o agente da CIA Matt Graver volta a operar nas sombras em uma missão ainda mais agressiva contra os cartéis mexicanos. Desta vez, o governo dos Estados Unidos passa a classificar essas organizações como células terroristas, abrindo caminho para ações ilegais e altamente controversas.



Para executar o plano, Graver convoca novamente Alejandro Gillick, um sicário implacável marcado por um passado violento. O sequestro da filha de um poderoso traficante desencadeia uma escalada de violência que foge do controle, colocando em xeque os limites morais da guerra às drogas e as consequências das decisões políticas.

Padre

Há séculos, humanos e vampiros travam uma guerra que deixou o planeta em ruínas e levou a humanidade a viver sob o controle rígido da Igreja. Nesse cenário sombrio, Padre (Paul Bettany) é um lendário guerreiro que lutou no conflito, mas que agora vive afastado, levando uma existência silenciosa em uma das cidades muradas.



Tudo muda quando Lucy Pace (Lily Collins) é sequestrada por um grupo de vampiros liderados pelo implacável Black Hat (Karl Urban). Forçado a voltar à ativa, Padre se une ao xerife Hicks (Cam Gigandet) e à enigmática Priestess (Maggie Q) em uma jornada perigosa, que o levará para além dos muros da civilização em busca de redenção e vingança.

O Intruso

Após deixar o trabalho como policial no departamento de apreensão de drogas, uma mulher decide se dedicar integralmente à rotina doméstica e aos cuidados com os dois filhos. A tranquilidade da casa, porém, é quebrada quando ela presencia um acidente de carro e resolve acolher o suposto ferido para prestar ajuda.



O que ela não imagina é que o homem é um prisioneiro foragido, que simulou o acidente para se aproximar da ex-policial. A partir desse encontro, a família passa a viver momentos de terror, com as crianças feitas reféns e a casa transformada em cenário de ameaça constante.

Legalmente Loira

Elle Woods (Reese Witherspoon) parece ter a vida perfeita: é presidente da fraternidade onde estuda, estrela do calendário do campus e namora o garoto mais cobiçado da escola, Warner Huntington III (Matthew Davis), com quem sonha se casar. Confiante, carismática e orgulhosa de ser loira, Elle acredita que nada pode atrapalhar seus planos.



Tudo muda quando Warner decide estudar Direito em Harvard, a troca por uma nova namorada (Selma Blair) e termina o relacionamento, alegando que Elle é fútil demais. Determinada a provar o contrário, ela decide seguir o mesmo caminho e conquistar uma vaga no curso de Direito, embarcando em uma jornada inesperada de autodescoberta, inteligência e superação..

Como Eu Era Antes de Você

Will Traynor era um jovem bem-sucedido, aventureiro e apaixonado por esportes radicais até sofrer um grave acidente que o deixa tetraplégico. Preso a uma cadeira de rodas e a uma rotina que não escolheu, ele passa a viver em constante amargura, para a preocupação dos pais, que tentam encontrar alguém capaz de cuidar dele.



É nesse contexto que Louisa Clark entra em sua vida. Simples, espontânea e com dificuldades financeiras, ela assume o trabalho sem imaginar o impacto que essa convivência terá em ambos. Aos poucos, a relação evolui para algo mais profundo, desafiando limites emocionais e levantando reflexões delicadas sobre amor, escolhas e autonomia.